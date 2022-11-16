https://sputnikarabic.ae/20221116/برنامج-الغذاء-العالمي-المساعدات-الإنسانية-تصل-تيغراي-لأول-مرة-منذ-اتفاق-السلام-1070247114.html
برنامج الغذاء العالمي: المساعدات الإنسانية تصل تيغراي لأول مرة منذ اتفاق السلام
برنامج الغذاء العالمي: المساعدات الإنسانية تصل تيغراي لأول مرة منذ اتفاق السلام
قال برنامج الغذاء العالمي إن أول قافلة مساعدات منذ توقيع اتفاق السلام التاريخي بين الحكومة الإثيوبية والمتمردين، وصلت إلى منطقة تيغراي التي مزقتها الحرب، اليوم... 16.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-16T14:20+0000
2022-11-16T14:20+0000
2022-11-16T14:21+0000
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وذكرت الوكالة التابعة للأمم المتحدة على "تويتر": "قافلة البرنامج دخلت شمال غربي تيغراي عبر ممر غوندر للمرة الأولى". وقالت متحدثة باسم البرنامج لوكالة "فرانس برس" إنها أول ما يصل إلى المنطقة منذ اتفاق وقف إطلاق النار في 2 نوفمبر/ تشرين الثاني.كان وصول شحنات المساعدات إلى تيغراي جزءا رئيسيا من الاتفاقية الموقعة في جنوب إفريقيا لإنهاء الصراع المستمر منذ عامين والذي أودى بحياة عدد لا محدد من الأشخاص وأطلق العنان لأزمة إنسانية واسعة النطاق شمالي إثيوبيا.جاء إعلان برنامج الأغذية العالمي بعد يوم من دخول قافلة مساعدات طبية من اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى تيغراي، وهي أولى شاحنات اللجنة التي تصل إلى المنطقة بعد الاتفاق بين الحكومة الإثيوبية وجبهة تحرير تيغراي الشعبية.إجمالا، أدخل برنامج الغذاء العالمي 15 شاحنة إلى المنطقة الأربعاء، مع توقع المزيد في الأيام المقبلة. قال برنامج الأغذية العالمي على تويتر: "المزيد من المواد الغذائية والتغذية والشحنات الطبية ستتبع قريبا عبر جميع الطرق الممكنة".سارت على طول طريق عبر أمهرة المجاورة لأول مرة منذ منتصف 2021، عندما استعاد مقاتلو تيغراي الإقليم من القوات الفيدرالية وتوسعوا إلى مناطق أمهرة وعفر الحدودية.
https://sputnikarabic.ae/20221115/رئيس-وزراء-إثيوبيا-يؤكد-التزام-الحكومة-بضمان-السلام-الدائم-في-البلاد-وإعادة-إعمار-تيغراي-1070219434.html
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أخبار إثيوبيا, العالم, منظمة الأمم المتحدة
أخبار إثيوبيا, العالم, منظمة الأمم المتحدة
برنامج الغذاء العالمي: المساعدات الإنسانية تصل تيغراي لأول مرة منذ اتفاق السلام
14:20 GMT 16.11.2022 (تم التحديث: 14:21 GMT 16.11.2022) تابعنا عبر
قال برنامج الغذاء العالمي إن أول قافلة مساعدات منذ توقيع اتفاق السلام التاريخي بين الحكومة الإثيوبية والمتمردين، وصلت إلى منطقة تيغراي التي مزقتها الحرب، اليوم الأربعاء.
وذكرت الوكالة التابعة للأمم المتحدة على "تويتر": "قافلة البرنامج دخلت شمال غربي تيغراي عبر ممر غوندر للمرة الأولى". وقالت متحدثة باسم البرنامج لوكالة "فرانس برس" إنها أول ما يصل إلى المنطقة منذ اتفاق وقف إطلاق النار في 2 نوفمبر/ تشرين الثاني.
كان وصول شحنات المساعدات إلى تيغراي جزءا رئيسيا من الاتفاقية الموقعة في جنوب إفريقيا
لإنهاء الصراع المستمر منذ عامين والذي أودى بحياة عدد لا محدد من الأشخاص وأطلق العنان لأزمة إنسانية واسعة النطاق شمالي إثيوبيا.
جاء إعلان برنامج الأغذية العالمي بعد يوم من دخول قافلة مساعدات طبية من اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى تيغراي
، وهي أولى شاحنات اللجنة التي تصل إلى المنطقة بعد الاتفاق بين الحكومة الإثيوبية وجبهة تحرير تيغراي الشعبية.
إجمالا، أدخل برنامج الغذاء العالمي 15 شاحنة إلى المنطقة الأربعاء، مع توقع المزيد في الأيام المقبلة. قال برنامج الأغذية العالمي على تويتر: "المزيد من المواد الغذائية والتغذية والشحنات الطبية ستتبع قريبا عبر جميع الطرق الممكنة".
سارت على طول طريق عبر أمهرة المجاورة لأول مرة منذ منتصف 2021، عندما استعاد مقاتلو تيغراي الإقليم من القوات الفيدرالية وتوسعوا إلى مناطق أمهرة وعفر الحدودية.