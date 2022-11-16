https://sputnikarabic.ae/20221116/بوغدانوف-يبحث-مع-السفير-الإيراني-الاستعدادات-لاجتماع-صيغة-أستانا-بشأن-سوريا-1070235347.html
بوغدانوف يبحث مع السفير الإيراني الاستعدادات لاجتماع "صيغة أستانا" بشأن سوريا
بوغدانوف يبحث مع السفير الإيراني الاستعدادات لاجتماع "صيغة أستانا" بشأن سوريا
استقبل المبعوث الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط وإفريقيا، نائب وزير الخارجية الروسية، ميخائيل بوغدانوف، سفير جمهورية إيران الإسلامية في موسكو، كاظم جلالي. 16.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-16T10:07+0000
2022-11-16T10:07+0000
2022-11-16T10:07+0000
ميخائيل بوغدانوف
روسيا
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وخلال المحادثة، تم تبادل شامل لوجهات النظر حول الجوانب الرئيسية لقضايا الشرق الأوسط مع التركيز على الوضع في منطقة الخليج، وكذلك على الاستعدادات للاجتماع الدولي المقبل حول سوريا بصيغة أستانا، حسب بيان نشر بموقع وزارة الخارجية الروسية.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ميخائيل بوغدانوف, روسيا
بوغدانوف يبحث مع السفير الإيراني الاستعدادات لاجتماع "صيغة أستانا" بشأن سوريا
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استقبل المبعوث الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط وإفريقيا، نائب وزير الخارجية الروسية، ميخائيل بوغدانوف، سفير جمهورية إيران الإسلامية في موسكو، كاظم جلالي.
وخلال المحادثة، تم تبادل شامل لوجهات النظر حول الجوانب الرئيسية لقضايا الشرق الأوسط مع التركيز على الوضع في منطقة الخليج، وكذلك على الاستعدادات للاجتماع الدولي المقبل حول سوريا بصيغة أستانا، حسب بيان نشر بموقع وزارة الخارجية الروسية.