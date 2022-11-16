https://sputnikarabic.ae/20221116/تغيير-في-حكومة-مولدوفا-وزراء-يتركون-مناصبهم-1070244839.html
تغيير في حكومة مولدوفا... وزراء يتركون مناصبهم
تغيير في حكومة مولدوفا... وزراء يتركون مناصبهم
بدأ اجتماع مجلس وزراء مولدوفا باستقالات. 16.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-16T13:39+0000
2022-11-16T13:39+0000
2022-11-16T13:45+0000
مولدوفا
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قالت رئيسة الوزراء ناتاليا جافريليتسا في بداية الاجتماع "السيد وزير [الاقتصاد] سيرجيو غايبا استقال، نشكره على عمله، وقد نفذ عددًا من الإصلاحات المهمة".وبحسب جافريليتسا، سيتولى دوميترو أليبة، رئاسة وزارة الاقتصاد. هو حاليا عضو في البرلمان.وفي هذا الأسبوع أيضًا، ستتولى روديكا إيوردانوف رئاسة وزارة البيئة. إنها تشغل الآن منصب وزيرة الخارجية.بالإضافة إلى ذلك، استقال أوجينيو كوزوناك من منصب رئيس وكالة الممتلكات العامة. سيتم ملء المنصب الشاغر من ضابط المخابرات العامة السابق ألكسندرو موستياتا.كما استقال رئيس الوكالة الوطنية لتسوية المنازعات، سيرغي ميرجان، وحتى تعيين مدير عام جديد، وستنفيذ مهامه مؤقتًا وظفة في الوكالة تدعى أنجيلا ناني.مولدوفا تعاني من أزمة طاقة بسبب ارتفاع أسعار الطاقة. كانت جافريليتسا قالت سابقًا إنها منفتحة على تعديل وزاري لأن الحكومة بحاجة إلى أشخاص يمكنهم التعامل مع الأزمات بالإضافة إلى خبراء أمنيين. تظهر العديد من استطلاعات الرأي أن حوالي 65% من سكان البلاد يؤيدون فكرة تغيير الحكومة أو التعديلات الجزئية. اندلعت احتجاجات المعارضة المناهضة للحكومة في مولدوفا منذ 18 سبتمبر / أيلول.
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مولدوفا
تغيير في حكومة مولدوفا... وزراء يتركون مناصبهم
13:39 GMT 16.11.2022 (تم التحديث: 13:45 GMT 16.11.2022) تابعنا عبر
بدأ اجتماع مجلس وزراء مولدوفا باستقالات.
قالت رئيسة الوزراء ناتاليا جافريليتسا في بداية الاجتماع "السيد وزير [الاقتصاد] سيرجيو غايبا استقال، نشكره على عمله، وقد نفذ عددًا من الإصلاحات المهمة".
وبحسب جافريليتسا، سيتولى دوميترو أليبة، رئاسة وزارة الاقتصاد. هو حاليا عضو في البرلمان.
وفي هذا الأسبوع أيضًا، ستتولى روديكا إيوردانوف رئاسة وزارة البيئة. إنها تشغل الآن منصب وزيرة الخارجية.
بالإضافة إلى ذلك، استقال أوجينيو كوزوناك من منصب رئيس وكالة الممتلكات العامة. سيتم ملء المنصب الشاغر من ضابط المخابرات العامة السابق ألكسندرو موستياتا.
كما استقال رئيس الوكالة الوطنية لتسوية المنازعات، سيرغي ميرجان، وحتى تعيين مدير عام جديد، وستنفيذ مهامه مؤقتًا وظفة في الوكالة تدعى أنجيلا ناني.
مولدوفا تعاني من أزمة طاقة بسبب ارتفاع أسعار الطاقة. كانت جافريليتسا قالت سابقًا إنها منفتحة على تعديل وزاري لأن الحكومة بحاجة إلى أشخاص يمكنهم التعامل مع الأزمات بالإضافة إلى خبراء أمنيين. تظهر العديد من استطلاعات الرأي أن حوالي 65% من سكان البلاد يؤيدون فكرة تغيير الحكومة أو التعديلات الجزئية. اندلعت احتجاجات المعارضة المناهضة للحكومة في مولدوفا منذ 18 سبتمبر / أيلول.