https://sputnikarabic.ae/20221116/باشينيان-يطلب-موقفا-واضحا-من-معاهدة-الأمن-الجماعي-تجاه-النزاع-مع-أذربيجان-1070245415.html
باشينيان يطلب موقفا واضحا من معاهدة الأمن الجماعي تجاه النزاع مع أذربيجان
باشينيان يطلب موقفا واضحا من معاهدة الأمن الجماعي تجاه النزاع مع أذربيجان
أعرب رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان عن أمله في التوصل إلى إجماع داخل منظمة معاهدة الأمن الجماعي على ضرورة سحب القوات المسلحة الأذربيجانية من أراضي... 16.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-16T13:43+0000
2022-11-16T13:43+0000
2022-11-16T13:43+0000
أرمينيا
أذربيجان
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واعتبر باشينيان أنه من الغريب أن جميع شركاء أرمينيا الدوليين بطريقة أو بأخرى يعتبرون أنه من الضروري سحب القوات الأذربيجانية، ولكن ليس منظمة معاهدة الأمن الجماعي التي لم تقدم بعد تقييمًا سياسيًا واضحًا لما حدث.ووفقا له، فإن موقف مواطني أرمينيا تجاه منظمة معاهدة الأمن الجماعي سيتشكل على أساس هذا الوضع على وجه التحديد.
https://sputnikarabic.ae/20221111/أذربيجان-ترفض-تصريحات-رئيس-وزراء-أرمينيا-بشأن-إبادة-الأرمن-في-قره-باغ-1070046062.html
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أرمينيا, أذربيجان
باشينيان يطلب موقفا واضحا من معاهدة الأمن الجماعي تجاه النزاع مع أذربيجان
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أعرب رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان عن أمله في التوصل إلى إجماع داخل منظمة معاهدة الأمن الجماعي على ضرورة سحب القوات المسلحة الأذربيجانية من أراضي الجمهورية.
واعتبر باشينيان أنه من الغريب أن جميع شركاء أرمينيا الدوليين بطريقة أو بأخرى يعتبرون أنه من الضروري سحب القوات الأذربيجانية، ولكن ليس منظمة معاهدة الأمن الجماعي التي لم تقدم بعد تقييمًا سياسيًا واضحًا لما حدث.
نأمل في اجتماع مجلس الأمن الجماعي لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي في يريفان في 23 تشرين الثاني/ نوفمبر أن نتمكن من التوصل إلى توافق في الآراء، هدفنا ليس إثارة حرب بين منظمة معاهدة الأمن الجماعي وأذربيجان.
وأردف باشينيان: "نريد أن نفهم ما هو الموقف السياسي لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي".
ووفقا له، فإن موقف مواطني أرمينيا
تجاه منظمة معاهدة الأمن الجماعي سيتشكل على أساس هذا الوضع على وجه التحديد.