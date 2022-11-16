https://sputnikarabic.ae/20221116/بيسكوف-لم-يكن-هناك-اتصال-بين-بوتين-وشولتس-بشأن-حادثة-الصاروخ-في-بولندا--1070242158.html

بيسكوف: لم يكن هناك اتصال بين بوتين وشولتس بشأن "حادثة الصاروخ" في بولندا

بيسكوف: لم يكن هناك اتصال بين بوتين وشولتس بشأن "حادثة الصاروخ" في بولندا

صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يتواصل مع المستشار الألماني أولاف شولتس بعد "حادثة الصاروخ" في بولندا. 16.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-16T12:32+0000

2022-11-16T12:32+0000

2022-11-16T12:32+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

نفي

مكتب اتصال

فلاديمير بوتين

مستشار

أخبار ألمانيا

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وقال بيسكوف في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، ردا على سؤال عما إذا كان قادة روسيا وألمانيا قد تواصلوا. "لا، لم يكن هناك اتصال بين الرئيس والمستشار".وقال ممثل وزارة الدفاع الألمانية، ردا على سؤال حول ما إذا كان قد تم إنشاء قناة اتصال بين وزارتي الدفاع في البلدين: "نبلغكم أن المستشار الاتحادي على اتصال مع الرئيس الروسي".وصرح الرئيس البولندي، أنجي دودا، اليوم الأربعاء، أن سقوط الصاروخ شرقي بولندا لم يكن هجومًا متعمدًا.وقال بعد اجتماع للحكومة مع هيئة الأركان العامة والأجهزة المسؤولة وقبل اجتماع لمجلس الأمن القومي البولندي:وأضاف دودا أن "سقوط صاروخ على أراضينا لم يكن عملاً متعمدًا. ولم يكن هذا الصاروخ موجهًا إلى بولندا ولم يكن هجوما على بولندا".وأوضح: "هناك العديد من المؤشرات على أن ثمة احتمال كبير أن يكون هذا صاروخا استخدمته قوات الدفاع الأوكرانية ضد الصواريخ. روسيا أطلقت، يوم الثلاثاء، صواريخ مناورة على أوكرانيا. أطلق الدفاع الجوي الأوكراني صواريخ في اتجاهات مختلفة. وهناك احتمال كبير أن يكون أحد هذه الصواريخ قد سقط على أراضي بولندا. ويشير الفحص الأولي لمكان الحادث إلى أن الصاروخ لم ينفجر، لكنه سقط".كما لفت الانتباه إلى أنه لا يوجد لدى بولندا دليل على أن الصاروخ الذي سقط شرقي البلاد أطلقه الجانب الروسي، وشدد أنه: "على الأرجح، كان صاروخا روسي الصنع، أنتج في السبعينيات، يستخدم في أنظمة الصواريخ إس-300".وصرح بدوره رئيس الوزراء البولندي ماتيوز موراويكي للصحفيين بأن المادة 4 من معاهدة الناتو ربما لا تحتاج إلى تطبيق.وأفادت وسائل الإعلام البولندية، مساء 15 نوفمبر/ تشرين الثاني، بسقوط صاروخين على أراضي بولندا - في مقاطعة لوبلان على الحدود مع أوكرانيا، ومقتل شخصين.

https://sputnikarabic.ae/20221116/دودا-هناك-احتمال-كبير-بأن-الصاروخ-الذي-سقط-في-بولندا-ينتمي-إلى-الدفاع-الجوي-لأوكرانيا-1070239580.html

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روسيا, نفي, مكتب اتصال, فلاديمير بوتين, مستشار, أخبار ألمانيا