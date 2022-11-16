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https://sputnikarabic.ae/20221116/سياحة-افتراضية-في-هرم-خوفو-1070232046.html
"سياحة افتراضية" في هرم خوفو
"سياحة افتراضية" في هرم خوفو
ابتكر علماء من جامعة هارفارد جولة مجانية ثلاثية الأبعاد لهرم خوفو - أكبر الأهرامات المصرية وأحد عجائب الدنيا. النصب التذكاري مغلق أمام السياح، ولكن الآن يمكن... 16.11.2022, سبوتنيك عربي
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قام الباحثون برقمنة كاملة لصور ممرات الهرم، بالإضافة إلى صور للرسومات على جدرانه.الجولة السياحية متاحة بخمس لغات: العربية والإنجليزية والإسبانية والصينية والألمانية.يذكر أن الهرم الأكبر، أو هرم خوفو، هو الأثر الوحيد الباقي من عجائب الدنيا السبع القديمة، يُقدر عمر الهرم بحوالي 4500 سنة. ويقع في منطقة أهرامات الجيزة في مصر المسجلة ضمن مواقع اليونيسكو للتراث العالمي.
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фото, صور, وسائط متعددة, مصر, أخبار مصر الآن
фото, صور, وسائط متعددة, مصر, أخبار مصر الآن

"سياحة افتراضية" في هرم خوفو

12:01 GMT 16.11.2022
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ابتكر علماء من جامعة هارفارد جولة مجانية ثلاثية الأبعاد لهرم خوفو - أكبر الأهرامات المصرية وأحد عجائب الدنيا. النصب التذكاري مغلق أمام السياح، ولكن الآن يمكن للجميع إلقاء نظرة على تصميمه الداخلي.
قام الباحثون برقمنة كاملة لصور ممرات الهرم، بالإضافة إلى صور للرسومات على جدرانه.
الجولة السياحية متاحة بخمس لغات: العربية والإنجليزية والإسبانية والصينية والألمانية.
يذكر أن الهرم الأكبر، أو هرم خوفو، هو الأثر الوحيد الباقي من عجائب الدنيا السبع القديمة، يُقدر عمر الهرم بحوالي 4500 سنة. ويقع في منطقة أهرامات الجيزة في مصر المسجلة ضمن مواقع اليونيسكو للتراث العالمي.
© AFP 2022 / Amir Makarزوار في غرفة الملك داخل الهرم الأكبر للملك المصري القديم خوفو (الذي بني حوالي 2570 قبل الميلاد) في مقبرة الجيزة على مشارف القاهرة، مصر 12 نوفمبر 2022.
زوار في غرفة الملك داخل الهرم الأكبر للملك المصري القديم خوفو (الذي بني حوالي 2570 قبل الميلاد) في مقبرة الجيزة على مشارف القاهرة، مصر 12 نوفمبر 2022. - سبوتنيك عربي
1/8
© AFP 2022 / Amir Makar
زوار في غرفة الملك داخل الهرم الأكبر للملك المصري القديم خوفو (الذي بني حوالي 2570 قبل الميلاد) في مقبرة الجيزة على مشارف القاهرة، مصر 12 نوفمبر 2022.
© AFP 2022 / Amir Makarيصطف الزوار لدخول الهرم الأكبر للملك المصري القديم خوفو (الذي بني حوالي 2570 قبل الميلاد) في مقبرة الجيزة على مشارف القاهرة، مصر 12 نوفمبر 2022
يصطف الزوار لدخول الهرم الأكبر للملك المصري القديم خوفو (الذي بني حوالي 2570 قبل الميلاد) في مقبرة الجيزة على مشارف القاهرة، مصر 12 نوفمبر 2022 - سبوتنيك عربي
2/8
© AFP 2022 / Amir Makar
يصطف الزوار لدخول الهرم الأكبر للملك المصري القديم خوفو (الذي بني حوالي 2570 قبل الميلاد) في مقبرة الجيزة على مشارف القاهرة، مصر 12 نوفمبر 2022
© AFP 2022 / Amir Makar

يتسلق الزوار المعرض الكبير للوصول إلى غرفة الملك داخل الهرم الأكبر للملك المصري القديم خوفو (الذي بني حوالي 2570 قبل الميلاد) في مقبرة الجيزة على مشارف القاهرة، مصر 12 نوفمبر/نوفمبر 2022.

يتسلق الزوار المعرض الكبير للوصول إلى غرفة الملك داخل الهرم الأكبر للملك المصري القديم خوفو (الذي بني حوالي 2570 قبل الميلاد) في مقبرة الجيزة على مشارف القاهرة، مصر 12 نوفمبر/نوفمبر 2022. - سبوتنيك عربي
3/8
© AFP 2022 / Amir Makar

يتسلق الزوار المعرض الكبير للوصول إلى غرفة الملك داخل الهرم الأكبر للملك المصري القديم خوفو (الذي بني حوالي 2570 قبل الميلاد) في مقبرة الجيزة على مشارف القاهرة، مصر 12 نوفمبر/نوفمبر 2022.

© AFP 2022 / Amir Makarسائح يركب جمل يقف لالتقاط صورة من مرتفع يطل على مقبرة أهرامات الجيزة في ضواحي القاهرة، مصر 12 نوفمبر 2022.
سائح يركب جمل يقف لالتقاط صورة من مرتفع يطل على مقبرة أهرامات الجيزة في ضواحي القاهرة، مصر 12 نوفمبر 2022. - سبوتنيك عربي
4/8
© AFP 2022 / Amir Makar
سائح يركب جمل يقف لالتقاط صورة من مرتفع يطل على مقبرة أهرامات الجيزة في ضواحي القاهرة، مصر 12 نوفمبر 2022.
© AFP 2022 / Amir Makarتتجمع الكلاب بينما يصعد الناس ويقفون في طابور لدخول الهرم الأكبر للملك المصري القديم خوفو (الذي بني حوالي 2570 قبل الميلاد) في مقبرة الجيزة في ضواحي القاهرة، مصر 12 نوفمبر 2022.
تتجمع الكلاب بينما يصعد الناس ويقفون في طابور لدخول الهرم الأكبر للملك المصري القديم خوفو (الذي بني حوالي 2570 قبل الميلاد) في مقبرة الجيزة في ضواحي القاهرة، مصر 12 نوفمبر 2022. - سبوتنيك عربي
5/8
© AFP 2022 / Amir Makar
تتجمع الكلاب بينما يصعد الناس ويقفون في طابور لدخول الهرم الأكبر للملك المصري القديم خوفو (الذي بني حوالي 2570 قبل الميلاد) في مقبرة الجيزة في ضواحي القاهرة، مصر 12 نوفمبر 2022.
© AFP 2022 / Amir Makarيركب الزوار والسياح عربات تجرها الخيول خارج الهرم الأكبر للملك المصري القديم خوفو (الذي بني حوالي 2570 قبل الميلاد) في مقبرة الجيزة على مشارف القاهرة، مصر 12 نوفمبر 2022.
يركب الزوار والسياح عربات تجرها الخيول خارج الهرم الأكبر للملك المصري القديم خوفو (الذي بني حوالي 2570 قبل الميلاد) في مقبرة الجيزة على مشارف القاهرة، مصر 12 نوفمبر 2022. - سبوتنيك عربي
6/8
© AFP 2022 / Amir Makar
يركب الزوار والسياح عربات تجرها الخيول خارج الهرم الأكبر للملك المصري القديم خوفو (الذي بني حوالي 2570 قبل الميلاد) في مقبرة الجيزة على مشارف القاهرة، مصر 12 نوفمبر 2022.
© AFP 2022 / Amir Makarيخرج الزوار من المعرض الكبير في طريقهم للخروج من الهرم الأكبر للملك المصري القديم خوفو (الذي بني حوالي 2570 قبل الميلاد) في مقبرة الجيزة في ضواحي القاهرة، مصر 12 نوفمبر 2022.
يخرج الزوار من المعرض الكبير في طريقهم للخروج من الهرم الأكبر للملك المصري القديم خوفو (الذي بني حوالي 2570 قبل الميلاد) في مقبرة الجيزة في ضواحي القاهرة، مصر 12 نوفمبر 2022. - سبوتنيك عربي
7/8
© AFP 2022 / Amir Makar
يخرج الزوار من المعرض الكبير في طريقهم للخروج من الهرم الأكبر للملك المصري القديم خوفو (الذي بني حوالي 2570 قبل الميلاد) في مقبرة الجيزة في ضواحي القاهرة، مصر 12 نوفمبر 2022.
© AFP 2022 / Amir Makarشرطي مصري يجلس خارج الهرم الأكبر للملك المصري القديم خوفو (الذي بني حوالي 2570 قبل الميلاد) في مقبرة الجيزة على مشارف القاهرة، مصر 12 نوفمبر 2022
شرطي مصري يجلس خارج الهرم الأكبر للملك المصري القديم خوفو (الذي بني حوالي 2570 قبل الميلاد) في مقبرة الجيزة على مشارف القاهرة، مصر 12 نوفمبر 2022 - سبوتنيك عربي
8/8
© AFP 2022 / Amir Makar
شرطي مصري يجلس خارج الهرم الأكبر للملك المصري القديم خوفو (الذي بني حوالي 2570 قبل الميلاد) في مقبرة الجيزة على مشارف القاهرة، مصر 12 نوفمبر 2022
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