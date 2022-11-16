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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221116/بيسكوف-لم-يكن-هناك-اتصال-بين-بوتين-وشولتس-بشأن-حادثة-الصاروخ-في-بولندا--1070242158.html
بيسكوف: لم يكن هناك اتصال بين بوتين وشولتس بشأن "حادثة الصاروخ" في بولندا
بيسكوف: لم يكن هناك اتصال بين بوتين وشولتس بشأن "حادثة الصاروخ" في بولندا
صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يتواصل مع المستشار الألماني أولاف شولتس بعد "حادثة الصاروخ" في بولندا. 16.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-16T12:32+0000
2022-11-16T12:32+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
نفي
مكتب اتصال
فلاديمير بوتين
مستشار
أخبار ألمانيا
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وقال بيسكوف في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، ردا على سؤال عما إذا كان قادة روسيا وألمانيا قد تواصلوا. "لا، لم يكن هناك اتصال بين الرئيس والمستشار".وقال ممثل وزارة الدفاع الألمانية، ردا على سؤال حول ما إذا كان قد تم إنشاء قناة اتصال بين وزارتي الدفاع في البلدين: "نبلغكم أن المستشار الاتحادي على اتصال مع الرئيس الروسي".وصرح الرئيس البولندي، أنجي دودا، اليوم الأربعاء، أن سقوط الصاروخ شرقي بولندا لم يكن هجومًا متعمدًا.وقال بعد اجتماع للحكومة مع هيئة الأركان العامة والأجهزة المسؤولة وقبل اجتماع لمجلس الأمن القومي البولندي:وأضاف دودا أن "سقوط صاروخ على أراضينا لم يكن عملاً متعمدًا. ولم يكن هذا الصاروخ موجهًا إلى بولندا ولم يكن هجوما على بولندا".وأوضح: "هناك العديد من المؤشرات على أن ثمة احتمال كبير أن يكون هذا صاروخا استخدمته قوات الدفاع الأوكرانية ضد الصواريخ. روسيا أطلقت، يوم الثلاثاء، صواريخ مناورة على أوكرانيا. أطلق الدفاع الجوي الأوكراني صواريخ في اتجاهات مختلفة. وهناك احتمال كبير أن يكون أحد هذه الصواريخ قد سقط على أراضي بولندا. ويشير الفحص الأولي لمكان الحادث إلى أن الصاروخ لم ينفجر، لكنه سقط".كما لفت الانتباه إلى أنه لا يوجد لدى بولندا دليل على أن الصاروخ الذي سقط شرقي البلاد أطلقه الجانب الروسي، وشدد أنه: "على الأرجح، كان صاروخا روسي الصنع، أنتج في السبعينيات، يستخدم في أنظمة الصواريخ إس-300".وصرح بدوره رئيس الوزراء البولندي ماتيوز موراويكي للصحفيين بأن المادة 4 من معاهدة الناتو ربما لا تحتاج إلى تطبيق.وأفادت وسائل الإعلام البولندية، مساء 15 نوفمبر/ تشرين الثاني، بسقوط صاروخين على أراضي بولندا - في مقاطعة لوبلان على الحدود مع أوكرانيا، ومقتل شخصين.
https://sputnikarabic.ae/20221116/دودا-هناك-احتمال-كبير-بأن-الصاروخ-الذي-سقط-في-بولندا-ينتمي-إلى-الدفاع-الجوي-لأوكرانيا-1070239580.html
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روسيا, نفي, مكتب اتصال, فلاديمير بوتين, مستشار, أخبار ألمانيا
روسيا, نفي, مكتب اتصال, فلاديمير بوتين, مستشار, أخبار ألمانيا

بيسكوف: لم يكن هناك اتصال بين بوتين وشولتس بشأن "حادثة الصاروخ" في بولندا

12:32 GMT 16.11.2022
© AFP 2022 / Wojtek Radwanskiشوهدت أعمدة تعليم الخط الحدودي عند المعبر الحدودي المغلق بين بولندا وبيلاروسيا في كوزنيكا، مقاطعة سوكولكا، محافظة بودلاسكي، في شمال شرق بولندا في 8 يونيو 2022
شوهدت أعمدة تعليم الخط الحدودي عند المعبر الحدودي المغلق بين بولندا وبيلاروسيا في كوزنيكا، مقاطعة سوكولكا، محافظة بودلاسكي، في شمال شرق بولندا في 8 يونيو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.11.2022
© AFP 2022 / Wojtek Radwanski
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صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يتواصل مع المستشار الألماني أولاف شولتس بعد "حادثة الصاروخ" في بولندا.
وقال بيسكوف في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، ردا على سؤال عما إذا كان قادة روسيا وألمانيا قد تواصلوا. "لا، لم يكن هناك اتصال بين الرئيس والمستشار".

وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع الألمانية قد صرح لوكالة "سبوتنيك"، في وقت سابق، بأن المستشار الألماني أولاف شولتس على اتصال بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن حادث الصاروخ في بولندا.

وقال ممثل وزارة الدفاع الألمانية، ردا على سؤال حول ما إذا كان قد تم إنشاء قناة اتصال بين وزارتي الدفاع في البلدين: "نبلغكم أن المستشار الاتحادي على اتصال مع الرئيس الروسي".
وصرح الرئيس البولندي، أنجي دودا، اليوم الأربعاء، أن سقوط الصاروخ شرقي بولندا لم يكن هجومًا متعمدًا.
وقال بعد اجتماع للحكومة مع هيئة الأركان العامة والأجهزة المسؤولة وقبل اجتماع لمجلس الأمن القومي البولندي:
"ليس هناك ما يشير إلى أن هذا كان هجوما متعمدا على بولندا".
وأضاف دودا أن "سقوط صاروخ على أراضينا لم يكن عملاً متعمدًا. ولم يكن هذا الصاروخ موجهًا إلى بولندا ولم يكن هجوما على بولندا".
وأشار الرئيس البولندي إلى أن هناك احتمالا كبيرا أن الصاروخ الذي سقط على أراضي بولندا ينتمي إلى الدفاع الجوي لأوكرانيا.
وأوضح: "هناك العديد من المؤشرات على أن ثمة احتمال كبير أن يكون هذا صاروخا استخدمته قوات الدفاع الأوكرانية ضد الصواريخ. روسيا أطلقت، يوم الثلاثاء، صواريخ مناورة على أوكرانيا. أطلق الدفاع الجوي الأوكراني صواريخ في اتجاهات مختلفة. وهناك احتمال كبير أن يكون أحد هذه الصواريخ قد سقط على أراضي بولندا. ويشير الفحص الأولي لمكان الحادث إلى أن الصاروخ لم ينفجر، لكنه سقط".
رئيس بولندا.. أندجي دودا - سبوتنيك عربي, 1920, 16.11.2022
دودا: هناك احتمال كبير بأن الصاروخ الذي سقط في بولندا ينتمي إلى الدفاع الجوي الأوكراني
11:10 GMT
كما لفت الانتباه إلى أنه لا يوجد لدى بولندا دليل على أن الصاروخ الذي سقط شرقي البلاد أطلقه الجانب الروسي، وشدد أنه: "على الأرجح، كان صاروخا روسي الصنع، أنتج في السبعينيات، يستخدم في أنظمة الصواريخ إس-300".
وصرح بدوره رئيس الوزراء البولندي ماتيوز موراويكي للصحفيين بأن المادة 4 من معاهدة الناتو ربما لا تحتاج إلى تطبيق.
وقال: "أستطيع أن أقول إن معظم الأدلة التي جمعناها حتى الآن تشير إلى أنه ربما لن يكون تطبيق المادة 4 ضروريًا هذه المرة. لكن هذه الأداة في أيدينا دائمًا".
وأفادت وسائل الإعلام البولندية، مساء 15 نوفمبر/ تشرين الثاني، بسقوط صاروخين على أراضي بولندا - في مقاطعة لوبلان على الحدود مع أوكرانيا، ومقتل شخصين.
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Пилот возле ударного вертолета Ка-52 ВКС России - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:54 GMT
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