https://sputnikarabic.ae/20221116/بايدن-يعقد-اجتماعا-طارئا-مع-الحلفاء-لمناقشة-التطورات-في-بولندا-1070224776.html
بايدن يعقد اجتماعا طارئا مع الحلفاء لمناقشة التطورات في بولندا
بايدن يعقد اجتماعا طارئا مع الحلفاء لمناقشة التطورات في بولندا
قال البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، إن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، سيشارك في اجتماع مائدة مستديرة مع قادة مجموعة العشرين. 16.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-16T01:01+0000
2022-11-16T01:01+0000
2022-11-16T01:09+0000
روسيا
بولندا
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واشنطن - سبوتنيك. وأفادت تقارير، في وقت سابق، بأن الصواريخ الروسية سقطت في بولندا بالقرب من الحدود الأوكرانية.ونفت وزارة الدفاع الروسية التقارير التي تفيد بإطلاق صواريخ داخل الأراضي البولندية، ووصفت الادعاءات بأنها استفزاز متعمد لتصعيد التوترات.
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, بولندا
بايدن يعقد اجتماعا طارئا مع الحلفاء لمناقشة التطورات في بولندا
01:01 GMT 16.11.2022 (تم التحديث: 01:09 GMT 16.11.2022) تابعنا عبر
قال البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، إن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، سيشارك في اجتماع مائدة مستديرة مع قادة مجموعة العشرين.
واشنطن - سبوتنيك
. وأفادت تقارير، في وقت سابق، بأن الصواريخ الروسية سقطت في بولندا بالقرب من الحدود الأوكرانية.
ونفت وزارة الدفاع الروسية التقارير التي تفيد بإطلاق صواريخ داخل الأراضي البولندية
، ووصفت الادعاءات بأنها استفزاز متعمد لتصعيد التوترات.