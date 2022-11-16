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https://sputnikarabic.ae/20221116/الرئيس-الكوبي-يعتزم-التوجه-إلى-موسكو-للقاء-بوتين-1070230996.html
الرئيس الكوبي يعتزم التوجه إلى موسكو للقاء بوتين
الرئيس الكوبي يعتزم التوجه إلى موسكو للقاء بوتين
صرح سفير جمهورية كوبا لدى روسيا، خوليو أنطونيو غارمينديا بينيا، أن الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل يعتزم زيارة موسكو الأسبوع المقبل، للقاء الرئيس الروسي... 16.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-16T08:43+0000
2022-11-16T08:43+0000
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وقال السفير لوكالة "سبوتنيك": "رئيسنا لم يزر روسيا منذ عام 2019 - أولاً بسبب الوضع الوبائي، ثم بسبب اللوجستيات. الآن تلقى دعوة من الرئيس فلاديمير بوتين لزيارة روسيا وإجراء محادثات والمشاركة في افتتاح النصب التذكاري للقائد فيدل كاسترو الذي سيجري في 22 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل. ورئيسنا لديه مثل هذه الخطة ومن المتوقع أن يأتي".وردا على سؤال حول ما إذا كان سيكون هناك لقاء بين دياز كانيل وبوتين، أشار السفير إلى أن مثل هذه المفاوضات مخطط لها.وقال بينيا: "بالطبع، إذا كان (ميغيل دياز كانيل) هنا، فمن المتوقع أن يلتقي بالرئيس".وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، معلقًا على إمكانية لقاء بين الرئيس فلاديمير بوتين وزعيم كوبا، الأسبوع الماضي، إنه يجري التحضير لاتصالات معينة "مع الأصدقاء الكوبيين".في وقت سابق، صرح يفغيني غيراسيموف، رئيس لجنة دوما لمدينة موسكو للثقافة والاتصالات الجماهيرية، لوكالة "سبوتنيك" أنه من المقرر افتتاح نصب تذكاري لزعيم الثورة الكوبية، فيدل كاستر، في موسكو في 22 نوفمبر. وأشارت وسائل الإعلام إلى أن الحفل قد يحضره الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل.
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الرئيس الكوبي يعتزم التوجه إلى موسكو للقاء بوتين

08:43 GMT 16.11.2022
© Sputnik . Ramil Sitdikov / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 16.11.2022
© Sputnik . Ramil Sitdikov
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صرح سفير جمهورية كوبا لدى روسيا، خوليو أنطونيو غارمينديا بينيا، أن الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل يعتزم زيارة موسكو الأسبوع المقبل، للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وحضور افتتاح النصب التذكاري لفيدل كاسترو.
وقال السفير لوكالة "سبوتنيك": "رئيسنا لم يزر روسيا منذ عام 2019 - أولاً بسبب الوضع الوبائي، ثم بسبب اللوجستيات. الآن تلقى دعوة من الرئيس فلاديمير بوتين لزيارة روسيا وإجراء محادثات والمشاركة في افتتاح النصب التذكاري للقائد فيدل كاسترو الذي سيجري في 22 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل. ورئيسنا لديه مثل هذه الخطة ومن المتوقع أن يأتي".
وردا على سؤال حول ما إذا كان سيكون هناك لقاء بين دياز كانيل وبوتين، أشار السفير إلى أن مثل هذه المفاوضات مخطط لها.
وقال بينيا: "بالطبع، إذا كان (ميغيل دياز كانيل) هنا، فمن المتوقع أن يلتقي بالرئيس".
وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، معلقًا على إمكانية لقاء بين الرئيس فلاديمير بوتين وزعيم كوبا، الأسبوع الماضي، إنه يجري التحضير لاتصالات معينة "مع الأصدقاء الكوبيين".
في وقت سابق، صرح يفغيني غيراسيموف، رئيس لجنة دوما لمدينة موسكو للثقافة والاتصالات الجماهيرية، لوكالة "سبوتنيك" أنه من المقرر افتتاح نصب تذكاري لزعيم الثورة الكوبية، فيدل كاستر، في موسكو في 22 نوفمبر. وأشارت وسائل الإعلام إلى أن الحفل قد يحضره الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل.
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