https://sputnikarabic.ae/20221116/الصواريخ-الروسية-بريئة-من-استهداف-بولندا-1070249932.html
الصواريخ الروسية بريئة من استهداف بولندا
الصواريخ الروسية بريئة من استهداف بولندا
نناقش في هذه الحلقة: روسيا تنفي الاتهامات بسقوط صواريخ لها في بولندا؛ الأمم المتحدة تعترف بأن لديها تقارير مؤكدة بتنفيذ قوات كييف إعدامات وتعذيب لأسرى الحرب... 16.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-16T15:47+0000
2022-11-16T15:47+0000
2022-11-16T15:47+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
راديو
بلا قيود
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الصواريخ الروسية بريئة من استهداف بولندا
الصواريخ الروسية بريئة من استهداف بولندا
انقسمت دول الاتحاد الأوروبي، ودول حلف شمال الأطلسي "الناتو" بين مؤيد ومعارض لبدء إجراءات ضد روسيا بسبب مزاعم كييف سقوط صواريخ روسية على الأراضي البولندية، وهو ما نفته الولايات المتحدة لاحقا.حول هذا الموضوع، قال الأكاديمي والباحث السياسي، محمود الأفندي، لـ"بلا قيود":الأمم المتحدة تعترف بتنفيذ قوات كييف إعدامات وتعذيب لمدنيين وسوء معاملة أسرى الحرب الروسأعلنت رئيسة بعثة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في أوكرانيا ماتيلدا بوغنر، أن البعثة بحوزتها تقارير موثوقة تفيد بأن القوات الأوكرانية أعدمت أشخاصا لم يشاركوا في القتال، دون محاكمة عادلة.وأكدت بوغنر، أن البعثة في أوكرانيا، تلقت معلومات أيضا حول تعذيب وسوء معاملة أسرى الحرب الروس، من قبل قوات كييف.يقول أستاذ القانون الدولي في الجامعة اللبنانية د. حسن جوني، في حديث لبرنامجنا بهذا الصدد:ولفت جوني إلى أن هناك اتفاقية جنيف الرابعة، وهناك مواد قانونية تمنع ذلك، وتعتبر هذا الأمر بأنه انتهاك خطير للقانون الدولي الإنساني، ويشكل جرائم حرب حسب المادة 85 والبروتوكل الأول، وحسب المادة الثامنة من نظام محكمة روما.الاستماع إلى الحلقة في الملف الصوتي...
سبوتنيك عربي
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2022
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نغم كباس
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/10/1070249517_184:0:1117:700_1920x0_80_0_0_6cb6e468d47a64eebf1a113a3ab3d9e5.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نغم كباس
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
راديو, بلا قيود, аудио
الصواريخ الروسية بريئة من استهداف بولندا
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نناقش في هذه الحلقة: روسيا تنفي الاتهامات بسقوط صواريخ لها في بولندا؛ الأمم المتحدة تعترف بأن لديها تقارير مؤكدة بتنفيذ قوات كييف إعدامات وتعذيب لأسرى الحرب دون محاكمة؛ ترامب يترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة؛ "شركة توتال" تطلق أنشطة استكشافية بعد الاتفاق اللبناني الإسرائيلي؛ بطانيات لحماية اللبنانيين من البرد.
انقسمت دول الاتحاد الأوروبي، ودول حلف شمال الأطلسي "الناتو" بين مؤيد ومعارض لبدء إجراءات ضد روسيا بسبب مزاعم كييف سقوط صواريخ روسية على الأراضي البولندية، وهو ما نفته الولايات المتحدة لاحقا.
حول هذا الموضوع، قال الأكاديمي والباحث السياسي، محمود الأفندي، لـ"بلا قيود":
"بعض الدول الأوروبية الصغيرة صرحت أنها مستعدة للمشاركة في حرب ضد روسيا، لكن الدول الكبرى كفرنسا وألمانيا رفضت أي مواجهة مع روسيا، ولا أعتقد أن الحرب العالمية الثالثة ستشن جراء تحطم صاروخ إس 300 الذي هو إنتاج سوفييتي وتمتلكه كييف ولا يمكن أن يصل من الأراضي الروسية إلى بولندا، فهذا مجرد استفزاز من قبل نظام كييف، ومنظومة الدفاع التي تريد نشرها بولندا على الحدود مع أوكرانيا إذا كانت فقط لصد الصواريخ التي يمكن أن تصل إليها فهذا لن يؤدي إلى تصعيد من قبل روسيا، ولكن إذا استخدمتها لمشاركة القوات الأوكرانية فهذا موضوع آخر".
الأمم المتحدة تعترف بتنفيذ قوات كييف إعدامات وتعذيب لمدنيين وسوء معاملة أسرى الحرب الروس
أعلنت رئيسة بعثة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في أوكرانيا ماتيلدا بوغنر، أن البعثة بحوزتها تقارير موثوقة تفيد بأن القوات الأوكرانية أعدمت أشخاصا لم يشاركوا في القتال، دون محاكمة عادلة.
وأكدت بوغنر، أن البعثة في أوكرانيا، تلقت معلومات أيضا حول تعذيب وسوء معاملة أسرى الحرب الروس، من قبل قوات كييف.
يقول أستاذ القانون الدولي في الجامعة اللبنانية د. حسن جوني، في حديث لبرنامجنا بهذا الصدد:
"القانون الدولي يميز بين معاملة المدنيين ومعاملة العسكريين، والواضح من هذا التقرير، أنه تم هناك إعدام أشخاص مدنيين لم يشاركوا في القتال، كما تم تعذيب وإعدام أسرى حرب، فالقانون الدولي هنا يخصص، عدة مواد وحتى عدة اتفاقيات لكل منهما".
ولفت جوني إلى أن هناك اتفاقية جنيف الرابعة، وهناك مواد قانونية تمنع ذلك، وتعتبر هذا الأمر بأنه انتهاك خطير للقانون الدولي الإنساني، ويشكل جرائم حرب حسب المادة 85 والبروتوكل الأول، وحسب المادة الثامنة من نظام محكمة روما.
الاستماع إلى الحلقة في الملف الصوتي...