https://sputnikarabic.ae/20221116/البحرية-الأمريكية-تضبط-سفينة-إيرانية-محملة-بالمتفجرات-في-خليج-عمان-1070231963.html
البحرية الأمريكية تضبط سفينة إيرانية محملة بالمتفجرات في خليج عمان
البحرية الأمريكية تضبط سفينة إيرانية محملة بالمتفجرات في خليج عمان
أعلن الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية أن الجيش الأمريكي اعترض سفينة إيرانية في خليج عمان تحمل أكثر من 70 طنا من كلورات الأمونيوم، وهو أحد مكونات وقود الصواريخ. 16.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-16T09:08+0000
2022-11-16T09:08+0000
2022-11-16T09:08+0000
العالم
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ووفقا لمعلومات الأسطول الأمريكي، تم إخفاء 70 طناً من هذا المكون بين أكياس الأسمدة التي نقلها قارب الصيد، ومن المفترض أنها كانت تتحرك من إيران على طول الطريق المستخدم لتزويد جماعة "أنصار الله" اليمنية بالأسلحة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
البحرية الأمريكية تضبط سفينة إيرانية محملة بالمتفجرات في خليج عمان
تابعنا عبر
أعلن الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية أن الجيش الأمريكي اعترض سفينة إيرانية في خليج عمان تحمل أكثر من 70 طنا من كلورات الأمونيوم، وهو أحد مكونات وقود الصواريخ.
ووفقا لمعلومات الأسطول الأمريكي، تم إخفاء 70 طناً من هذا المكون بين أكياس الأسمدة التي نقلها قارب الصيد، ومن المفترض أنها كانت تتحرك من إيران على طول الطريق المستخدم لتزويد جماعة "أنصار الله" اليمنية بالأسلحة.