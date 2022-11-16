https://sputnikarabic.ae/20221116/الاستخبارات-البريطانية-تحذر-من-استهداف-روسيا-والصين-ودول-أخرى-لشخصيات-بارزة-1070248222.html

الاستخبارات البريطانية تحذر من "استهداف" روسيا والصين ودول أخرى لشخصيات بارزة

الاستخبارات البريطانية تحذر من "استهداف" روسيا والصين ودول أخرى لشخصيات بارزة

حذر رئيس جهاز الاستخبارات الداخلية في المملكة المتحدة، اليوم الأربعاء، من أن روسيا والصين ودول أجنبية أخرى "تستهدف الاتصالات الخاصة للسياسيين ورجال الأعمال... 16.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-16T15:07+0000

2022-11-16T15:07+0000

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وقال المدير للجهاز العام، كين ماكالوم، لوكالة "بلومبيرغ"، إن "إم آي 5" يساعد في تقديم المشورة للأشخاص في الحياة العامة حول كيفية الحفاظ على أمان اتصالاتهم عبر البريد الإلكتروني والهاتف المحمول.وأضاف: "لا يمكننا أن نهتم بمحاولات الوصول إلى الأشخاص العاملين في نظامنا السياسي، سواء تم انتخابهم أو كانوا في دور داعم". السياسيون لديهم مسؤوليات خاصة لحماية المعلومات التي بحوزتهم".وتابع: "معظم السياسيين يأخذون هذه المسؤوليات على محمل الجد وفقا لتجربتي، ولكن نفس النقطة تنطبق إذا كنت قائدا للصناعة أو كنت تدير شركة ناشئة غير تقليدية مع بعض التقنيات الجديدة المثيرة حقا، أو إذا كنت تجري بعض الأبحاث المتطورة في إحدى جامعاتنا".وأشار إلى أن أجهزة المخابرات الصينية على وجه الخصوص، اتبعت أساليب مع أعضاء المجالس المحلية والمرشحين البرلمانيين المستقبليين والأكاديميين.وتتضمن الأساليب استخدام شبكة "لينكد إن" الاجتماعية، أو إصدار دعوات لحضور رحلات مدفوعة التكاليف بالكامل إلى الخارج والتي يجب أن تبدو "جيدة جدا لدرجة يصعب تصديقها"، وفقا لرئيس المخابرات البريطانية.في حين لم يقدم المسؤول الاستخباراتي دليلا أو سببا لاتهام روسيا بالتجسس على بلاده – وهو ادعاء متكرر ترفضه موسكو بشكل قاطع - فإنه وجه الاتهامات إلى مئات الدبلوماسيين الروس الذين طردوا من بعثاتهم في بلدان الاتحاد الأوروبي.ووصف عملية الطرد بأنها "أكبر ضربة استخباراتية"، علما بأن هؤلاء كانوا يمارسون عملهم وفقا للأعراف والتقاليد الدولية والدبلوماسية المتعارف عليها.في الأساس، حدث طرد الدبلوماسيين الروس بعد انطلاق العملية العسكرية في أوكرانيا، في حين كانوا يمارسون أعمالهم كالمعتاد في بلدان الاتحاد الأوروبي منذ سنوات.

https://sputnikarabic.ae/20221115/تقارير-سخيفة-مصر-ترفض-تحذيرات-من-تجسسها-على-المشاركين-في-كوب-27-1070219700.html

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