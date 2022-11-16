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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221116/الخارجية-الروسية-موسكو-تحث-وارسو-على-عدم-التورط-في-الاستفزازات-القذرة-التي-يرتبها-نظام-كييف-1070254197.html
الخارجية الروسية: موسكو تحث وارسو على عدم التورط في الاستفزازات القذرة التي يرتبها نظام كييف
الخارجية الروسية: موسكو تحث وارسو على عدم التورط في الاستفزازات القذرة التي يرتبها نظام كييف
أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو تحث وارسو على عدم التورط في الاستفزازات القذرة، التي يرتبها نظام كييف وعدم القيام باستفزازات. 16.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-16T17:11+0000
2022-11-16T17:30+0000
روسيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الخارجية الروسية
وارسو
استفزاز
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وجاء في رسالة نشرت على الموقع الإلكتروني للوزارة، اليوم الأربعاء: "تمت دعوة وارسو إلى عدم التورط في الاستفزازات القذرة التي يرتبها نظام كييف وعدم الشروع في استفزازات خاصة بهم".كما أشارت وزارة الخارجية إلى أنه تم إبلاغ القائم بأعمال السفارة البولندية في روسيا بعدم مقبولية تصعيد الهستيريا المعادية لروسيا حول حادث الصواريخ، وقالت: "الإثارة غير مقبولة للهستيريا المعادية لروسيا في بولندا حول حادثة سقوط صاروخين في قرية برزيودوي البولندية في 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، والتي أسفرت عن مقتل أشخاص".وأضافت الخارجية الروسية في الرسالة إن "الجانب الروسي يتوقع من وارسو أن توقف كل أنواع التكهنات المعادية لروسيا فيما يتعلق بهذا الحادث".أفادت وسائل الإعلام البولندية، مساء أمس الثلاثاء 15 نوفمبر، بسقوط صاروخين على أراضي بولندا، في مقاطعة لوبلان على الحدود مع أوكرانيا، حيث قُتل شخصان. وذكرت وسائل إعلام محلية أن الصاروخ الذي سقط في بولندا روسي الصنع.
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روسيا, الخارجية الروسية, وارسو, استفزاز
روسيا, الخارجية الروسية, وارسو, استفزاز

الخارجية الروسية: موسكو تحث وارسو على عدم التورط في الاستفزازات القذرة التي يرتبها نظام كييف

17:11 GMT 16.11.2022 (تم التحديث: 17:30 GMT 16.11.2022)
© Sputnik . wasim sulimanوزارة الخارجية الروسية في العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 24.04.2022
وزارة الخارجية الروسية في العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 24.04.2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.11.2022
© Sputnik . wasim suliman
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أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو تحث وارسو على عدم التورط في الاستفزازات القذرة، التي يرتبها نظام كييف وعدم القيام باستفزازات.
وجاء في رسالة نشرت على الموقع الإلكتروني للوزارة، اليوم الأربعاء: "تمت دعوة وارسو إلى عدم التورط في الاستفزازات القذرة التي يرتبها نظام كييف وعدم الشروع في استفزازات خاصة بهم".
كما أشارت وزارة الخارجية إلى أنه تم إبلاغ القائم بأعمال السفارة البولندية في روسيا بعدم مقبولية تصعيد الهستيريا المعادية لروسيا حول حادث الصواريخ، وقالت: "الإثارة غير مقبولة للهستيريا المعادية لروسيا في بولندا حول حادثة سقوط صاروخين في قرية برزيودوي البولندية في 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، والتي أسفرت عن مقتل أشخاص".
وأضافت الخارجية الروسية في الرسالة إن "الجانب الروسي يتوقع من وارسو أن توقف كل أنواع التكهنات المعادية لروسيا فيما يتعلق بهذا الحادث".
أفادت وسائل الإعلام البولندية، مساء أمس الثلاثاء 15 نوفمبر، بسقوط صاروخين على أراضي بولندا، في مقاطعة لوبلان على الحدود مع أوكرانيا، حيث قُتل شخصان. وذكرت وسائل إعلام محلية أن الصاروخ الذي سقط في بولندا روسي الصنع.
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