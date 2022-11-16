https://sputnikarabic.ae/20221116/الشركة-المشغلة-للناقلة-المستهدفة-قبالة-سواحل-عمان-التقارير-الأولية-تشير-إلى-استهداف-السفينة-بمقذوف-1070239349.html
الشركة المشغلة للناقلة المستهدفة قبالة سواحل عمان: التقارير الأولية تشير إلى استهداف السفينة بمقذوف
الشركة المشغلة للناقلة المستهدفة قبالة سواحل عمان: التقارير الأولية تشير إلى استهداف السفينة بمقذوف
أعلنت شركة "إيسترن باسيفيك شيبينغ"، المشغلة لسفينة "باسيفيك زيركون" المملوكة لرجل أعمال إسرائيلي، تعرضها لحادث قبالة سواحل عمان. 16.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-16T10:48+0000
2022-11-16T10:48+0000
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القاهرة- سبوتنيك. وقالت الشركة المشغلة للسفينة، في بيان لها، إنه "جاري التحقيق في تفاصيل تعرض سفينة باسيفيك زيركون لحادث قبالة سواحل عمان"، مؤكدة "إصابة السفينة بأضرار طفيفة، دون وقوع إصابات بشرية".وأضاف البيان أن "الشركة تتواصل مع طاقم السفينة، وعلمت بتعرضها لأضرار طفيفة"، متابعا: "التقارير الأولية تشير إلى استهداف السفينة بمقذوف".وكان المسؤول الدفاعي في الشرق الأوسط، قال لوكالة أسوشيتد برس، إن "ناقلة نفط مرتبطة بملياردير إسرائيلي تعرضت للقصف بطائرة مسيرة قبالة سواحل عمان".وأوضح أن "الهجوم وقع، مساء أمس الثلاثاء، قبالة سواحل عمان"، مشيرا إلى أن "ناقلة النفط التي تم قصفها يتم تشغيلها من شركة مملوكة لملياردير إسرائيلي ومقرها سنغافورة، وترفع علم ليبيريا.من جانبها، قالت منظمة التجارة البحرية البريطانية، إنها "على علم بوقوع حادثة ويتم التحقيق فيها"، فيما قال مسؤول عسكري أمريكي إن "الأسطول الخامس على علم بوقوع حادث بسفينة تجارية في خليج عمان".ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، عن مسؤول أمني كبير، قوله إن "إيران تقف وراء الهجوم على ناقلة النفط المملوكة لشركة من سنغافورة ورجل أعمال إسرائيلي، قبالة سواحل خليج عمان".
https://sputnikarabic.ae/20221116/مسؤول-إسرائيلي-كبير-إيران-تقف-وراء-الهجوم-على-ناقلة-النفط-قبالة-سواحل-عمان-1070234135.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار إسرائيل اليوم, أخبار إيران
أخبار إسرائيل اليوم, أخبار إيران
الشركة المشغلة للناقلة المستهدفة قبالة سواحل عمان: التقارير الأولية تشير إلى استهداف السفينة بمقذوف
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أعلنت شركة "إيسترن باسيفيك شيبينغ"، المشغلة لسفينة "باسيفيك زيركون" المملوكة لرجل أعمال إسرائيلي، تعرضها لحادث قبالة سواحل عمان.
القاهرة- سبوتنيك
. وقالت الشركة المشغلة للسفينة، في بيان لها، إنه "جاري التحقيق في تفاصيل تعرض سفينة باسيفيك زيركون لحادث قبالة سواحل عمان"، مؤكدة "إصابة السفينة بأضرار طفيفة، دون وقوع إصابات بشرية".
وأضاف البيان أن "الشركة تتواصل مع طاقم السفينة، وعلمت بتعرضها لأضرار طفيفة"، متابعا: "التقارير الأولية تشير إلى استهداف السفينة بمقذوف".
وكان المسؤول الدفاعي في الشرق الأوسط، قال لوكالة
أسوشيتد برس، إن "ناقلة نفط مرتبطة بملياردير إسرائيلي تعرضت للقصف بطائرة مسيرة قبالة سواحل عمان".
وأوضح أن "الهجوم وقع، مساء أمس الثلاثاء، قبالة سواحل عمان
"، مشيرا إلى أن "ناقلة النفط التي تم قصفها يتم تشغيلها من شركة مملوكة لملياردير إسرائيلي ومقرها سنغافورة، وترفع علم ليبيريا.
من جانبها، قالت منظمة التجارة البحرية البريطانية، إنها "على علم بوقوع حادثة ويتم التحقيق فيها"، فيما قال مسؤول عسكري أمريكي إن "الأسطول الخامس على علم بوقوع حادث بسفينة تجارية في خليج عمان".
ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، عن مسؤول أمني كبير، قوله إن "إيران تقف وراء الهجوم
على ناقلة النفط المملوكة لشركة من سنغافورة ورجل أعمال إسرائيلي، قبالة سواحل خليج عمان".