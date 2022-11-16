https://sputnikarabic.ae/20221116/سياحة-افتراضية-في-هرم-خوفو-1070232046.html

"سياحة افتراضية" في هرم خوفو

"سياحة افتراضية" في هرم خوفو

ابتكر علماء من جامعة هارفارد جولة مجانية ثلاثية الأبعاد لهرم خوفو - أكبر الأهرامات المصرية وأحد عجائب الدنيا. النصب التذكاري مغلق أمام السياح، ولكن الآن يمكن... 16.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-16T12:01+0000

2022-11-16T12:01+0000

2022-11-16T12:01+0000

صور

وسائط متعددة

مصر

أخبار مصر الآن

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/10/1070232205_0:37:3073:1765_1920x0_80_0_0_c1dcbf69018175dbbf31a647fcda21df.jpg

قام الباحثون برقمنة كاملة لصور ممرات الهرم، بالإضافة إلى صور للرسومات على جدرانه.الجولة السياحية متاحة بخمس لغات: العربية والإنجليزية والإسبانية والصينية والألمانية.يذكر أن الهرم الأكبر، أو هرم خوفو، هو الأثر الوحيد الباقي من عجائب الدنيا السبع القديمة، يُقدر عمر الهرم بحوالي 4500 سنة. ويقع في منطقة أهرامات الجيزة في مصر المسجلة ضمن مواقع اليونيسكو للتراث العالمي.

مصر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

фото, صور, وسائط متعددة, مصر, أخبار مصر الآن