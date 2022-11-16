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الرئيس السوري يستقبل وزير خارجية سلطنة عمان في دمشق
الرئيس السوري يستقبل وزير خارجية سلطنة عمان في دمشق
استقبل الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الأربعاء، وزير خارجية سلطنة عمان بدر بن حمد البوسعيدي والوفد المرافق له. 16.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-16T13:04+0000
2022-11-16T13:04+0000
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وقالت الرئاسة السورية، في بيان لها، إن "الرئيس بشار الأسد استقبل وزير خارجية سلطنة عمان بدر بن حمد البوسعيدي والوفد المرافق له"، حسب وكالة الأنباء السورية "سانا".وكانت الخارجية السورية، أعلنت الأحد الماضي، أن "البوسعيدي سيصل دمشق في زيارة رسمية، يلتقي خلالها الرئيس بشار الأسد، ووزير الخارجية السوري فيصل المقداد"، مشيرة إلى أن "البوسعيدي سيبحث مع المسؤولين السوريين العلاقات الثنائية بين السلطنة وسوريا، والقضايا ذات الاهتمام المشترك".وتعد هذه الزيارة الثانية للوزير بدر البوسعيدي إلى سوريا خلال العام الحالي بعد الزيارة الأولى التي كانت في يناير/ كانون الثاني الماضي واستقبله خلالها الرئيس السوري بشار الأسد.
https://sputnikarabic.ae/20221110/وزيرا-خارجية-إيران-وسلطنة-عمان-يبحثان-العلاقات-الثنائية-وآخر-تطورات-المفاوضات-النووية-1070005438.html
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العالم العربي, أخبار العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, سلطنة عمان
العالم العربي, أخبار العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, سلطنة عمان

الرئيس السوري يستقبل وزير خارجية سلطنة عمان في دمشق

13:04 GMT 16.11.2022
© Sputnik . Mohammad Damourلقاء الرئيس السوري بشار الأسد مع وزير الخارجية العماني بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي في دمشق، سوريا 31 يناير 2022
لقاء الرئيس السوري بشار الأسد مع وزير الخارجية العماني بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي في دمشق، سوريا 31 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.11.2022
© Sputnik . Mohammad Damour
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استقبل الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الأربعاء، وزير خارجية سلطنة عمان بدر بن حمد البوسعيدي والوفد المرافق له.
وقالت الرئاسة السورية، في بيان لها، إن "الرئيس بشار الأسد استقبل وزير خارجية سلطنة عمان بدر بن حمد البوسعيدي والوفد المرافق له"، حسب وكالة الأنباء السورية "سانا".
وكانت الخارجية السورية، أعلنت الأحد الماضي، أن "البوسعيدي سيصل دمشق في زيارة رسمية، يلتقي خلالها الرئيس بشار الأسد، ووزير الخارجية السوري فيصل المقداد"، مشيرة إلى أن "البوسعيدي سيبحث مع المسؤولين السوريين العلاقات الثنائية بين السلطنة وسوريا، والقضايا ذات الاهتمام المشترك".
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، مع وزير خارجية سلطنة عمان بدر البوسعيدي، في طهران - سبوتنيك عربي, 1920, 10.11.2022
وزيرا خارجية إيران وسلطنة عمان يبحثان العلاقات الثنائية وآخر تطورات المفاوضات النووية
10 نوفمبر, 07:43 GMT
وتعد هذه الزيارة الثانية للوزير بدر البوسعيدي إلى سوريا خلال العام الحالي بعد الزيارة الأولى التي كانت في يناير/ كانون الثاني الماضي واستقبله خلالها الرئيس السوري بشار الأسد.
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