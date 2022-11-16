https://sputnikarabic.ae/20221116/البرلمان-الإيطالي-يسمح-للنائبات-بإرضاع-أطفالهن-أثناء-الجلسات-1070247601.html
البرلمان الإيطالي يسمح للنائبات بإرضاع أطفالهن أثناء الجلسات
البرلمان الإيطالي يسمح للنائبات بإرضاع أطفالهن أثناء الجلسات
سمح البرلمان الإيطالي، أمس الثلاثاء، للعضوات بإرضاع أطفالهن خلال الجلسات البرلمانية تحت قبة البرلمان. 16.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-16T14:41+0000
2022-11-16T14:41+0000
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وذكر موقع "tgcom24" الإيطالي أن القرار جاء بعد الموافقة على تعديل قانوني يرفع الحظر الذي كان مفروضا في السابق على إرضاع العضوات أطفالهن خلال سير عمل الجلسة.ويقضي قرار البرلمان بالسماح للعضوات المرضعات بالجلوس في الصف العلوي من القاعة، ومن ثم يمكنهم إرضاع رضيعهن الذي لم يكمل السنة الأولى من عمره، لينهي بذلك الوضع السابق الذي كان يلزم العضوة المرضعة بالجلوس في غرفة خاصة لهذا الغرض.يشار إلى أن رئيسة الحكومة الإيطالية الجديدة، جورجيا ميلوني، كانت قد دافعت عن تعديل القانون القديم والسماح للعضوات بإرضاع أطفالهن داخل المجلس.وفي عام 2010 تمكنت النائبة ليتشيا رونزولي من كسر حظر إرضاع الأطفال داخل البرلمان الأوروبي، حيث جلست في الصف الأول لإرضاع صغيرتها فيتوريا والتي كانت تبلغ من العمر في ذلك الوقت 44 يوما فقط.وبعد التعديل الجديد، ينبغي على النائبات الراغبات في إرضاع أطفالهن داخل المجلس التقدم بطلب لدخول قاعة الجلسات برفقة رضيعهن لإرضاعه.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن, مجتمع
البرلمان الإيطالي يسمح للنائبات بإرضاع أطفالهن أثناء الجلسات
14:41 GMT 16.11.2022 (تم التحديث: 14:42 GMT 16.11.2022) تابعنا عبر
سمح البرلمان الإيطالي، أمس الثلاثاء، للعضوات بإرضاع أطفالهن خلال الجلسات البرلمانية تحت قبة البرلمان.
وذكر موقع
"tgcom24" الإيطالي أن القرار جاء بعد الموافقة على تعديل قانوني يرفع الحظر الذي كان مفروضا في السابق على إرضاع العضوات أطفالهن خلال سير عمل الجلسة.
ويقضي قرار البرلمان بالسماح للعضوات المرضعات بالجلوس في الصف العلوي من القاعة، ومن ثم يمكنهم إرضاع رضيعهن الذي لم يكمل السنة الأولى من عمره، لينهي بذلك الوضع السابق الذي كان يلزم العضوة المرضعة بالجلوس في غرفة خاصة لهذا الغرض.
يشار إلى أن رئيسة الحكومة الإيطالية الجديدة، جورجيا ميلوني، كانت قد دافعت عن تعديل القانون القديم والسماح للعضوات بإرضاع أطفالهن داخل المجلس.
وفي عام 2010 تمكنت النائبة ليتشيا رونزولي من كسر حظر إرضاع الأطفال داخل البرلمان الأوروبي، حيث جلست في الصف الأول لإرضاع صغيرتها فيتوريا والتي كانت تبلغ من العمر في ذلك الوقت 44 يوما فقط.
وبعد التعديل الجديد، ينبغي على النائبات الراغبات في إرضاع أطفالهن داخل المجلس التقدم بطلب لدخول قاعة الجلسات برفقة رضيعهن لإرضاعه.