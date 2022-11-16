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https://sputnikarabic.ae/20221116/الكويت-تعدم-7-مدانين-بالقتل-العمد-للمرة-الأولى-منذ-5-سنوات-1070254372.html
الكويت تعدم 7 مدانين بالقتل العمد للمرة الأولى منذ 5 سنوات
الكويت تعدم 7 مدانين بالقتل العمد للمرة الأولى منذ 5 سنوات
أعلنت النيابة العامة الكويتية، اليوم الأربعاء، تنفيذ حكم الإعدام شنقا بحق 7 أشخاص أدينوا في ارتكاب جرائم القتل العمد. 16.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-16T17:32+0000
2022-11-16T17:32+0000
الكويت
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ونُفذت أحكام الإعدام داخل السجن المركزي بحق أربعة كويتيين بينهم سيدة، وإثيوبية إضافة إلى سوري وباكستاني، بحسب بيان النيابة العامة.وهذه هي أحكام الإعدام الأولى التي تنفذ في الكويت منذ يناير/كانون الثاني 2017، حين نفذت الكويت وقتها حكما بالإعدام بحق سبعة أشخاص من بينهم أحد أفراد الأسرة الحاكمة بعد إدانتهم بالقتل العمد.من جانبها، دعت منظمة العفو الدولية السلطات الكويتية إلى "التوقف الفوري عن تنفيذ أحكام الإعدام تمهيدا لإلغاء هذه العقوبة بشكل كامل".وقالت المنظمة في بيان نشرته على موقعها الرسمي: "تشكل عقوبة الإعدام انتهاكا للحق في الحياة وهي أقصى أشكال العقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة (..) بغض النظر عن طبيعة الجريمة وظروف ارتكابها، وبراءة المتهم من عدمه".ودعت المنظمة السلطات الكويتية إلى "محاكمة المشتبه بهم وفقا للقانون الدولي في محاكماتٍ تفي بالتزامات الكويت الدولية في مجال حقوق الإنسان".وأضافت: "يتعين على الكويت أن تقوم بتخفيف هذه الأحكام وجميع أحكام الإعدام الأخرى إلى أحكام بالسجن على وجه السرعة وأن تراجع قوانينها المتعلقة بعقوبة الإعدام".
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الكويت, أخبار الكويت اليوم, العالم العربي
الكويت, أخبار الكويت اليوم, العالم العربي

الكويت تعدم 7 مدانين بالقتل العمد للمرة الأولى منذ 5 سنوات

17:32 GMT 16.11.2022
© onaegمشنقة
مشنقة - سبوتنيك عربي, 1920, 16.11.2022
© onaeg
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أعلنت النيابة العامة الكويتية، اليوم الأربعاء، تنفيذ حكم الإعدام شنقا بحق 7 أشخاص أدينوا في ارتكاب جرائم القتل العمد.
ونُفذت أحكام الإعدام داخل السجن المركزي بحق أربعة كويتيين بينهم سيدة، وإثيوبية إضافة إلى سوري وباكستاني، بحسب بيان النيابة العامة.
وهذه هي أحكام الإعدام الأولى التي تنفذ في الكويت منذ يناير/كانون الثاني 2017، حين نفذت الكويت وقتها حكما بالإعدام بحق سبعة أشخاص من بينهم أحد أفراد الأسرة الحاكمة بعد إدانتهم بالقتل العمد.
من جانبها، دعت منظمة العفو الدولية السلطات الكويتية إلى "التوقف الفوري عن تنفيذ أحكام الإعدام تمهيدا لإلغاء هذه العقوبة بشكل كامل".
وقالت المنظمة في بيان نشرته على موقعها الرسمي: "تشكل عقوبة الإعدام انتهاكا للحق في الحياة وهي أقصى أشكال العقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة (..) بغض النظر عن طبيعة الجريمة وظروف ارتكابها، وبراءة المتهم من عدمه".
ودعت المنظمة السلطات الكويتية إلى "محاكمة المشتبه بهم وفقا للقانون الدولي في محاكماتٍ تفي بالتزامات الكويت الدولية في مجال حقوق الإنسان".
وأضافت: "يتعين على الكويت أن تقوم بتخفيف هذه الأحكام وجميع أحكام الإعدام الأخرى إلى أحكام بالسجن على وجه السرعة وأن تراجع قوانينها المتعلقة بعقوبة الإعدام".
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