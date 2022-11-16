https://sputnikarabic.ae/20221116/الدفاع-الروسية--تعلن-أن-الضربات-الصاروخية-الموجهة-في-أوكرانيا-كانت-بعيدة-عن-حدود-بولندا-1070234034.html
الدفاع الروسية تعلن أن الضربات الصاروخية الموجهة في أوكرانيا سقطت بعيدا عن حدود بولندا
الدفاع الروسية تعلن أن الضربات الصاروخية الموجهة في أوكرانيا سقطت بعيدا عن حدود بولندا
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أنه "تم تنفيذ ضربات عالية الدقة فقط على أراضي أوكرانيا وعلى مسافة لا تقل عن 35 كم من الحدود الأوكرانية البولندية". 16.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-16T09:21+0000
2022-11-16T09:21+0000
2022-11-16T10:05+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
رصد عسكري
بولندا
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وقالت الوزارة في بيان: "تصريحات مصادر أوكرانية ومسؤولين أجانب بشأن ما يزعم من سقوط صواريخ روسية في قرية بشيفودوفيه البولندية استفزاز متعمد يهدف إلى تصعيد الموقف".ونفت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس الثلاثاء في 16 نوفمبر/ تشرين الثاني، توجيه أي ضربات على أهداف بالقرب من الحدود الأوكرانية البولندية من قبل القوات المسلحة الروسية.وأوضحت الدفاع الروسية في بيان: "تصريحات وسائل الإعلام البولندية والمسؤولين بشأن مزاعم سقوط صواريخ "روسية" على الأراضي البولندية هي استفزاز كبير بغرض التصعيد".ونوهت إلى أنه "لا علاقة للحطام الذي نشرته وسائل الإعلام البولندية في تغطيتها من موقع قرية بشيفودوفيه بالأسلحة الروسية".
https://sputnikarabic.ae/20221116/وكالة-بايدن-يبلغ-الناتو-ومجموعة-السبع-أن-الانفجار-في-بولندا-نجم-عن-صاروخ-أوكراني-1070234510.html
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روسيا, رصد عسكري, بولندا
الدفاع الروسية تعلن أن الضربات الصاروخية الموجهة في أوكرانيا سقطت بعيدا عن حدود بولندا
09:21 GMT 16.11.2022 (تم التحديث: 10:05 GMT 16.11.2022) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أنه "تم تنفيذ ضربات عالية الدقة فقط على أراضي أوكرانيا وعلى مسافة لا تقل عن 35 كم من الحدود الأوكرانية البولندية".
وقالت الوزارة في بيان: "تصريحات مصادر أوكرانية ومسؤولين أجانب بشأن ما يزعم من سقوط صواريخ روسية في قرية بشيفودوفيه البولندية استفزاز متعمد يهدف إلى تصعيد الموقف".
إن الخبراء حددوا شظايا الصواريخ في الصور من موقع الانفجار في بولندا على أنها أجزاء من صواريخ "إس 300" الأوكرانية.
ونفت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس الثلاثاء في 16 نوفمبر/ تشرين الثاني، توجيه أي ضربات على أهداف بالقرب من الحدود الأوكرانية البولندية من قبل القوات المسلحة الروسية.
وأوضحت الدفاع الروسية في بيان: "تصريحات وسائل الإعلام البولندية والمسؤولين بشأن مزاعم سقوط صواريخ "روسية" على الأراضي البولندية هي استفزاز كبير بغرض التصعيد".
ونوهت
إلى أنه "لا علاقة للحطام الذي نشرته وسائل الإعلام البولندية في تغطيتها من موقع قرية بشيفودوفيه بالأسلحة الروسية".