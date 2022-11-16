https://sputnikarabic.ae/20221116/اليونان-تعلن-إفراج-إيران-عن-ناقلتي-نفط-احتجزتهما-قبل-6-أشهر-1070249292.html

اليونان تعلن إفراج إيران عن ناقلتي نفط احتجزتهما قبل 6 أشهر

اليونان تعلن إفراج إيران عن ناقلتي نفط احتجزتهما قبل 6 أشهر

أعلنت وزارة البحرية التجارية اليونانية، اليوم الأربعاء، إفراج إيران عن ناقلتين يونانيتين احتجزتهما طهران في مايو/ أيار ردا على مصادرة شحنة نفط خام إيراني في... 16.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-16T15:34+0000

2022-11-16T15:34+0000

2022-11-16T15:34+0000

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وقالت الوزارة في بيان: "بعد محادثات استمرت شهورا مع إيران، غادرت اليوم السفينتان اللتان ترفعان العلم اليوناني برودنت واريور ودلتا بوسيدون".وأضاف أن نائب وزير البحرية التجارية اليونانية كان في طهران يوم الأربعاء للتوسط في الاتفاق. تم بالفعل استبدال معظم البحارة الخمسين الذين كانوا على متن السفينتين قبل أسابيع.وقالت الشركة المشغلة لسفينة "برودنت واريور"، يوم الاثنين، إن سبعة من أفراد الطاقم الأصليين الذين تم احتجازهم في مايو ما زالوا على متن الناقلة قبل الإعلان عن الصفقة، مضيفة: "لقد وقعنا ضحايا أبرياء في خضم المواجهات السياسية".بدأ الخلاف بعد ضبط ناقلة ترفع العلم الروسي وتحمل الخام الإيراني في أبريل/ نيسان بالقرب من أثينا. وبحسب موقع "مارين ترافيك"، كانت السفينة "بيغاس" التي يزيد وزنها على 115 ألف طن متجهة في الأصل إلى محطة مرمرة في تركيا.ذكرت وسائل الإعلام اليونانية في ذلك الوقت أن الناقلة واجهت مشكلة في المحرك وكان يرافقها زورق قطر باتجاه بيلوبونيز، لكنها اضطرت إلى الرسو بالقرب من جزيرة إيفيا بسبب سوء الأحوال الجوية.قالت اليونان في ذلك الوقت إنها كانت تطبق عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على روسيا في أعقاب العملية العسكرية في أوكرانيا. رغم تغيير اسم وملكية السفينة، طالبت وزارة العدل الأمريكية بمصادرة شحنتها من النفط الخام الإيراني.واحتجت طهران بشدة على القرار ووصفته بأنه "سطو دولي". وتحركت بدورها للاستيلاء على الناقلتين اليونانيتين، عندما قالت أثينا إنها ستسلم النفط لواشنطن، هبطت مروحيات لقوات الكوماندوز الإيرانية على الناقلتين اليونانيتين وسيطرت عليهما.في يونيو/ حزيران، أمرت محكمة يونانية بإعادة النفط الإيراني، وأظهر موقع "مارين ترافيك" الأربعاء أن السفينة غادرت ميناء بيرايوس اليوناني في طريقها إلى إسطنبول.

https://sputnikarabic.ae/20220727/إيران-قريبا-سيتم-استرجاع-النفط-المسروق-من-أثينا-بعد-قرار-المحكمة-اليونانية-العليا-1065624013.html

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