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زلزال بقوة 5.5 درجة بالقرب من الساحل الإندونيسي
زلزال بقوة 5.5 درجة بالقرب من الساحل الإندونيسي
أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، اليوم الأربعاء، بأنه تم رصد زلزال بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر بالقرب من ساحل إندونيسيا. 16.11.2022, سبوتنيك عربي
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سبوتنيك. وقع الزلزال في الساعة 06.01 بتوقيت غرينتش، وتم رصد مركز الزلزال على بعد 196 كيلومترا جنوب غربي مدينة بنجكولو بجزيرة سومطرة، ووقع الزلزال على عمق 9 كيلومترات، فيما لم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو خسائر مادية.يذكر أن النيران كانت قد اشتعلت في عبارة ركاب تقل 271 شخصا قبالة منتجع جزيرة بالي الإندونيسية، اليوم الأربعاء، لكن لا توجد تقارير فورية عن وقوع إصابات، ولا تزال جهود الإجلاء جارية، حسبما قال مسؤولو الإنقاذ.وكانت السفينة موتيارا تيمور تقل 236 راكبا و35 من أفراد الطاقم عندما اشتعلت فيها النيران في مضيق بالي، على بعد 1.5 كيلومتر (ميل) من شاطئ كارانجاسيم، وفق قناة "إيه بي سي نيوز".
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زلزال بقوة 5.5 درجة بالقرب من الساحل الإندونيسي

21:42 GMT 16.11.2022
© AFP 2022 / Dimas Dhaniتداعيات زلزال (4.8 ريختر) ضرب جزيرة بالي، إندونيسيا 16 أكتوبر 2021
تداعيات زلزال (4.8 ريختر) ضرب جزيرة بالي، إندونيسيا 16 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.11.2022
© AFP 2022 / Dimas Dhani
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أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، اليوم الأربعاء، بأنه تم رصد زلزال بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر بالقرب من ساحل إندونيسيا.
سبوتنيك. وقع الزلزال في الساعة 06.01 بتوقيت غرينتش، وتم رصد مركز الزلزال على بعد 196 كيلومترا جنوب غربي مدينة بنجكولو بجزيرة سومطرة، ووقع الزلزال على عمق 9 كيلومترات، فيما لم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو خسائر مادية.
يذكر أن النيران كانت قد اشتعلت في عبارة ركاب تقل 271 شخصا قبالة منتجع جزيرة بالي الإندونيسية، اليوم الأربعاء، لكن لا توجد تقارير فورية عن وقوع إصابات، ولا تزال جهود الإجلاء جارية، حسبما قال مسؤولو الإنقاذ.
وكانت السفينة موتيارا تيمور تقل 236 راكبا و35 من أفراد الطاقم عندما اشتعلت فيها النيران في مضيق بالي، على بعد 1.5 كيلومتر (ميل) من شاطئ كارانجاسيم، وفق قناة "إيه بي سي نيوز".
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