رئيس الكونغرس العالمي للإعلام يؤكد لـ"سبوتنيك" أهمية تعاون المؤسسات الإعلامية الروسية والإماراتية
© Sputnik . Christina Malykجناح وكالة "سبوتنيك" في مؤتمر الكونغرس العالمي للإعلام 2022
© Sputnik . Christina Malyk
قال المدير العام لوكالة أنباء الإمارات (وام) رئيس اللجنة العليا لتنظيم الكونغرس العالمي للإعلام محمد الريسي، إن هناك تعاونا مستمرا بين المؤسسات الإعلامية في روسيا والإمارات، مشيرا إلى وجود علاقة عمل مشتركة بينهم منذ زمن طويل.
وأكد الريسي في تصريحات لـ"سبوتنيك" على هامش انطلاق فعاليات المؤتمر العالمي للإعلام 2022، بدورته الأولى تحت شعار "صياغة مستقبل قطاع الإعلام"، في أبو ظبي أمس الثلاثاء، أن "المؤسسات الإعلامية في روسيا صديقة للمؤسسات الإعلامية الإماراتية ونعمل معا منذ فترة ونتبادل الخبرات والتجارب".
ولفت الريسي إلى أن الكونغرس العالمي للإعلام هو حدث عالمي يشارك فيه وفود من غالبية دول العالم، مشيرا إلى أن "التمثيل الإعلامي الروسي في المؤتمر مفيد للجميع حتى نتعرف على ما هو الجديد في قطاع الإعلام الروسي".
وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام" يشارك ما يزيد على 1200 من قيادات ورواد قطاع الإعلام والمتخصصين والمؤثرين والخبراء ورموز الفكر في المنطقة والعالم يمثلون 6 قارات، في فعاليات المؤتمر العالمي للإعلام والذي انطلق، مساء أمس الثلاثاء، وتستمر فعالياته حتى 17 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.
وأشار الريسي في تصريحاته لـ"سبوتنيك" إلى أن العلاقات مع الإعلام الروسي هي علاقة مستمرة وكل سنة هناك علاقات أقوى، وهناك عمل مشترك بيننا وبين مؤسسات الإعلام الروسية".
وقال الريسي إن "الإمارات تتخذ موقفا متوازنا في الأزمة الروسية الأوكرانية، وكذلك وكالة الأنباء الإماراتية تتمع بعلاقة طيبة مع الأصدقاء في روسيا وكذلك هناك علاقات مع أوكرانيا ونعمل دائما على نقل الخبر بمصداقية وشفافية، وتحاول أن تكون مصدر موثوق، لذلك نحن نعمل بشكل واضح مع أصدقائنا في الجانب الروسي وكذلك الأوكراني، ونتمنى أن تنتهي الأزمات".
وأضاف: "لكن تبقى العلاقة موجودة وهناك تواصل مع الجانب الروسي لتطوير التعاون الإعلامي".
29 يوليو, 13:26 GMT
وأكد الريسي أن "فلسفة عمل وكالة الأنباء الإماراتية أنها تبحث عن الأخبار الإيجابية الموجودة، ونبتعد عن الأماكن التي بها الصراعات، حتى يكون محتوى مختلف عن العالم، مشيرا إلى أن هناك تنوع في الوكالات في العالم لكن هناك جزء مفقود لا تعمل عليه حيث لا تركز على الجوانب الثقافية والاجتماعية والإنسانية والسياحية والبيئة، لذلك وكالة الإمارات تركز على هذا الجانب".
وتابع:
"أنا مثلا أريد أن أعرف أكثر عن الثقافة الروسية وجهود روسيا في البيئة والاقتصاد والجوانب الاجتماعية، لذلك نحن نعمل على هذا الجانب".
وتضم أجندة المؤتمر 30 جلسة حوارية تركز على 3 محاور رئيسية تسلط جميعها الضوء على التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة والابتكار.
وبحسب وكالة "وام"، يتضمن "الكونغرس العالمي للإعلام " مؤتمر ومعرض متخصصين في قطاع صناعة الإعلام يوفران منصة ملهمة للتعرف إلى واقع صناعة الإعلام وبلورة رؤية استشرافية لمستقبل القطاع الذي بات محفزاً رئيسياً للتنمية المستدامة في المجتمعات.
Highlights of a fantastic start to the #GlobalMediaCongress!— Global Media Congress (@GMediaCongress) November 15, 2022
Join us tomorrow for day 2 and be a part of this historic event that provides countless networking opportunities that help businesses align, adapt, and thrive.@ADNECGroup @wamnews @corp_wam pic.twitter.com/gR8SrFOQAu
ولفتت إلى أن المؤتمر يستقطب أكثر من 200 رئيس تنفيذي ويتضمن أكثر من 30 جلسة حوارية وما يزيد على 40 ورشة عمل يشارك فيها أكثر من 162 متحدثا عالميا بارزا، فيما يشارك في المعرض أكثر من 172 مؤسسة وشركة إعلامية بارزة على مستوى العالم تمثل 38 دولة تستعرض خلاله أحدث ما توصلت إليه التقنيات العالمية المتخصصة في هذا القطاع الحيوي.