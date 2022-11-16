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https://sputnikarabic.ae/20221116/بوغدانوف-يبحث-مع-السفير-الإيراني-الاستعدادات-لاجتماع-صيغة-أستانا-بشأن-سوريا-1070235347.html
بوغدانوف يبحث مع السفير الإيراني الاستعدادات لاجتماع "صيغة أستانا" بشأن سوريا
بوغدانوف يبحث مع السفير الإيراني الاستعدادات لاجتماع "صيغة أستانا" بشأن سوريا
استقبل المبعوث الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط وإفريقيا، نائب وزير الخارجية الروسية، ميخائيل بوغدانوف، سفير جمهورية إيران الإسلامية في موسكو، كاظم جلالي. 16.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-16T10:07+0000
2022-11-16T10:07+0000
ميخائيل بوغدانوف
روسيا
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وخلال المحادثة، تم تبادل شامل لوجهات النظر حول الجوانب الرئيسية لقضايا الشرق الأوسط مع التركيز على الوضع في منطقة الخليج، وكذلك على الاستعدادات للاجتماع الدولي المقبل حول سوريا بصيغة أستانا، حسب بيان نشر بموقع وزارة الخارجية الروسية.
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ميخائيل بوغدانوف, روسيا
ميخائيل بوغدانوف, روسيا

بوغدانوف يبحث مع السفير الإيراني الاستعدادات لاجتماع "صيغة أستانا" بشأن سوريا

10:07 GMT 16.11.2022
© Sputnik . Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصورنائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف يلتقي مع رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري في موسكو، روسيا 16 أبريل 2021
نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف يلتقي مع رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري في موسكو، روسيا 16 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.11.2022
© Sputnik . Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
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استقبل المبعوث الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط وإفريقيا، نائب وزير الخارجية الروسية، ميخائيل بوغدانوف، سفير جمهورية إيران الإسلامية في موسكو، كاظم جلالي.
وخلال المحادثة، تم تبادل شامل لوجهات النظر حول الجوانب الرئيسية لقضايا الشرق الأوسط مع التركيز على الوضع في منطقة الخليج، وكذلك على الاستعدادات للاجتماع الدولي المقبل حول سوريا بصيغة أستانا، حسب بيان نشر بموقع وزارة الخارجية الروسية.
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