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https://sputnikarabic.ae/20221116/رفض-إعطاء-التأشيرات-لممثلي-روسيا-للمشاركة-في-الجلسة-البرلمانية-لمنظمة-الأمن-والتعاون-في-أوروبا-1070229570.html
رفض إعطاء التأشيرات لممثلي روسيا للمشاركة في الجلسة البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا
رفض إعطاء التأشيرات لممثلي روسيا للمشاركة في الجلسة البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا
أعلن فلاديمير جباروف، النائب الأول لرئيس لجنة مجلس الفيدرالية للشؤون الدولية، أنه تم رفض إعطاء التأشيرات للبرلمانيين الروس للمشاركة في جلسة الجمعية البرلمانية... 16.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-16T07:51+0000
2022-11-16T07:51+0000
روسيا
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وقال في اجتماع المجلس الفيدرالي: "لقد تلقينا ردًا فظيعًا من رئيسة الوفد البولندي في الجلسة البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، السيدة بارتوش، التي قالت إنها لا ترى أي احتمال لمشاركة ممثلين لروسيا وجمهورية بيلاروسيا في اجتماع الخريف. إن قبول الأشخاص المذكورين أعلاه في جلسة الخريف لمنظمة الأمن والتعاون في وارسو ينتهك مبدأ التضامن مع أوكرانيا".ووفقًا لجباروف، هناك انتهاك صارخ آخر لإعلان تبليسي في الجلسة البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا لعام 2016، والذي ينص على توفير الوصول دون عوائق لجميع أعضاء الجمعية للمشاركة في جميع أحداث منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.
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رفض إعطاء التأشيرات لممثلي روسيا للمشاركة في الجلسة البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا

07:51 GMT 16.11.2022
© Sputnik . Alexander Natruskinفلاديمير جباروف
فلاديمير جباروف - سبوتنيك عربي, 1920, 16.11.2022
© Sputnik . Alexander Natruskin
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أعلن فلاديمير جباروف، النائب الأول لرئيس لجنة مجلس الفيدرالية للشؤون الدولية، أنه تم رفض إعطاء التأشيرات للبرلمانيين الروس للمشاركة في جلسة الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، والتي ستقام في 24-26 نوفمبر/تشرين الثاني.
وقال في اجتماع المجلس الفيدرالي: "لقد تلقينا ردًا فظيعًا من رئيسة الوفد البولندي في الجلسة البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، السيدة بارتوش، التي قالت إنها لا ترى أي احتمال لمشاركة ممثلين لروسيا وجمهورية بيلاروسيا في اجتماع الخريف. إن قبول الأشخاص المذكورين أعلاه في جلسة الخريف لمنظمة الأمن والتعاون في وارسو ينتهك مبدأ التضامن مع أوكرانيا".
ووفقًا لجباروف، هناك انتهاك صارخ آخر لإعلان تبليسي في الجلسة البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا لعام 2016، والذي ينص على توفير الوصول دون عوائق لجميع أعضاء الجمعية للمشاركة في جميع أحداث منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.
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