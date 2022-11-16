https://sputnikarabic.ae/20221116/الدفاع-البيلاروسية-عسكرة-بولندا-تدل-على-استعداد-وارسو-للحرب-وليس-للدفاع-1070246238.html
الدفاع البيلاروسية: عسكرة بولندا تدل على استعداد وارسو للحرب وليس للدفاع
الدفاع البيلاروسية: عسكرة بولندا تدل على استعداد وارسو للحرب وليس للدفاع
صرح نائب رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة البيلاروسية، فاليري غنيلوزوب، اليوم الأربعاء، بأن عسكرة بولندا تدل على استعداد وارسو للحرب وليس للدفاع. 16.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-16T13:57+0000
2022-11-16T13:57+0000
2022-11-16T13:57+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
أخبار بيلاروسيا اليوم
القوات الأجنبية
بولندا
الناتو
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/09/1050661020_0:512:2731:2048_1920x0_80_0_0_4fcfd4c70db6d6a83c703e6681e10e0e.jpg
ونقلت وكالة الأنباء البيلاروسية "بيلتا" عن غنيلوزوب، قوله: "إن عسكرة الدول المجاورة، ولا سيما جمهورية بولندا، تسير بخطى متسارعة. وهذا مسار سياسي يشير بوضوح إلى استعداد وارسو للحرب، وليس مسارا دفاعيا، كما تحاول القيادة العسكرية السياسية البولندية تقديمه".وتابع غنيلوزوب: "اليوم نقدر بشكل لا لبس فيه أن تشكيلات الناتو المنتشرة في الدول المجاورة يمكن أن تصبح أساسا لتشكيل مجموعات ضاربة ضد روسيا وبيلاروسيا باعتبارهما أقرب حليف لها".وفقا لهيئة الأركان العامة البيلاروسية، في المستقبل، سيسمح تنفيذ جميع الخطط لبناء الإمكانات القتالية للقوات المسلحة البولندية بإجراء عمليات عسكرية ذات أهداف محدودة بشكل مستقل، تقريبًا دون دعم الناتو.
https://sputnikarabic.ae/20221116/ليتوانيا-تدعم-فكرة-نشر-منظومات-دفاع-جوي-على-الحدود-البولندية-الأوكرانية--1070233602.html
بولندا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/09/1050661020_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_c8176f68dc184642e7bd232a38163084.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار بيلاروسيا اليوم, القوات الأجنبية, بولندا, الناتو
العالم, أخبار بيلاروسيا اليوم, القوات الأجنبية, بولندا, الناتو
الدفاع البيلاروسية: عسكرة بولندا تدل على استعداد وارسو للحرب وليس للدفاع
تابعنا عبر
صرح نائب رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة البيلاروسية، فاليري غنيلوزوب، اليوم الأربعاء، بأن عسكرة بولندا تدل على استعداد وارسو للحرب وليس للدفاع.
ونقلت وكالة الأنباء البيلاروسية "بيلتا" عن غنيلوزوب، قوله: "إن عسكرة الدول المجاورة، ولا سيما جمهورية بولندا، تسير بخطى متسارعة. وهذا مسار سياسي يشير بوضوح إلى استعداد وارسو للحرب، وليس مسارا دفاعيا، كما تحاول القيادة العسكرية السياسية البولندية تقديمه".
وأشار إلى أنه "كجزء من تنفيذ الخطط المعلنة لزيادة القوات المسلحة لبولندا، بدأت الاستعدادات لتشكيل ليس فرقة واحدة، بل فرقتين آليتين إضافيتين من القوات البرية. في الوقت نفسه، سيتم إنشاء قسم إضافي في الجزء الشرقي من البلاد، بالقرب من بياليستوك (ليس بعيدا عن الحدود مع بيلاروسيا)".
وتابع غنيلوزوب: "اليوم نقدر بشكل لا لبس فيه أن تشكيلات الناتو المنتشرة في الدول المجاورة يمكن أن تصبح أساسا لتشكيل مجموعات ضاربة ضد روسيا وبيلاروسيا باعتبارهما أقرب حليف لها".
وفقا لهيئة الأركان العامة البيلاروسية، في المستقبل، سيسمح تنفيذ جميع الخطط لبناء الإمكانات القتالية للقوات المسلحة البولندية بإجراء عمليات عسكرية ذات أهداف محدودة بشكل مستقل، تقريبًا دون دعم الناتو.