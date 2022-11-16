https://sputnikarabic.ae/20221116/بيسكوف-يستغرب-عدم-إبلاغ-بولندا-عن-حطام-إس-300-ويصف-ردة-فعلها-بالهيستيرية-1070238417.html

بيسكوف يستغرب عدم إبلاغ بولندا عن حطام "إس 300" ويصف ردة فعلها "بالهيستيرية"

بيسكوف يستغرب عدم إبلاغ بولندا عن حطام "إس 300" ويصف ردة فعلها "بالهيستيرية"

أجاب المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف عن سؤال حول ما إذا كانت قنوات الاتصال بين روسيا والولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي فعالة بعد الحادث في بولندا... 16.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-16T10:17+0000

2022-11-16T10:17+0000

2022-11-16T10:20+0000

الكرملين

روسيا

بولندا

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وكشف بيسكوف، اليوم الأربعاء في مؤتمر صحفي، أن بولندا كان بإمكانها أن تبلغ على الفور أننا نتحدث عن حطام صواريخ "إس 300"، حيث أن هناك قنوات اتصال.وأضاف أن قنوات الاتصال بين روسيا والولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي موجودة عموما.وأشار بيسكوف إلى أن "رد فعل الجانب الأمريكي على "حادثة الصواريخ" في بولندا كان متحفظًا، متناقضًا مع تصريحات عدد من الدول الأخرى".واعتبر بيسكوف أن رد فعل عدد من الدول على "حادث الصاروخ" في بولندا يظهر أنه لا داعي للتسرع في الإدلاء بتصريحات قد تؤدي إلى تصعيد الموقف.وقال بيسكوف: "مرة أخرى، يظهر رد الفعل المحموم هذا أنه لا ينبغي على المرء أن يتسرع في إجراء تقييمات بالإدلاء بتصريحات يمكن أن تصعد الموقف، خاصة في مثل هذه اللحظات الحاسمة، والإدلاء ببعض التصريحات دون تلقي معلومات دقيقة".

https://sputnikarabic.ae/20221116/وكالة-بايدن-يبلغ-الناتو-ومجموعة-السبع-أن-الانفجار-في-بولندا-نجم-عن-صاروخ-أوكراني-1070234510.html

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