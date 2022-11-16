https://sputnikarabic.ae/20221116/الولايات-المتحدة-متفائلون-بحذر-إزاء-احتمال-تمديد-اتفاق-الحبوب-1070253692.html
الولايات المتحدة: متفائلون بحذر إزاء احتمال تمديد اتفاق الحبوب
الولايات المتحدة: متفائلون بحذر إزاء احتمال تمديد اتفاق الحبوب
قالت مساعدة وزيرة الخارجية الأمريكية للشؤون الأوروبية والأوروبية- الآسيوية، كارين دونفريد، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة "متفائلة بحذر" بشأن احتمال... 16.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-16T16:57+0000
2022-11-16T16:57+0000
2022-11-16T16:57+0000
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واشنطن - سبوتنيك. وذكرت دونفريد خلال جلسة استماع للجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ: من المقرر أن تنتهي المدة المحددة للاتفاق - الذي علقت روسيا مشاركتها فيه مؤقتا بعد هجمات على سفن مدنية في البحر الأسود - في 19 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي توسط من أجل إنجاح الاتفاق الأولي في يوليو/ تموز، يوم الأربعاء، إنه يعول على تمديد الاتفاقية.وصرح نائب الممثل الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة لوكالة "سبوتنيك" اليوم الأربعاء، أن الاستئناف المحتمل لصادرات الأمونيا الروسية عبر أوكرانيا تجري مناقشته كجزء من محادثات تمديد صفقة الحبوب.من جانبها، كررت دونفريد اعتراضات الولايات المتحدة على المزاعم الروسية بأن عقوباتهم تمنع تصدير الحبوب والسلع الزراعية الأخرى.
https://sputnikarabic.ae/20221114/غوتيريش-تمديد-اتفاق-الحبوب-الروسي-ضروري-للأمن-الغذائي-العالمي-1070157013.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
الولايات المتحدة: متفائلون بحذر إزاء احتمال تمديد اتفاق الحبوب
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قالت مساعدة وزيرة الخارجية الأمريكية للشؤون الأوروبية والأوروبية- الآسيوية، كارين دونفريد، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة "متفائلة بحذر" بشأن احتمال استمرار اتفاق حبوب البحر الأسود.
واشنطن - سبوتنيك
. وذكرت دونفريد خلال جلسة استماع للجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ:
"نحن منخرطون بعمق في المفاوضات الجارية لتمديد اتفاق الحبوب. نحن متفائلون بحذر، لكننا سنرى كيف سيحدث ذلك في النهاية".
من المقرر أن تنتهي المدة المحددة للاتفاق - الذي علقت روسيا مشاركتها فيه مؤقتا
بعد هجمات على سفن مدنية في البحر الأسود - في 19 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي توسط من أجل إنجاح الاتفاق
الأولي في يوليو/ تموز، يوم الأربعاء، إنه يعول على تمديد الاتفاقية.
وصرح نائب الممثل الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة لوكالة "سبوتنيك" اليوم الأربعاء، أن الاستئناف المحتمل لصادرات الأمونيا الروسية عبر أوكرانيا تجري مناقشته كجزء من محادثات تمديد صفقة الحبوب.
من جانبها، كررت دونفريد اعتراضات الولايات المتحدة على المزاعم الروسية بأن عقوباتهم تمنع تصدير الحبوب والسلع الزراعية الأخرى.