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https://sputnikarabic.ae/20221116/دوي-أربعة-انفجارات-في-سماء-بيلغورود-1070241072.html
دوي أربعة انفجارات في سماء بيلغورود
دوي أربعة انفجارات في سماء بيلغورود
أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" من مكان الحادث، أنه سُمع دوي أربعة انفجارات في السماء وسط بيلغورود، بعد ظهر الأربعاء، من المحتمل أن يكون قد تم تشغيل نظام الدفاع... 16.11.2022, سبوتنيك عربي
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روسيا
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كان الانفجار قويا لدرجة أن نوافذ البيوت ارتعدت. لم تكن هناك تعليقات رسمية حتى الآن.في اليوم السابق، عمل نظام الدفاع الجوي في منطقة مدينة فالويسكي، وقتل شخصان خلال قصف بلدة شيبكينو.تضرب القوات الأوكرانية باستمرار المناطق الحدودية لروسيا. تم إعلان المستوى الأصفر من الخطر الإرهابي في مناطق بريانسك، وكورسك، وبيلغورود وفي شبه جزيرة القرم.
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دوي أربعة انفجارات في سماء بيلغورود

11:50 GMT 16.11.2022
© Sputnik . Taisia Liskovets / الانتقال إلى بنك الصورتداعيات قصفالطيران الحربي الأوكراني لمستودع للوقود على منطقة حدودية في روسيا، بيلغورود، 1 أبريل 2022
تداعيات قصفالطيران الحربي الأوكراني لمستودع للوقود على منطقة حدودية في روسيا، بيلغورود، 1 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.11.2022
© Sputnik . Taisia Liskovets
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أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" من مكان الحادث، أنه سُمع دوي أربعة انفجارات في السماء وسط بيلغورود، بعد ظهر الأربعاء، من المحتمل أن يكون قد تم تشغيل نظام الدفاع الجوي.
كان الانفجار قويا لدرجة أن نوافذ البيوت ارتعدت. لم تكن هناك تعليقات رسمية حتى الآن.
في اليوم السابق، عمل نظام الدفاع الجوي في منطقة مدينة فالويسكي، وقتل شخصان خلال قصف بلدة شيبكينو.
تضرب القوات الأوكرانية باستمرار المناطق الحدودية لروسيا. تم إعلان المستوى الأصفر من الخطر الإرهابي في مناطق بريانسك، وكورسك، وبيلغورود وفي شبه جزيرة القرم.
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