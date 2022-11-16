https://sputnikarabic.ae/20221116/حرب-المسيرات-في-أوكرانيا-فيديو-1070226657.html
"حرب المسيرات" في أوكرانيا... فيديو
"حرب المسيرات" في أوكرانيا... فيديو
تصادمت طائرة مسيرة أوكرانية مع طائرة مسيرة روسية في أوكرانيا. 16.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-16T05:12+0000
2022-11-16T05:12+0000
2022-11-16T05:12+0000
رصد عسكري
أخبار أوكرانيا
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وتم نشر الفيديو على قناة تلغرام "العملية Z: المفوضون العسكريون للربيع الروسي".وكتب في وصف الفيديو: "حرب حقيقية بين الطائرات المسيرة تجري في أوكرانيا. حالة أخرى لتصادم طائرة مسيرة بطائرة مسيرة أخرى".ولم تذكر تفاصيل "حرب الطائرات المسيرة".
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, أخبار أوكرانيا
رصد عسكري, أخبار أوكرانيا
"حرب المسيرات" في أوكرانيا... فيديو
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تصادمت طائرة مسيرة أوكرانية مع طائرة مسيرة روسية في أوكرانيا.
وكتب في وصف الفيديو: "حرب حقيقية بين الطائرات المسيرة تجري في أوكرانيا. حالة أخرى لتصادم طائرة مسيرة بطائرة مسيرة أخرى".
ولم تذكر تفاصيل "حرب الطائرات المسيرة".