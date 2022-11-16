https://sputnikarabic.ae/20221116/روسيا-تطالب-الولايات-المتحدة-بالإفراج-عن-الأصول-الأفغانية-1070230865.html

روسيا تطالب الولايات المتحدة بالإفراج عن الأصول الأفغانية

روسيا تطالب الولايات المتحدة بالإفراج عن الأصول الأفغانية

ينعقد الاجتماع الرابع للمشاورات الأفغانية بصيغة موسكو، اليوم الأربعاء، في العاصمة الروسية. 16.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-16T08:29+0000

2022-11-16T08:29+0000

2022-11-16T09:05+0000

روسيا

أخبار أفغانستان اليوم

الولايات المتحدة الأمريكية

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وقال المبعوث الخاص للرئيس الروسي لأفغانستان زامير كابولوف، في كلمة الافتتاح: "تمت دعوة ممثلين عن المملكة العربية السعودية وقطر وتركيا والإمارات العربية المتحدة لحضور اجتماع تنسيق موسكو حول أفغانستان.وشدد كابولوف على سعي روسيا إلى رفع الحظر عن الأصول الأفغانية.وأشار كابولوف إلى أن "المشاكل الاقتصادية لأفغانستان تحتاج إلى معالجة شاملة، وأن المسؤولية الرئيسية عن ذلك تقع على أولئك الذين لم يكتفوا بجعل البلد في وضعه الحالي المؤسف على مدى 20 عامًا، ولكنهم أيضًا تدخلوا بلا معنى في علاقاته الاقتصادية باحتجاز الأصول الأفغانية الوطنية المجمدة".وتم إنشاء صيغة موسكو بشأن أفغانستان، في أبريل/ نيسان 2017، وهو يجمع بين 11 دولة مهتمة بالاستقرار الأفغاني، وهي روسيا وأفغانستان والصين وباكستان وإيران والهند وكازاخستان وطاجيكستان وقيرغيزستان وأوزبكستان وتركمانستان.ونقل كابولوف قلق الجانب الروسي من نشاط "داعش" (منظمة إرهابية محظورة في روسيا) في المناطق الشمالية من أفغانستان.وكشف كابولوف أن سكان أفغانستان قد يواجهون مرة أخرى نقصًا في المواد الغذائية والسلع الأساسية هذا الشتاء. وبحسب كابولوف: "لتجنب ذلك، يتخذ عدد من الدول بالفعل إجراءات معينة لتقديم المساعدة الإنسانية".وأردف كابولوف: "مضى عام وثلاثة أشهر على وصول حركة طالبان (حركة تخضع لعقوبات الأمم المتحدة بسبب أنشطتها الإرهابية) إلى السلطة في أفغانستان، ويمكن وصف الإنجاز الرئيسي للحكومة الجديدة أن النظام نجا، ولم ينهار تحت وطأة المشاكل المتراكمة الموروثة عن الإدارة السابقة".واشار كابولوف إلى أن "استقرار السلطات الجديدة في افغانستان من نواح كثيرة "ساهم في جهود دول المنطقة".وتابع: "منذ أكثر من عام بقليل في الاجتماع السابق لصيغة موسكو دعت الدول المشاركة إلى إنشاء حكومة شاملة حقيقية في أفغانستان تعكس مصالح القوى العرقية والسياسية الرئيسية في البلاد".وأضاف أنه على الرغم من الإجراءات التي اتخذتها السلطات الأفغانية ، "هناك تدهور في القطاع الأمني".وقال المبعوث الخاص لوزارة الخارجية الصينية لأفغانستان يوي شياويونغ في الاجتماع إنه يتعين على الولايات المتحدة إنهاء العقوبات الأحادية الجانب ضد أفغانستان.وأضاف: "يجب أن ندعو الولايات المتحدة إلى إنهاء العقوبات الأحادية الجانب ضد أفغانستان وإعادة الأموال المجمدة من قبل الولايات المتحدة دون قيد أو شرط".وقال الممثل الخاص للرئيس الإيراني في أفغانستان حسن كاظمي قمي إن إيران مستعدة لاستضافة اجتماع لوزراء خارجية الدول المهتمة بالتسوية الأفغانية ، بما في ذلك بمشاركة روسيا.ودعا قمي دول المنطقة إلى القيام بدور أكثر فاعلية في التعاون والتشاور مع السلطات الأفغانية لإيجاد حلول للقضايا الاقتصادية والسياسية والأمنية.

https://sputnikarabic.ae/20211020/كابولوف-صيغة-موسكو-بحثت-مسألة-الاعتراف-الدولي-بحركة-طالبان-1050487852.html

https://sputnikarabic.ae/20221108/سيسويف-يؤكد-أنه-سيكون-من-الصعب-على-طالبان-إبقاء-الوضع-تحت-السيطرة-في-أفغانستان-1069931666.html

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