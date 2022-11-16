https://sputnikarabic.ae/20221116/بيسكوف-يستغرب-عدم-إبلاغ-بولندا-عن-حطام-إس-300-ويصف-ردة-فعلها-بالهيستيرية-1070238417.html
بيسكوف يستغرب عدم إبلاغ بولندا عن حطام "إس 300" ويصف ردة فعلها "بالهيستيرية"
بيسكوف يستغرب عدم إبلاغ بولندا عن حطام "إس 300" ويصف ردة فعلها "بالهيستيرية"
أجاب المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف عن سؤال حول ما إذا كانت قنوات الاتصال بين روسيا والولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي فعالة بعد الحادث في بولندا... 16.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-16T10:17+0000
2022-11-16T10:17+0000
2022-11-16T10:20+0000
الكرملين
روسيا
بولندا
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وكشف بيسكوف، اليوم الأربعاء في مؤتمر صحفي، أن بولندا كان بإمكانها أن تبلغ على الفور أننا نتحدث عن حطام صواريخ "إس 300"، حيث أن هناك قنوات اتصال.وأضاف أن قنوات الاتصال بين روسيا والولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي موجودة عموما.وأشار بيسكوف إلى أن "رد فعل الجانب الأمريكي على "حادثة الصواريخ" في بولندا كان متحفظًا، متناقضًا مع تصريحات عدد من الدول الأخرى".واعتبر بيسكوف أن رد فعل عدد من الدول على "حادث الصاروخ" في بولندا يظهر أنه لا داعي للتسرع في الإدلاء بتصريحات قد تؤدي إلى تصعيد الموقف.وقال بيسكوف: "مرة أخرى، يظهر رد الفعل المحموم هذا أنه لا ينبغي على المرء أن يتسرع في إجراء تقييمات بالإدلاء بتصريحات يمكن أن تصعد الموقف، خاصة في مثل هذه اللحظات الحاسمة، والإدلاء ببعض التصريحات دون تلقي معلومات دقيقة".
https://sputnikarabic.ae/20221116/وكالة-بايدن-يبلغ-الناتو-ومجموعة-السبع-أن-الانفجار-في-بولندا-نجم-عن-صاروخ-أوكراني-1070234510.html
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الكرملين, روسيا, بولندا
بيسكوف يستغرب عدم إبلاغ بولندا عن حطام "إس 300" ويصف ردة فعلها "بالهيستيرية"
10:17 GMT 16.11.2022 (تم التحديث: 10:20 GMT 16.11.2022) تابعنا عبر
أجاب المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف عن سؤال حول ما إذا كانت قنوات الاتصال بين روسيا والولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي فعالة بعد الحادث في بولندا من أجل منع مزيد من التصعيد: "لا، لا أعرف شيئًا عن هذا، الحقيقة هي أنه لم يكن هناك سبب للتصعيد".
وكشف بيسكوف، اليوم الأربعاء في مؤتمر صحفي، أن بولندا كان بإمكانها أن تبلغ على الفور أننا نتحدث عن حطام صواريخ "إس 300"، حيث أن هناك قنوات اتصال.
كان لدى البولنديين كل الوسائل الممكنة للإبلاغ على الفور بأننا نتحدث عن شظايا صاروخ إس 300 وبناءً عليه، سيتفهم جميع الخبراء على الفور أنه لا يمكن أن يكون صاروخًا مرتبطًا بالقوات المسلحة الروسية".
وأضاف أن قنوات الاتصال بين روسيا والولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي موجودة عموما.
وأشار بيسكوف إلى أن "رد فعل الجانب الأمريكي على "حادثة الصواريخ" في بولندا كان متحفظًا، متناقضًا مع تصريحات عدد من الدول الأخرى".
"من المنطقي لفت الانتباه إلى رد الفعل المتحفظ والأكثر مهنية من الجانب الأمريكي والرئيس الأمريكي. مرة أخرى، أود أن ألفت الانتباه إلى رد الفعل المنضبط إلى حد ما من جانب الأمريكيين، والذي يتناقض مع رد الفعل الهستيري المطلق من الجانب البولندي ودول أخرى".
واعتبر بيسكوف أن رد فعل عدد من الدول على "حادث الصاروخ" في بولندا يظهر أنه لا داعي للتسرع في الإدلاء بتصريحات قد تؤدي إلى تصعيد الموقف
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وقال بيسكوف: "مرة أخرى، يظهر رد الفعل المحموم هذا أنه لا ينبغي على المرء أن يتسرع في إجراء تقييمات بالإدلاء بتصريحات يمكن أن تصعد الموقف، خاصة في مثل هذه اللحظات الحاسمة، والإدلاء ببعض التصريحات دون تلقي معلومات دقيقة".