https://sputnikarabic.ae/20221116/بولندا-تضع-الشرطة-والأجهزة-الأمنية-في-حالة-تأهب-قصوى-1070225046.html
بولندا تضع الشرطة والأجهزة الأمنية في حالة تأهب قصوى
بولندا تضع الشرطة والأجهزة الأمنية في حالة تأهب قصوى
صرح رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي، أن السلطات البولندية قررت وضع جميع الخدمات الرئيسية في البلاد بحالة تأهب قصوى. 16.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-16T01:42+0000
2022-11-16T01:42+0000
2022-11-16T01:42+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
بولندا
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وارسو - سبوتنيك. وقال مورافيتسكي للصحفيين عقب اجتماع خاص لمجلس الوزراء: "بالتعاون مع وزارة الداخلية، وضعنا جميع الخدمات في حالة تأهب قصوى الشرطة وحرس الحدود ورجال الإطفاء. كما تم وضع خدمات أخرى وخدمات خاصة في حالة تأهب قصوى في هذه اللحظة الحرجة..".وأشار إلى أنه سيتم التركيز بشكل خاص على مراقبة المجال الجوي للبلاد.ويأتي ذلك على خلفية المعلومات عن سقوط صاروخين على الأراضي البولندية بالقرب من الحدود مع أوكرانيا، مما أسفر عن مقتل شخصين.وأفادت وسائل الإعلام البولندية بأن الصاروخين روسيان، الأمر الذي نفته وزارة الدفاع الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20221115/بولندا-ليس-لدينا-معلومات-دقيقة-حول-الجهة-المسؤولة-عن-سقوط-صاروخ-داخل-أراضينا-1070224603.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, بولندا
روسيا, أخبار روسيا اليوم, بولندا
بولندا تضع الشرطة والأجهزة الأمنية في حالة تأهب قصوى
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صرح رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي، أن السلطات البولندية قررت وضع جميع الخدمات الرئيسية في البلاد بحالة تأهب قصوى.
وارسو - سبوتنيك
. وقال مورافيتسكي للصحفيين عقب اجتماع خاص لمجلس الوزراء: "بالتعاون مع وزارة الداخلية، وضعنا جميع الخدمات في حالة تأهب قصوى الشرطة وحرس الحدود ورجال الإطفاء. كما تم وضع خدمات أخرى وخدمات خاصة في حالة تأهب قصوى في هذه اللحظة الحرجة..".
وأشار إلى أنه سيتم التركيز بشكل خاص على مراقبة المجال الجوي للبلاد.
ويأتي ذلك على خلفية المعلومات عن سقوط صاروخين على الأراضي البولندية بالقرب من الحدود مع أوكرانيا، مما أسفر عن مقتل شخصين.
وأفادت وسائل الإعلام البولندية بأن الصاروخين روسيان، الأمر الذي نفته وزارة الدفاع الروسية
.