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بايدن: من غير المرجح أن تكون الصواريخ قد أطلقت على بولندا من روسيا
https://sputnikarabic.ae/20221116/ترامب-يتقدم-بأوراق-ترشحه-للانتخابات-الرئاسية-الأمريكية-2024-1070225363.html
ترامب يقول إن روسيا "ربما" أطلقت صاروخا على بولندا
ترامب يقول إن روسيا "ربما" أطلقت صاروخا على بولندا
ألقى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خلال خطابه في مارالاغو للإعلان عن ترشحه للانتخابات الرئاسية باللوم على روسيا في الصاروخ الذي سقط في بولندا. 16.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-16T03:08+0000
2022-11-16T03:11+0000
ترامب
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واشنطن - سبوتنيك. وقال ترامب ليلة الثلاثاء: "اليوم فقط، أطلقت روسيا صاروخا على الأرجح إلى بولندا، على بعد 50 ميلا داخل بولندا".ونفت روسيا الاتهامات بأنها أطلقت الصاروخ الذي سقط في بولندا ووصفته بأنه جهد متعمد لتصعيد الوضع في أوكرانيا.وقال الرئيس البولندي، أندريه دودا، في تصريحات سابقة إن بولندا ليس لديها أي دليل قاطع في الوقت الحالي على من أطلق الصواريخ، لكنه أضاف أنها على الأرجح روسية الصنع.وأضاف أنه لا يوجد ما يشير إلى أنه سيكون هناك تكرار مماثل للحادث.
https://sputnikarabic.ae/20221116/بايدن-الحلفاء-وافقوا-على-دعم-التحقيق-بشأن-انفجارات-بولندا-وسنقرر--الخطوات-التالية-وفقا-للنتائج-1070225203.html
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ترامب يقول إن روسيا "ربما" أطلقت صاروخا على بولندا

03:08 GMT 16.11.2022 (تم التحديث: 03:11 GMT 16.11.2022)
© AP Photo / Ross D. Franklinالرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 16.11.2022
© AP Photo / Ross D. Franklin
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ألقى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خلال خطابه في مارالاغو للإعلان عن ترشحه للانتخابات الرئاسية باللوم على روسيا في الصاروخ الذي سقط في بولندا.
واشنطن - سبوتنيك. وقال ترامب ليلة الثلاثاء: "اليوم فقط، أطلقت روسيا صاروخا على الأرجح إلى بولندا، على بعد 50 ميلا داخل بولندا".
الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال إعلان مقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري الاثنين 1 أغسطس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.11.2022
بايدن: من غير المرجح أن تكون الصواريخ قد أطلقت على بولندا من روسيا
02:01 GMT
ونفت روسيا الاتهامات بأنها أطلقت الصاروخ الذي سقط في بولندا ووصفته بأنه جهد متعمد لتصعيد الوضع في أوكرانيا.
وقال الرئيس البولندي، أندريه دودا، في تصريحات سابقة إن بولندا ليس لديها أي دليل قاطع في الوقت الحالي على من أطلق الصواريخ، لكنه أضاف أنها على الأرجح روسية الصنع.
وأضاف أنه لا يوجد ما يشير إلى أنه سيكون هناك تكرار مماثل للحادث.
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