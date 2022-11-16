https://sputnikarabic.ae/20221116/خبير-سياسي-صاروخ-بولندا-عملية-استفزازية-من-أوكرانيا-لإجبار-الناتو-على-إغلاق-أجوائها-1070251005.html

خبير سياسي: "صاروخ بولندا" عملية استفزازية من أوكرانيا لإجبار الناتو على إغلاق أجوائها

خبير سياسي: "صاروخ بولندا" عملية استفزازية من أوكرانيا لإجبار الناتو على إغلاق أجوائها

قال الأكاديمي والباحث السياسي، محمود الأفندي، إن سقوط صاروخ في بولندا هو عملية استفزازية من طرف أوكرانيا التي تريد من "الناتو" أن يتدخل لإغلاق أجوائها بعدما... 16.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-16T16:29+0000

2022-11-16T16:29+0000

2022-11-16T16:29+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

العالم

روسيا

بولندا

أخبار أوكرانيا

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وحذر الأفندي، في مقابلة مع "راديو سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، من اندلاع حرب عالمية ثالثة "بسبب جرار زراعي أو مستودع حبوب"، مضيفا: "تلك الحرب ستكون نووية".وتعليقا على مزاعم أوروبية بأن الصاروخ روسي، قال الأفندي إن "هذا ليس تصعيدا أوروبيا وإنما هو تصعيد من بعض دول أوروبا التي يطلق عليها "روسا فوبيا" وهي دول البلطيق التي تشمل ليتوانيا وإستونيا ولاتفيا إضافة إلى بولندا".وتابع: "هذه الدول هي التي نددت بالقصف الصاروخي واتهمت روسيا بشكل مباشر وأظهروا أنهم مستعدون للمشاركة في حرب ضد روسيا وحدوث ذلك من دون أي تحقيقات يمثل أمرا خطيرا جدا".واستطرد: "لكن التصريحات الأوروبية الأخرى من الرئيس الفرنسي والرئيس الألماني، التي تعد من أقوى دول حلف "الناتو" كانت تميل إلى الانتظار وهذا أمر مهم جدا".ووصف الأفندي ما حدث، أمس الثلاثاء، بأنه عملية استفزاز من الطرف الأوكراني، بينما لا أستطيع أن أتهم الطرف البولندي لأنه نشر صور الصاروخ، مضيفا: "عندما نشر الصور أثبت على أوكرانيا أن الصاروخ الذي سقط في بولندا تابع لها وهو من صواريخ "إس - 300" التي تستخدمها.وتابع: "رغم أن هذه المنظومة روسية الصنع ويرجع تاريخها إلى الاتحاد السوفيتي إلا أن وصولها إلى الحدود الأوكرانية يعني أنها يجب أن تكون قريبة منها حتى تستطيع أن تصل إلى تلك النقطة"، مشيرا إلى أن مداها يصل إلى نحو 250 كيلومترا فقط.وقال الأكاديمي والباحث السياسي: "هذا المدى يعني أنه من المستحيل أن تكون تلك الصواريخ قد خرجت من الأراضي الروسية أو حتى من الأراضي الروسية الجديدة التي تسيطر عليها الآن.وأوضح أن كل الدلائل في هذا الأمر تشير إلى إدانة أوكرانيا، مضيفا: "لا أستطيع أن أتهم بولندا في هذا الموضوع".ولفت إلى أن هناك انقسام بين الأوروبيين، مشيرا إلى تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، التي تساءل فيها عن إمكانية اندلاع حرب عالمية ثالثة من أجل جرار زراعي أو مستودع حبوب.وتابع: "هناك انقسامات في الناتو بهذا الشأن وتصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن تؤكد ذلك حيث قال إن هذا الصاروخ من الطرف الأوكراني".وحذر الأكاديمي والباحث السياسي محمود الأفندي من أن الحرب العالمية الثالثة ستكون حرب نووية، مشيرا إلى أن الصدام مع روسيا ليس من مصلحة أحد.وتابع: "هذه العملية التي حدثت هي عملية استفزازية من طرف أوكرانيا لها سبب عسكري وهو عدم قدرة منظومات الدفاع الجوية التابعة لها، على التصدي للصواريخ الروسية وبالتالي حاجتها لمثل هذا الأمر ليتدخل الناتو بإغلاق الأجواء".واستطرد: "السبب السياسي هو قمة العشرين وحجز الغرب في عزل روسيا سياسيا واقتصاديا حسبما أكد ذلك تصريحات المسؤولين الألمان والفرنسيين".وتابع: "هذا أزعج الأوكرانيين لأنه يعني أن الأوروبيين بدأوا الاستعداد للتفاوض مع روسيا"، مضيفا: "يمكن أن تكون هذه العملية استفزازية للطرفين".وأضاف: "إذا أقرت أوكرانيا أنها فعلت ذلك بالخطأ فيمكن لحلف الناتو ألا يفعل البند الخامس من ميثاق الحلف".وحول تصريحات مسؤول فرنسي حول عدم تفعيل البند الخامس لحلف الناتو حتى إذا ثبت أن روسيا هي من أطلقت الصاروخ، قال الأفندي إن الصاروخ ضرب جرار تابع لمستودع حبوب... فهل يعقل أن تقوم حرب عالمية ثالثة لهذا السبب.ولفت إلى أن تفعيل البند الخامس لحلف الناتو يعني الدخول في حرب مع روسيا، مشيرا إلى أن هذا لن يحدث.وتحدث محمود الأفندي عن تصريحات جنرالات في الجيش الأوكراني تتحدث عن التفاوض مع روسيا، مشيرا إلى أن الجيش أصبح غير قادر على مواجهة روسيا وأن هناك انقلاب عسكري، من نوع ما، على زيلينيسكي.وتابع: "يمكن أن يقوم أحد جنرالات الجيش بإطلاق هذا الصاروخ على بولندا دون علم الرئيس الأوكراني وهذا أمر ممكن والدول الأوروبية تعلم ذلك وهذا أمر مهم جدا".وعن الضربات الصاروخية التي تقدر بـ 100 صاروخ روسي ضربت أوكرانيا، قال الأفندي إن روسيا الآن تتعامل خلال العملية العسكرية الخاصة بتدمير البنية الحيوية التي تستخدمها أوكرانيا في الحرب ضد روسيا، وليس البنية التحتية، مشيرا إلى أن الطاقة الكهربائية مهمة جدا في نقل العتاد العسكري عبر القطارات التي تعمل بالكهرباء، إضافة إلى مصانع السلاح التي تعتمد على الطاقة الكهربائية أيضا.وتابع: "روسيا تقوم حاليا بتدمير البنية الحيوية لأوكرانيا لإضعاف قدرتها على التصنيع والنقل إلى الجبهة الروسية، إضافة إلى حرمانها من تصدير الكهرباء إلى أوروبا حتى لا تستفيد منها اقتصاديا"، مشيرا إلى أن كل هذا يهدف إلى إجبار أوكرانيا على الجلوس على طاولة المفاوضات.ولفت إلى أن تفعيل المادة الرابعة للناتو يجعل الحلف في حالة تأهب ويسمح لبولندا بنشر منظومات دفاع جوي، مضيفا: "لكن إذا قامت تلك المنظومات بضرب صاروخ روسي داخل الأراضي الأوكرانية فإن ذلك سيصبح نوعا من أنواع التدخل المباشر في العملية العسكرية الخاصة التي تنفذها روسيا في أوكرانيا".واستطرد: "لكن إذا كانت تلك المنظومات تقوم باعتراض الصواريخ داخل نطاق الأراضي البولندية فإن هذا الأمر مهم جدا لحماية الأراضي البولندية وأراضي الناتو من عمليات الخطأ"، مضيفا: "لكني أعتقد أن نشر منظومات دفاعية في بولندا مثل باتريوت لن تؤثر على عمليات القصف الروسي في أوكرانيا".وأعرب الأفندي عن استغرابه من اجتماع الناتو لبحث إصابة جرار زراعي بصاروخ وعدم اجتماعه لإبداء اعتذار عن ضرب خط الغاز "نورد ستريم 2"، الذي يمثل اعتداء وقع على الأراضي الدنماركية، مشيرا إلى أن هذا الأمر لم يتم التحقيق فيه.ولفت إلى أنه حتى إذا أعلن الناتو حالة التأهب فإن ذلك لن يؤثر بشكل من الأشكال على العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا وعلى القرارات العسكرية الروسية بهذا الشأن.ويحاول المسؤولون في أوروبا توضيح ملابسات الضربة الصاروخية بالقرب من الحدود الأوكرانية، التي أسفرت عن مقتل شخصين بولنديين.وحذر المستشار الألماني أولاف شولتس، الأربعاء، من أي "استنتاجات متسرعة" بشأن الحادث، بينما صرح الرئيس البولندي أنجي دودا، اليوم، أن الحادث لم يكن هجوما متعمدا، وأشار إلى وجود احتمال كبير أن يكون ناجما عن صواريخ الدفاع الجوي الأوكرانية، وهو ما رجحه الرئيس الأمريكي جو بايدن أيضا.

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