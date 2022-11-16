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https://sputnikarabic.ae/20221116/البحرية-الأمريكية-تضبط-سفينة-إيرانية-محملة-بالمتفجرات-في-خليج-عمان-1070231963.html
البحرية الأمريكية تضبط سفينة إيرانية محملة بالمتفجرات في خليج عمان
البحرية الأمريكية تضبط سفينة إيرانية محملة بالمتفجرات في خليج عمان
أعلن الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية أن الجيش الأمريكي اعترض سفينة إيرانية في خليج عمان تحمل أكثر من 70 طنا من كلورات الأمونيوم، وهو أحد مكونات وقود الصواريخ. 16.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-16T09:08+0000
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ووفقا لمعلومات الأسطول الأمريكي، تم إخفاء 70 طناً من هذا المكون بين أكياس الأسمدة التي نقلها قارب الصيد، ومن المفترض أنها كانت تتحرك من إيران على طول الطريق المستخدم لتزويد جماعة "أنصار الله" اليمنية بالأسلحة.
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البحرية الأمريكية تضبط سفينة إيرانية محملة بالمتفجرات في خليج عمان

09:08 GMT 16.11.2022
© AP Photo / Noel Celis, Poolبحارة عسكريون أمريكيون
بحارة عسكريون أمريكيون - سبوتنيك عربي, 1920, 16.11.2022
© AP Photo / Noel Celis, Pool
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أعلن الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية أن الجيش الأمريكي اعترض سفينة إيرانية في خليج عمان تحمل أكثر من 70 طنا من كلورات الأمونيوم، وهو أحد مكونات وقود الصواريخ.
ووفقا لمعلومات الأسطول الأمريكي، تم إخفاء 70 طناً من هذا المكون بين أكياس الأسمدة التي نقلها قارب الصيد، ومن المفترض أنها كانت تتحرك من إيران على طول الطريق المستخدم لتزويد جماعة "أنصار الله" اليمنية بالأسلحة.
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