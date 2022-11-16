https://sputnikarabic.ae/20221116/دوي-أربعة-انفجارات-في-سماء-بيلغورود-1070241072.html
دوي أربعة انفجارات في سماء بيلغورود
دوي أربعة انفجارات في سماء بيلغورود
أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" من مكان الحادث، أنه سُمع دوي أربعة انفجارات في السماء وسط بيلغورود، بعد ظهر الأربعاء، من المحتمل أن يكون قد تم تشغيل نظام الدفاع... 16.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-16T11:50+0000
2022-11-16T11:50+0000
2022-11-16T11:50+0000
روسيا
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كان الانفجار قويا لدرجة أن نوافذ البيوت ارتعدت. لم تكن هناك تعليقات رسمية حتى الآن.في اليوم السابق، عمل نظام الدفاع الجوي في منطقة مدينة فالويسكي، وقتل شخصان خلال قصف بلدة شيبكينو.تضرب القوات الأوكرانية باستمرار المناطق الحدودية لروسيا. تم إعلان المستوى الأصفر من الخطر الإرهابي في مناطق بريانسك، وكورسك، وبيلغورود وفي شبه جزيرة القرم.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
دوي أربعة انفجارات في سماء بيلغورود
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أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" من مكان الحادث، أنه سُمع دوي أربعة انفجارات في السماء وسط بيلغورود، بعد ظهر الأربعاء، من المحتمل أن يكون قد تم تشغيل نظام الدفاع الجوي.
كان الانفجار قويا لدرجة أن نوافذ البيوت ارتعدت. لم تكن هناك تعليقات رسمية حتى الآن.
في اليوم السابق، عمل نظام الدفاع الجوي في منطقة مدينة فالويسكي، وقتل شخصان خلال قصف بلدة شيبكينو.
تضرب القوات الأوكرانية باستمرار المناطق الحدودية لروسيا. تم إعلان المستوى الأصفر من الخطر الإرهابي في مناطق بريانسك، وكورسك، وبيلغورود وفي شبه جزيرة القرم.