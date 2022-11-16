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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221116/الدفاع-البيلاروسية-عسكرة-بولندا-تدل-على-استعداد-وارسو-للحرب-وليس-للدفاع-1070246238.html
الدفاع البيلاروسية: عسكرة بولندا تدل على استعداد وارسو للحرب وليس للدفاع
الدفاع البيلاروسية: عسكرة بولندا تدل على استعداد وارسو للحرب وليس للدفاع
صرح نائب رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة البيلاروسية، فاليري غنيلوزوب، اليوم الأربعاء، بأن عسكرة بولندا تدل على استعداد وارسو للحرب وليس للدفاع. 16.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-16T13:57+0000
2022-11-16T13:57+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
أخبار بيلاروسيا اليوم
القوات الأجنبية
بولندا
الناتو
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ونقلت وكالة الأنباء البيلاروسية "بيلتا" عن غنيلوزوب، قوله: "إن عسكرة الدول المجاورة، ولا سيما جمهورية بولندا، تسير بخطى متسارعة. وهذا مسار سياسي يشير بوضوح إلى استعداد وارسو للحرب، وليس مسارا دفاعيا، كما تحاول القيادة العسكرية السياسية البولندية تقديمه".وتابع غنيلوزوب: "اليوم نقدر بشكل لا لبس فيه أن تشكيلات الناتو المنتشرة في الدول المجاورة يمكن أن تصبح أساسا لتشكيل مجموعات ضاربة ضد روسيا وبيلاروسيا باعتبارهما أقرب حليف لها".وفقا لهيئة الأركان العامة البيلاروسية، في المستقبل، سيسمح تنفيذ جميع الخطط لبناء الإمكانات القتالية للقوات المسلحة البولندية بإجراء عمليات عسكرية ذات أهداف محدودة بشكل مستقل، تقريبًا دون دعم الناتو.
https://sputnikarabic.ae/20221116/ليتوانيا-تدعم-فكرة-نشر-منظومات-دفاع-جوي-على-الحدود-البولندية-الأوكرانية--1070233602.html
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العالم, أخبار بيلاروسيا اليوم, القوات الأجنبية, بولندا, الناتو
العالم, أخبار بيلاروسيا اليوم, القوات الأجنبية, بولندا, الناتو

الدفاع البيلاروسية: عسكرة بولندا تدل على استعداد وارسو للحرب وليس للدفاع

13:57 GMT 16.11.2022
© Sputnik . Inna Grishukوضع المهاجرين على الحدود بين بيلاروسيا و بولندا
وضع المهاجرين على الحدود بين بيلاروسيا و بولندا - سبوتنيك عربي, 1920, 16.11.2022
© Sputnik . Inna Grishuk
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صرح نائب رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة البيلاروسية، فاليري غنيلوزوب، اليوم الأربعاء، بأن عسكرة بولندا تدل على استعداد وارسو للحرب وليس للدفاع.
ونقلت وكالة الأنباء البيلاروسية "بيلتا" عن غنيلوزوب، قوله: "إن عسكرة الدول المجاورة، ولا سيما جمهورية بولندا، تسير بخطى متسارعة. وهذا مسار سياسي يشير بوضوح إلى استعداد وارسو للحرب، وليس مسارا دفاعيا، كما تحاول القيادة العسكرية السياسية البولندية تقديمه".
وأشار إلى أنه "كجزء من تنفيذ الخطط المعلنة لزيادة القوات المسلحة لبولندا، بدأت الاستعدادات لتشكيل ليس فرقة واحدة، بل فرقتين آليتين إضافيتين من القوات البرية. في الوقت نفسه، سيتم إنشاء قسم إضافي في الجزء الشرقي من البلاد، بالقرب من بياليستوك (ليس بعيدا عن الحدود مع بيلاروسيا)".
وتابع غنيلوزوب: "اليوم نقدر بشكل لا لبس فيه أن تشكيلات الناتو المنتشرة في الدول المجاورة يمكن أن تصبح أساسا لتشكيل مجموعات ضاربة ضد روسيا وبيلاروسيا باعتبارهما أقرب حليف لها".
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وفقا لهيئة الأركان العامة البيلاروسية، في المستقبل، سيسمح تنفيذ جميع الخطط لبناء الإمكانات القتالية للقوات المسلحة البولندية بإجراء عمليات عسكرية ذات أهداف محدودة بشكل مستقل، تقريبًا دون دعم الناتو.
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