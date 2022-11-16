https://sputnikarabic.ae/20221116/الجامعة-العربية-تدين-القصف-الإيراني-على-كردستان-وتؤكد-دعمها-لإجراءات-الحكومة-العراقية-1070229730.html
الجامعة العربية تدين القصف الإيراني على كردستان وتؤكد دعمها لإجراءات الحكومة العراقية
الجامعة العربية تدين القصف الإيراني على كردستان وتؤكد دعمها لإجراءات الحكومة العراقية
قال المتحدث باسم الجامعة العربية جمال رشدي، في بيان، إن "مواصلة إيران لهذا النهج المرفوض واستمرار انتهاكاتها لسيادة العراق، إنما يدل على إصرار عدم احترام... 16.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-16T07:53+0000
2022-11-16T07:53+0000
2022-11-16T07:53+0000
أخبار إيران
الحرس الثوري الإيراني
أخبار العراق اليوم
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وجدد رشدي، في بيان، "دعم الجامعة العربية لكافة الإجراءات التي تتخذها الحكومة العراقية في سبيل صيانة سيادة العراق والتصدي لكافة الانتهاكات الإقليمية التي تستهدف أمنه واستقراره".وأكد أن "هذا السلوك الإيراني يزعزع أمن واستقرار المنطقة برمتها، ويقوض الجهود الرامية لبناء الثقة وتخفيف حدة التوترات في المنطقة"، مضيفًا أن "سعي طهران لإلقاء اللوم على الآخرين وتحميلهم مسؤولية أزماتها الداخلية أمر مرفوض".واستهدف الحرس الثوري الإيراني، الاثنين الماضي، مقرات جماعات مسلحة في إقليم كردستان العراق، بالصواريخ والطائرات المسيرة.وقال مصدر مطلع للتلفزيون الرسمي الإيراني، إن "الحرس الثوري استهدف مقرات جماعات مسلحة يصنفها إرهابية في كردستان العراق بالصواريخ والطائرات المسيرة".وأدانت وزارة الخارجية العراقية، في وقت سابق، بشدة الهجمات الإيرانية بالصواريخ والطائرات المسيرات على مناطق إقليم كردستان، واصفة إياها بـ"النهج العدائي".وأكد المتحدث باسم الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، في بيان له، أن "النهج العدائي والتجاوز الإيراني السافر على السيادة العراقية لن يكون عاملا للاستقرار، بل سيرفع مستوى الإرباك والتوتر في المنطقة".وتوعد متحدث الخارجية العراقية بـ"اتخاذ بغداد إجراءات دبلوماسية عالية المستوى"، مؤكدا أن بلاده لن تتوانى في الحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها.
https://sputnikarabic.ae/20221115/الحرس-الثوري-الإيراني-يكشف-تفاصيل-جديدة-عن-قصف-مقرات-الإرهابيين-شمالي-العراق-1070193950.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني, أخبار العراق اليوم
أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني, أخبار العراق اليوم
الجامعة العربية تدين القصف الإيراني على كردستان وتؤكد دعمها لإجراءات الحكومة العراقية
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قال المتحدث باسم الجامعة العربية جمال رشدي، في بيان، إن "مواصلة إيران لهذا النهج المرفوض واستمرار انتهاكاتها لسيادة العراق، إنما يدل على إصرار عدم احترام القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار".
وجدد رشدي، في بيان
، "دعم الجامعة العربية لكافة الإجراءات التي تتخذها الحكومة العراقية في سبيل صيانة سيادة العراق والتصدي لكافة الانتهاكات الإقليمية التي تستهدف أمنه واستقراره".
وأكد أن "هذا السلوك الإيراني يزعزع أمن واستقرار المنطقة برمتها، ويقوض الجهود الرامية لبناء الثقة وتخفيف حدة التوترات في المنطقة"، مضيفًا أن "سعي طهران لإلقاء اللوم على الآخرين وتحميلهم مسؤولية أزماتها الداخلية أمر مرفوض".
وذكر أن "التهديدات التي تُطلق ضد دول عربية في هذا السياق مرفوضة ومستنكرة، فضلا عن افتقارها لأي أساس في الواقع"، لافتًا إلى أن "الدول العربية لا تتدخل في الشؤون الداخلية لجيرانها، وهي تتوقع منهم المعاملة بالمثل".
واستهدف الحرس الثوري الإيراني، الاثنين الماضي، مقرات جماعات مسلحة في إقليم كردستان العراق،
بالصواريخ والطائرات المسيرة.
وقال مصدر مطلع للتلفزيون الرسمي الإيراني، إن "الحرس الثوري استهدف مقرات جماعات مسلحة يصنفها إرهابية في كردستان العراق بالصواريخ والطائرات المسيرة".
وأدانت وزارة الخارجية العراقية
، في وقت سابق، بشدة الهجمات الإيرانية بالصواريخ والطائرات المسيرات على مناطق إقليم كردستان، واصفة إياها بـ"النهج العدائي".
وأكد المتحدث باسم الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، في بيان له، أن "النهج العدائي والتجاوز الإيراني السافر على السيادة العراقية لن يكون عاملا للاستقرار، بل سيرفع مستوى الإرباك والتوتر في المنطقة".
وتوعد متحدث الخارجية العراقية بـ"اتخاذ بغداد إجراءات دبلوماسية عالية المستوى"، مؤكدا أن بلاده لن تتوانى في الحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها.