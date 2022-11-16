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https://sputnikarabic.ae/20221116/الصين-تطور-روبوتا-قتاليا-لحروب-الشوارع-فيديو-1070244236.html
الصين تطور روبوتا قتاليا لحروب الشوارع... فيديو
الصين تطور روبوتا قتاليا لحروب الشوارع... فيديو
أصبحت المركبات المسيرة والروبوتات أحد أخطر الابتكارات التكنولوجية التي بدأت غالبية جيوش العالم تتوسع في استخدامها. 16.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-16T13:28+0000
2022-11-16T13:28+0000
الصين
منوعات
مجتمع
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ومع تطور تقنيات صناعة الروبوتات، التي يتم التحكم فيها عن بعد أصبح نطاق استخدامها أكبر وزادت قدرتها على المناورة عند الاستخدام سواء كان ذلك في الجو أو البحر أو البر.تمثل الصين واحدة من الدول الرائدة في مجال صناعة الروبوتات بصورة عامة وبدأت تصنيع روبوتات عسكرية يمكنها تنفيذ مهام متنوعة ومنها الكلب الروبوت، الذي تم تزويده بمدفع رشاش عيار 7.62 ملم، يمكنه تنفيذ مهام هجومية متنوعة مع قدرة عالية على المناورة.يرصد مقطع فيديو نشرته صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية، هذا الروبوت التي تقول إنه تم الكشف عنه مؤخرا ليكون جاهزا للقتال في أي وقت.
الصين
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الصين, منوعات, مجتمع
الصين, منوعات, مجتمع

الصين تطور روبوتا قتاليا لحروب الشوارع... فيديو

13:28 GMT 16.11.2022
© AFP 2022 / TAUSEEF MUSTAFAمدفع رشاش أمريكي طراز "إم 2" عيار 12.7 ملم
مدفع رشاش أمريكي طراز إم 2 عيار 12.7 ملم - سبوتنيك عربي, 1920, 16.11.2022
© AFP 2022 / TAUSEEF MUSTAFA
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أصبحت المركبات المسيرة والروبوتات أحد أخطر الابتكارات التكنولوجية التي بدأت غالبية جيوش العالم تتوسع في استخدامها.
ومع تطور تقنيات صناعة الروبوتات، التي يتم التحكم فيها عن بعد أصبح نطاق استخدامها أكبر وزادت قدرتها على المناورة عند الاستخدام سواء كان ذلك في الجو أو البحر أو البر.
تمثل الصين واحدة من الدول الرائدة في مجال صناعة الروبوتات بصورة عامة وبدأت تصنيع روبوتات عسكرية يمكنها تنفيذ مهام متنوعة ومنها الكلب الروبوت، الذي تم تزويده بمدفع رشاش عيار 7.62 ملم، يمكنه تنفيذ مهام هجومية متنوعة مع قدرة عالية على المناورة.
يرصد مقطع فيديو نشرته صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية، هذا الروبوت التي تقول إنه تم الكشف عنه مؤخرا ليكون جاهزا للقتال في أي وقت.
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Пилот возле ударного вертолета Ка-52 ВКС России - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:54 GMT
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