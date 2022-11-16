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https://sputnikarabic.ae/20221116/السفير-البولندي-جميع-دول-الاتحاد-الأوروبي-تضع-المسؤولية-عن-حادث-الصواريخ-في-بولندا-على-عاتق-روسيا-1070238547.html
السفير البولندي: جميع دول الاتحاد الأوروبي تضع المسؤولية عن حادث الصواريخ في بولندا على عاتق روسيا
السفير البولندي: جميع دول الاتحاد الأوروبي تضع المسؤولية عن حادث الصواريخ في بولندا على عاتق روسيا
أعلن السفير البولندي لدى الاتحاد الأوروبي أندريه سادوس للصحفيين، أن جميع دول الاتحاد الأوروبي تلقي باللوم على روسيا في حادث الصاروخ الذي وقع في بولندا. 16.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-16T10:21+0000
2022-11-16T10:21+0000
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وقال سادوس إن "جميع الدول الأعضاء شددت على أن روسيا تتحمل المسؤولية المباشرة عن مأساة الأمس ومقتل مواطنين بولنديين".وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في تعليقها على الحادث في بولندا، إن وزارة الخارجية الروسية ستصدر بيانا بشأن "استفزاز جسيم آخر" من كييف.وكتبت على تلغرام: "زيلينسكي يجلس في مخبأ ولا يفهم لماذا تنكر حتى أكثر الأشخاص رهاب الروس، شهرةً قصته عن " صاروخ روسي في بولندا. لا يستطيع القابع في مخبأ أن يفهم أنه وُضع على رأس عصابة من قطاع الطرق في أوكرانيا للقيام بالعمل القذر، وليس إملاء ما يجب فعله".وأضافت زاخاروفا: "في وقت قريب، ستصدر وزارة الخارجية الروسية بيانا حول الموقف المتعلق باستفزاز جسيم آخر لنظام كييف".
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العالم

السفير البولندي: جميع دول الاتحاد الأوروبي تضع المسؤولية عن حادث الصواريخ في بولندا على عاتق روسيا

10:21 GMT 16.11.2022
© AFP 2022 / Wojtek Radwanskiشوهدت أعمدة تعليم الخط الحدودي عند المعبر الحدودي المغلق بين بولندا وبيلاروسيا في كوزنيكا، مقاطعة سوكولكا، محافظة بودلاسكي، في شمال شرق بولندا في 8 يونيو 2022
شوهدت أعمدة تعليم الخط الحدودي عند المعبر الحدودي المغلق بين بولندا وبيلاروسيا في كوزنيكا، مقاطعة سوكولكا، محافظة بودلاسكي، في شمال شرق بولندا في 8 يونيو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.11.2022
© AFP 2022 / Wojtek Radwanski
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أعلن السفير البولندي لدى الاتحاد الأوروبي أندريه سادوس للصحفيين، أن جميع دول الاتحاد الأوروبي تلقي باللوم على روسيا في حادث الصاروخ الذي وقع في بولندا.
وقال سادوس إن "جميع الدول الأعضاء شددت على أن روسيا تتحمل المسؤولية المباشرة عن مأساة الأمس ومقتل مواطنين بولنديين".
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في تعليقها على الحادث في بولندا، إن وزارة الخارجية الروسية ستصدر بيانا بشأن "استفزاز جسيم آخر" من كييف.
وكتبت على تلغرام: "زيلينسكي يجلس في مخبأ ولا يفهم لماذا تنكر حتى أكثر الأشخاص رهاب الروس، شهرةً قصته عن " صاروخ روسي في بولندا. لا يستطيع القابع في مخبأ أن يفهم أنه وُضع على رأس عصابة من قطاع الطرق في أوكرانيا للقيام بالعمل القذر، وليس إملاء ما يجب فعله".
وأضافت زاخاروفا: "في وقت قريب، ستصدر وزارة الخارجية الروسية بيانا حول الموقف المتعلق باستفزاز جسيم آخر لنظام كييف".
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