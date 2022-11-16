https://sputnikarabic.ae/20221116/ترامب-يتقدم-بأوراق-ترشحه-للانتخابات-الرئاسية-الأمريكية-2024-1070225363.html
ترامب يقول إن روسيا "ربما" أطلقت صاروخا على بولندا
ترامب يقول إن روسيا "ربما" أطلقت صاروخا على بولندا
ألقى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خلال خطابه في مارالاغو للإعلان عن ترشحه للانتخابات الرئاسية باللوم على روسيا في الصاروخ الذي سقط في بولندا. 16.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-16T03:08+0000
2022-11-16T03:08+0000
2022-11-16T03:11+0000
ترامب
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1c/1049963252_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_352aed92844f2ac2f1abc7e261e4eba3.jpg
واشنطن - سبوتنيك. وقال ترامب ليلة الثلاثاء: "اليوم فقط، أطلقت روسيا صاروخا على الأرجح إلى بولندا، على بعد 50 ميلا داخل بولندا".ونفت روسيا الاتهامات بأنها أطلقت الصاروخ الذي سقط في بولندا ووصفته بأنه جهد متعمد لتصعيد الوضع في أوكرانيا.وقال الرئيس البولندي، أندريه دودا، في تصريحات سابقة إن بولندا ليس لديها أي دليل قاطع في الوقت الحالي على من أطلق الصواريخ، لكنه أضاف أنها على الأرجح روسية الصنع.وأضاف أنه لا يوجد ما يشير إلى أنه سيكون هناك تكرار مماثل للحادث.
https://sputnikarabic.ae/20221116/بايدن-الحلفاء-وافقوا-على-دعم-التحقيق-بشأن-انفجارات-بولندا-وسنقرر--الخطوات-التالية-وفقا-للنتائج-1070225203.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1c/1049963252_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_daaa66c6bc23f20b3d1c1f4bcb1f123d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ترامب
ترامب يقول إن روسيا "ربما" أطلقت صاروخا على بولندا
03:08 GMT 16.11.2022 (تم التحديث: 03:11 GMT 16.11.2022) تابعنا عبر
ألقى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خلال خطابه في مارالاغو للإعلان عن ترشحه للانتخابات الرئاسية باللوم على روسيا في الصاروخ الذي سقط في بولندا.
واشنطن - سبوتنيك
. وقال ترامب ليلة الثلاثاء: "اليوم فقط، أطلقت روسيا صاروخا على الأرجح إلى بولندا، على بعد 50 ميلا داخل بولندا".
ونفت روسيا الاتهامات بأنها أطلقت الصاروخ الذي سقط في بولندا ووصفته بأنه جهد متعمد لتصعيد الوضع في أوكرانيا.
وقال الرئيس البولندي، أندريه دودا، في تصريحات سابقة إن بولندا ليس لديها أي دليل قاطع في الوقت الحالي على من أطلق الصواريخ
، لكنه أضاف أنها على الأرجح روسية الصنع.
وأضاف أنه لا يوجد ما يشير إلى أنه سيكون هناك تكرار مماثل للحادث.