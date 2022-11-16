https://sputnikarabic.ae/20221116/الخارجية-الروسية-موسكو-تحث-وارسو-على-عدم-التورط-في-الاستفزازات-القذرة-التي-يرتبها-نظام-كييف-1070254197.html

الخارجية الروسية: موسكو تحث وارسو على عدم التورط في الاستفزازات القذرة التي يرتبها نظام كييف

الخارجية الروسية: موسكو تحث وارسو على عدم التورط في الاستفزازات القذرة التي يرتبها نظام كييف

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو تحث وارسو على عدم التورط في الاستفزازات القذرة، التي يرتبها نظام كييف وعدم القيام باستفزازات. 16.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-16T17:11+0000

2022-11-16T17:11+0000

2022-11-16T17:30+0000

روسيا

العملية العسكرية الروسية الخاصة

الخارجية الروسية

وارسو

استفزاز

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وجاء في رسالة نشرت على الموقع الإلكتروني للوزارة، اليوم الأربعاء: "تمت دعوة وارسو إلى عدم التورط في الاستفزازات القذرة التي يرتبها نظام كييف وعدم الشروع في استفزازات خاصة بهم".كما أشارت وزارة الخارجية إلى أنه تم إبلاغ القائم بأعمال السفارة البولندية في روسيا بعدم مقبولية تصعيد الهستيريا المعادية لروسيا حول حادث الصواريخ، وقالت: "الإثارة غير مقبولة للهستيريا المعادية لروسيا في بولندا حول حادثة سقوط صاروخين في قرية برزيودوي البولندية في 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، والتي أسفرت عن مقتل أشخاص".وأضافت الخارجية الروسية في الرسالة إن "الجانب الروسي يتوقع من وارسو أن توقف كل أنواع التكهنات المعادية لروسيا فيما يتعلق بهذا الحادث".أفادت وسائل الإعلام البولندية، مساء أمس الثلاثاء 15 نوفمبر، بسقوط صاروخين على أراضي بولندا، في مقاطعة لوبلان على الحدود مع أوكرانيا، حيث قُتل شخصان. وذكرت وسائل إعلام محلية أن الصاروخ الذي سقط في بولندا روسي الصنع.

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