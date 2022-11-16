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https://sputnikarabic.ae/20221116/بايدن-يعقد-اجتماعا-طارئا-مع-الحلفاء-لمناقشة-التطورات-في-بولندا-1070224776.html
بايدن يعقد اجتماعا طارئا مع الحلفاء لمناقشة التطورات في بولندا
بايدن يعقد اجتماعا طارئا مع الحلفاء لمناقشة التطورات في بولندا
قال البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، إن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، سيشارك في اجتماع مائدة مستديرة مع قادة مجموعة العشرين. 16.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-16T01:01+0000
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روسيا
بولندا
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واشنطن - سبوتنيك. وأفادت تقارير، في وقت سابق، بأن الصواريخ الروسية سقطت في بولندا بالقرب من الحدود الأوكرانية.ونفت وزارة الدفاع الروسية التقارير التي تفيد بإطلاق صواريخ داخل الأراضي البولندية، ووصفت الادعاءات بأنها استفزاز متعمد لتصعيد التوترات.
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روسيا, بولندا
روسيا, بولندا

بايدن يعقد اجتماعا طارئا مع الحلفاء لمناقشة التطورات في بولندا

01:01 GMT 16.11.2022 (تم التحديث: 01:09 GMT 16.11.2022)
© AFP 2022 / MANDEL NGANالرئيس الأمريكي، جو بايدن، خلال إفادة صحفية، جدة، المملكة العربية السعودية، 15 يوليو/ تموز 2022
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، خلال إفادة صحفية، جدة، المملكة العربية السعودية، 15 يوليو/ تموز 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.11.2022
© AFP 2022 / MANDEL NGAN
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قال البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، إن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، سيشارك في اجتماع مائدة مستديرة مع قادة مجموعة العشرين.
واشنطن - سبوتنيك. وأفادت تقارير، في وقت سابق، بأن الصواريخ الروسية سقطت في بولندا بالقرب من الحدود الأوكرانية.
ونفت وزارة الدفاع الروسية التقارير التي تفيد بإطلاق صواريخ داخل الأراضي البولندية، ووصفت الادعاءات بأنها استفزاز متعمد لتصعيد التوترات.
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