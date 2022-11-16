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ترامب يتقدم بأوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024
ترامب يتقدم بأوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024
قدم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى لجنة الانتخابات الفيدرالية طلبا بالترشح في الانتخابات الرئاسية لعام 2024. 16.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-16T01:57+0000
2022-11-16T02:38+0000
ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية
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واشنطن - سبوتنيك. وفقًا لاستمارة الطلب المقدمة إلى لجنة الانتخابات الفيدرالية، سجل ترامب كمرشح رئاسي لانتخابات 2024 الرئاسية.ومن المتوقع أن يعلن ترامب عن عرضه في كوى في مارالاغو فلوريدا يوم الثلاثاء.
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ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية
ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية

ترامب يتقدم بأوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024

01:57 GMT 16.11.2022 (تم التحديث: 02:38 GMT 16.11.2022)
© AP Photo / Alex Brandonالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في زيارة لمصنع فورد، الولايات المتحدة 21 مايو 2020
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في زيارة لمصنع فورد، الولايات المتحدة 21 مايو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.11.2022
© AP Photo / Alex Brandon
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قدم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى لجنة الانتخابات الفيدرالية طلبا بالترشح في الانتخابات الرئاسية لعام 2024.
واشنطن - سبوتنيك. وفقًا لاستمارة الطلب المقدمة إلى لجنة الانتخابات الفيدرالية، سجل ترامب كمرشح رئاسي لانتخابات 2024 الرئاسية.
ومن المتوقع أن يعلن ترامب عن عرضه في كوى في مارالاغو فلوريدا يوم الثلاثاء.
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