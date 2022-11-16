https://sputnikarabic.ae/20221116/النمسا-تقر-بفشل-نظام-الهجرة-وأمن-الحدود-في-الاتحاد-الأوروبي-1070250394.html

النمسا تقر بفشل نظام الهجرة وأمن الحدود في الاتحاد الأوروبي

النمسا تقر بفشل نظام الهجرة وأمن الحدود في الاتحاد الأوروبي

قال المستشار النمساوي كارل نيهامر، اليوم الأربعاء، إنه يتعين على بلاده تعزيز أمن حدودها، حيث أظهر نظام الهجرة في الاتحاد الأوروبي أوجه قصور في تأمين الأمن على... 16.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-16T15:52+0000

2022-11-16T15:52+0000

2022-11-16T15:52+0000

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فيينا - سبوتنيك. وأخبر نيهامر الصحفيين: "فشل نظام الهجرة الأوروبي، والنمسا تلقت أكثر من 90 ألف طلب لجوء، وهذا عدد كبير جدا".وأضاف الزعيم النمساوي أن هذه الطلبات تظهر أن حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي "لا تعمل"، مؤكدا أنها أيضا قضية أمنية بالنسبة للكتلة. وقال نيهامر إن الحكومة النمساوية تستعد لعدد من الإجراءات التي تهدف إلى تعزيز الأمن في النمسا والاتحاد الأوروبي.في أوائل سبتمبر/ أيلول، ذكرت وكالة الحدود الأوروبية وخفر السواحل "فرونتكس" أن عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين وصلوا إلى الاتحاد الأوروبي في الأشهر الثمانية الأولى من العام كان الأعلى على الإطلاق لنفس فترة منذ عام 2016، عندما شهدت الكتلة تدفقات هائلة من المهاجرين القادمين من سوريا.في وقت سابق من الأسبوع، وقعت فرنسا والمملكة المتحدة، اتفاقية جديدة للعمل معا لمنع المهاجرين من عبور بحر المانش (القناة الإنجليزية) إلى الأراضي البريطانية في قوارب صغيرة، وهو ما يمثل مصدر توتر ثنائي كبير.فيما توترت العلاقات بين باريس وروما، حيث هددت وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا، يوم السبت، بأن تواجه إيطاليا عواقب في حال عدم تغيير موقفها الرافض لاستقبال سفينة المهاجرين "أوشن فايكنغ".

https://sputnikarabic.ae/20221112/فرنسا-تهدد-إيطاليا-بعواقب-بسبب-أزمة-المهاجرين--1070105994.html

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