https://sputnikarabic.ae/20221116/الدفاع-الروسية-تتهم-القوات-المسلحة-الأوكرانية-بتدمير-مناطق-سكنية-في-كييف-1070234732.html
الدفاع الروسية تتهم القوات المسلحة الأوكرانية بتدمير مناطق سكنية في كييف
الدفاع الروسية تتهم القوات المسلحة الأوكرانية بتدمير مناطق سكنية في كييف
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أنه لم يتم توجيه أي ضربة إلى كييف خلال الهجوم الضخم بالصواريخ الروسية. 16.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-16T09:41+0000
2022-11-16T09:41+0000
2022-11-16T09:41+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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وقالت: "نريد أيضًا أن نؤكد أنه خلال الضربة المكثفة في 15 نوفمبر/تشرين الثاني، بأسلحة عالية الدقة ضد أهداف في أراضي أوكرانيا، لم يتم تنفيذ أي هجوم صاروخي ضد أهداف في مدينة كييف. كل الدمار الذي عرضه نظام كييف في المناطق السكنية في العاصمة الأوكرانية هو نتيجة مباشرة لسقوط الصواريخ التي أطلقتها القوات الأوكرانية من أنظمة دفاع جوي أوكرانية وأجنبية موجودة داخل المدينة".
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
الدفاع الروسية تتهم القوات المسلحة الأوكرانية بتدمير مناطق سكنية في كييف
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أنه لم يتم توجيه أي ضربة إلى كييف خلال الهجوم الضخم بالصواريخ الروسية.
وقالت: "نريد أيضًا أن نؤكد أنه خلال الضربة المكثفة في 15 نوفمبر/تشرين الثاني، بأسلحة عالية الدقة ضد أهداف في أراضي أوكرانيا، لم يتم تنفيذ أي هجوم صاروخي ضد أهداف في مدينة كييف. كل الدمار الذي عرضه نظام كييف في المناطق السكنية في العاصمة الأوكرانية هو نتيجة مباشرة لسقوط الصواريخ التي أطلقتها القوات الأوكرانية من أنظمة دفاع جوي أوكرانية وأجنبية موجودة داخل المدينة".