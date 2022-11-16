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https://sputnikarabic.ae/20221116/بيع-كرة-هدف-مارادونا-باليد-في-كأس-العالم-مقابل-2-مليون-إسترليني-1070257750.html
بيع كرة هدف مارادونا باليد في كأس العالم مقابل 2 مليون إسترليني
بيع كرة هدف مارادونا باليد في كأس العالم مقابل 2 مليون إسترليني
شهد مزاد علني في العاصمة البريطانية لندن، اليوم الأربعاء، بيع الكرة التي سجل منها الأسطورة الأرجنتينية الراحل دييغو مارادونا هدف بيده في كأس العالم في ربع... 16.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-16T19:32+0000
2022-11-16T19:32+0000
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وقال موقع إذاعة "مونت كارلو" إنه كان من المتوقع بيع كرة أديداس "أزتيكا" البيضاء اللون، التي لعبت بها مباراة يد مارادونا الشهيرة بقيمة 3 ملايين جنيه إسترليني (3.6 مليون دولار) عندما تم عرضها في مزاد "غراهام باد" في المملكة المتحدة.يشار إلى أن الكرة كانت مملوكة لحكم المباراة التونسي علي بن ناصر، وجاء بيعها بعد ستة أشهر من بيع القميص الذي ارتداه مارادونا في المباراة ذاتها بحوالي 9.3 مليون دولار، أي بأكثر من ضعف القيمة التي توقعتها دار سوذبيز حينها.واستخدمت الكرة لمدة 90 دقيقة كاملة من المباراة التي أقيمت في مكسيكو سيتي عام 1986 بكأس العالم، قبل سنوات من بدء نظام استخدام عدة كرات في المباراة، حيث شهدت المباراة تصعيدا بسبب التوترات السياسية التي أعقبت حرب الفوكلاند عام 1982.شهدت المباراة هدفين شهيرين، جاء الأول في الدقيقة 51 عندما اعترض اللاعب الانجليزي ستيف هودج كرة على مشارف منطقة جزاء إنكلترا وحاول إعادتها باتجاه حارس مرماه بيتر شيلتون، فركض مارادونا باتجاهها داخل المنطقة وارتقى لمتابعتها برأسه لحظة خروج الحارس لكنه استعمل يده لافتتاح التسجيل، بعد المباراة صرح مارادونا بأن الهدف سُجل "قليلا برأس مارادونا وقليلا بيد الله".جاء الهدف الثاني للأرجنتين بعد أربع دقائق، بأقدام مارادونا أيضا حيث استلم الكرة في منتصف الملعب وتلاعب بأربعة مدافعين إنجليز، قبل أن يسدد داخل المرمى الهدف الذي اختير "هدف القرن" في استطلاع للرأي أجراه الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عام 2002، وانتهت المباراة بفوز الأرجنتين 2-1، ثم واصلت مسيرتها وحققت لقبها العالمي الثاني والأخير ضد ألمانيا في النهائي.
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رياضة, مجتمع
رياضة, مجتمع

بيع كرة هدف مارادونا باليد في كأس العالم مقابل 2 مليون إسترليني

19:32 GMT 16.11.2022
© AP Photo / Rodrigo Abdلوحة جدارية تصور أسطورة كرة القدم الراحل دييغو مارادونا، تزين جدار مبنى في ضواحي بوينس آيرس، الأرجنتين، 8 نوفمبر 2022.
لوحة جدارية تصور أسطورة كرة القدم الراحل دييغو مارادونا، تزين جدار مبنى في ضواحي بوينس آيرس، الأرجنتين، 8 نوفمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 16.11.2022
© AP Photo / Rodrigo Abd
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شهد مزاد علني في العاصمة البريطانية لندن، اليوم الأربعاء، بيع الكرة التي سجل منها الأسطورة الأرجنتينية الراحل دييغو مارادونا هدف بيده في كأس العالم في ربع نهائي كأس العالم 1986 ضد إنجلترا بقيمة مليوني جنيه إسترليني (2.4 مليوني دولار).
وقال موقع إذاعة "مونت كارلو" إنه كان من المتوقع بيع كرة أديداس "أزتيكا" البيضاء اللون، التي لعبت بها مباراة يد مارادونا الشهيرة بقيمة 3 ملايين جنيه إسترليني (3.6 مليون دولار) عندما تم عرضها في مزاد "غراهام باد" في المملكة المتحدة.
يشار إلى أن الكرة كانت مملوكة لحكم المباراة التونسي علي بن ناصر، وجاء بيعها بعد ستة أشهر من بيع القميص الذي ارتداه مارادونا في المباراة ذاتها بحوالي 9.3 مليون دولار، أي بأكثر من ضعف القيمة التي توقعتها دار سوذبيز حينها.
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واستخدمت الكرة لمدة 90 دقيقة كاملة من المباراة التي أقيمت في مكسيكو سيتي عام 1986 بكأس العالم، قبل سنوات من بدء نظام استخدام عدة كرات في المباراة، حيث شهدت المباراة تصعيدا بسبب التوترات السياسية التي أعقبت حرب الفوكلاند عام 1982.
شهدت المباراة هدفين شهيرين، جاء الأول في الدقيقة 51 عندما اعترض اللاعب الانجليزي ستيف هودج كرة على مشارف منطقة جزاء إنكلترا وحاول إعادتها باتجاه حارس مرماه بيتر شيلتون، فركض مارادونا باتجاهها داخل المنطقة وارتقى لمتابعتها برأسه لحظة خروج الحارس لكنه استعمل يده لافتتاح التسجيل، بعد المباراة صرح مارادونا بأن الهدف سُجل "قليلا برأس مارادونا وقليلا بيد الله".
جاء الهدف الثاني للأرجنتين بعد أربع دقائق، بأقدام مارادونا أيضا حيث استلم الكرة في منتصف الملعب وتلاعب بأربعة مدافعين إنجليز، قبل أن يسدد داخل المرمى الهدف الذي اختير "هدف القرن" في استطلاع للرأي أجراه الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عام 2002، وانتهت المباراة بفوز الأرجنتين 2-1، ثم واصلت مسيرتها وحققت لقبها العالمي الثاني والأخير ضد ألمانيا في النهائي.
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