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https://sputnikarabic.ae/20221116/جهاز-الأمن-الفيدرالي-يعتقل-دبلوماسية-بولندية-لتلقيها-رشوة-عند-استيراد-الكحول-1070229939.html
جهاز الأمن الفيدرالي يعتقل دبلوماسية بولندية لتلقيها رشوة عند استيراد الكحول
جهاز الأمن الفيدرالي يعتقل دبلوماسية بولندية لتلقيها رشوة عند استيراد الكحول
اعتقلت قوات الأمن مواطنة بولندية في موسكو تتمتع بصفة دبلوماسي، ويشتبه في أنها تلقت رشوة قدرها 20 ألف يورو لإصدارها وثائق وهمية لنقل الكحول، بحسب ما أفاد مركز... 16.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-16T07:57+0000
2022-11-16T07:57+0000
روسيا
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وجاء في البيان الصحفي: " تم القبض على بوكشنايدر مالغورزاتا إيفا وهي موظفة في منظمة مالية دولية بصفة دبلوماسي، وهي مواطنة من جمهورية بولندا، متلبسة عند تلقي رشوة بمبلغ 20 ألف يورو لإعداد مستندات شحن وهمية للإعفاء من الرسوم الجمركية عند استيراد دفعات تجارية من الكحول".وأعلنت وزارة الخارجية الروسية أن المرأة "شخص غير مقبول" وعرضت عليها مغادرة البلاد في غضون أسبوع.كما تم إنشاء مستودع لتخزين المواد المهربة، وتم اعتقال ثلاثة مواطنين روس متورطين في تنظيم قنوات للاستيراد غير القانوني للمشروبات الكحولية، وتم ضبط أكثر من 40 طنًا من المشروبات الكحولية. وقدرت تكلفة الدفعة بما لا يقل عن مليوني دولار.فتح محققو وزارة الشؤون الداخلية لروسيا قضية جنائية بموجب الجزء 2 من المادة. 200.2 والجزء 6 من المادة. 171.1 من القانون الجنائي.
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جهاز الأمن الفيدرالي يعتقل دبلوماسية بولندية لتلقيها رشوة عند استيراد الكحول

07:57 GMT 16.11.2022
© Photo / The Federal Security Service of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصورالأمن الفيدرالي الروسي يمنع هجوما إرهابيا في القرم، روسيا 23 فبراير 2022
الأمن الفيدرالي الروسي يمنع هجوما إرهابيا في القرم، روسيا 23 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.11.2022
© Photo / The Federal Security Service of the Russian Federation
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اعتقلت قوات الأمن مواطنة بولندية في موسكو تتمتع بصفة دبلوماسي، ويشتبه في أنها تلقت رشوة قدرها 20 ألف يورو لإصدارها وثائق وهمية لنقل الكحول، بحسب ما أفاد مركز العلاقات العامة التابع لجهاز الأمن الفيدرالي.
وجاء في البيان الصحفي: " تم القبض على بوكشنايدر مالغورزاتا إيفا وهي موظفة في منظمة مالية دولية بصفة دبلوماسي، وهي مواطنة من جمهورية بولندا، متلبسة عند تلقي رشوة بمبلغ 20 ألف يورو لإعداد مستندات شحن وهمية للإعفاء من الرسوم الجمركية عند استيراد دفعات تجارية من الكحول".
وأعلنت وزارة الخارجية الروسية أن المرأة "شخص غير مقبول" وعرضت عليها مغادرة البلاد في غضون أسبوع.
كما تم إنشاء مستودع لتخزين المواد المهربة، وتم اعتقال ثلاثة مواطنين روس متورطين في تنظيم قنوات للاستيراد غير القانوني للمشروبات الكحولية، وتم ضبط أكثر من 40 طنًا من المشروبات الكحولية. وقدرت تكلفة الدفعة بما لا يقل عن مليوني دولار.
فتح محققو وزارة الشؤون الداخلية لروسيا قضية جنائية بموجب الجزء 2 من المادة. 200.2 والجزء 6 من المادة. 171.1 من القانون الجنائي.
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