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https://sputnikarabic.ae/20221116/بيونغ-يانغ-تحذر-اليابان-من-دفع-ثمن-باهظ-لاضطهادها-كوريين-على-أراضيها-1070259743.html
بيونغ يانغ تحذر اليابان من "دفع ثمن باهظ" لاضطهادها كوريين على أراضيها
بيونغ يانغ تحذر اليابان من "دفع ثمن باهظ" لاضطهادها كوريين على أراضيها
حذرت كوريا الشمالية، اليوم الأربعاء، اليابان من "دفع ثمن باهظ" حال واصلت اضطهادها مجموعة من الكوريين الموالين لبيونغ يانغ على أراضيها، مذكرة طوكيو بإطلاقها... 16.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-16T21:42+0000
2022-11-16T21:42+0000
كوريا الشمالية
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وتتهم كوريا الشمالية اليابان بقمع واضطهاد "الرابطة العامة للمقيمين الكوريين في اليابان"، والمعروفة باسم "شونغريون"، على ما نقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب".وتعتبر بيونغ يانغ أن المساس بالكوريين الشماليين الذين يعيشون في اليابان بمثابة تحدٍ لكرامتها وسيادتها، وفقًا لتعليق نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية ( KCNA).وقالت الوكالة الكورية الجنوبية "لقد ذكرنا رسميا أن إطلاق نوع جديد من الصواريخ البالستية متوسطة المدى أرض أرض في الرابع من أكتوبر الماضي كان بمثابة تحذير لأعدائنا فيما يتعلق بعدم الاستقرار في شبه الجزيرة الكورية"، وذلك في إشارة إلى إطلاق كوريا الشمالية صاروخ هواسونغ -12 الباليستي فوق اليابان.وقالت إن معرفة ما إن كان هذا التحذير سيؤدي إلى نتائج فعلية يعتمد على "مواقف القوى المعادية، بما في ذلك اليابان"، محذرة طوكيو من أنها "ستدفع ثمنا باهظا" ضد الأعمال المعادية لكوريا الشمالية.ومجموعة شونغريون هي أكبر منظمة للأشخاص من أصول كورية مواليين لبيونغ يانغ في اليابان وقد تأسست في عام 1955.وبحسب "يونهاب" يبدو أن تعليق بيونغ يانغ "يشير إلى زيادة جرائم الكراهية المبلغ عنها ضد الطلاب الكوريين في المدارس اليابانية".والشهر الماضي، أطلقت كوريا الشمالية، صاروخا باليستيا متوسط المدى فوق اليابان، وذلك لأول مرة منذ خمس سنوات.
https://sputnikarabic.ae/20221102/كوريا-الشمالية-تطلق-ما-لا-يقل-عن-10-صواريخ-باتجاه-بحر-اليابان-والبحر-الأصفر--1069731980.html
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كوريا الشمالية, أخبار العالم الآن
كوريا الشمالية, أخبار العالم الآن

بيونغ يانغ تحذر اليابان من "دفع ثمن باهظ" لاضطهادها كوريين على أراضيها

21:42 GMT 16.11.2022
© AFP 2022 / STRزعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، يشارك في عرض عسكري كبير أقيم في ساحة كيم إيل سونغ في بيونغ يانغ، 26 نيسان/ أبريل 2022
زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، يشارك في عرض عسكري كبير أقيم في ساحة كيم إيل سونغ في بيونغ يانغ، 26 نيسان/ أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.11.2022
© AFP 2022 / STR
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حذرت كوريا الشمالية، اليوم الأربعاء، اليابان من "دفع ثمن باهظ" حال واصلت اضطهادها مجموعة من الكوريين الموالين لبيونغ يانغ على أراضيها، مذكرة طوكيو بإطلاقها صاروخ باليستي فوقها في أكتوبر/تشرين الاول الماضي.
وتتهم كوريا الشمالية اليابان بقمع واضطهاد "الرابطة العامة للمقيمين الكوريين في اليابان"، والمعروفة باسم "شونغريون"، على ما نقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب".
وتعتبر بيونغ يانغ أن المساس بالكوريين الشماليين الذين يعيشون في اليابان بمثابة تحدٍ لكرامتها وسيادتها، وفقًا لتعليق نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية ( KCNA).
وقالت الوكالة الكورية الجنوبية "لقد ذكرنا رسميا أن إطلاق نوع جديد من الصواريخ البالستية متوسطة المدى أرض أرض في الرابع من أكتوبر الماضي كان بمثابة تحذير لأعدائنا فيما يتعلق بعدم الاستقرار في شبه الجزيرة الكورية"، وذلك في إشارة إلى إطلاق كوريا الشمالية صاروخ هواسونغ -12 الباليستي فوق اليابان.
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وقالت إن معرفة ما إن كان هذا التحذير سيؤدي إلى نتائج فعلية يعتمد على "مواقف القوى المعادية، بما في ذلك اليابان"، محذرة طوكيو من أنها "ستدفع ثمنا باهظا" ضد الأعمال المعادية لكوريا الشمالية.
ومجموعة شونغريون هي أكبر منظمة للأشخاص من أصول كورية مواليين لبيونغ يانغ في اليابان وقد تأسست في عام 1955.
وبحسب "يونهاب" يبدو أن تعليق بيونغ يانغ "يشير إلى زيادة جرائم الكراهية المبلغ عنها ضد الطلاب الكوريين في المدارس اليابانية".
والشهر الماضي، أطلقت كوريا الشمالية، صاروخا باليستيا متوسط المدى فوق اليابان، وذلك لأول مرة منذ خمس سنوات.
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