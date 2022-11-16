https://sputnikarabic.ae/20221116/صحيفة-الناتو-يبدأ-البحث-عن-خليفة-ستولتنبرغ-في-فبراير-المقبل-1070252753.html
صحيفة: "الناتو" يبدأ البحث عن خليفة ستولتنبرغ في فبراير المقبل
صحيفة: "الناتو" يبدأ البحث عن خليفة ستولتنبرغ في فبراير المقبل
قال مسؤولون في حلف شمال الأطلسي، اليوم الأربعاء، إن "الناتو" قد يبدأ محادثات أولية في فبراير/ شباط حول من يجب أن يقوده بمجرد تنحي ينس ستولتنبرغ في سبتمبر/... 16.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-16T16:34+0000
2022-11-16T16:34+0000
2022-11-16T16:34+0000
الناتو
روسيا
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موسكو- سبوتنيك. ونقلت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية عن مسؤولين لم تسمهم، قولهم إنه في حين لم تبدأ عملية الاختيار بجدية، فإن سفراء الناتو يبحثون بالفعل في قائمة متزايدة من المرشحين لخلافة النرويجي.مددت فترة ولاية ستولتنبرغ هذا العام حتى سبتمبر من العام المقبل. يجري اختيار الأمين العام الجديد تقليديا من بين رؤساء الدول أو الحكومات الحاليين أو السابقين.ومن بين المرشحين للنظر فيه؛ رئيس الوزراء الإيطالي السابق ماريو دراغي ونظيره البولندي دونالد تاسك، ورؤساء الوزراء الحاليين مثل الإسباني بيدرو سانشيز، والإستونية كاجا كالاس، والليتوانية إنغريدا سيمونيت، ووزيرة الخارجية الكندية السابقة كريستيا فريلاند.وذكرت الصحيفة أن بعض أعضاء الناتو يشعرون بعدم الارتياح إزاء احتمال أن يتولى زعيم من جمهورية سوفيتية سابقة أمانة الحلف، في ظل العملية العسكرية الروسية، فيما يعتقد آخرون أن هذا سببا جيدا لاختيار أحدهم.
https://sputnikarabic.ae/20221116/الناتو-يرفض-دعوات-إغلاق-المجال-الجوي-الأوكراني-خوفا-من-الصدام-مع-روسيا-1070240589.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
الناتو, روسيا, أخبار أوكرانيا
الناتو, روسيا, أخبار أوكرانيا
صحيفة: "الناتو" يبدأ البحث عن خليفة ستولتنبرغ في فبراير المقبل
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قال مسؤولون في حلف شمال الأطلسي، اليوم الأربعاء، إن "الناتو" قد يبدأ محادثات أولية في فبراير/ شباط حول من يجب أن يقوده بمجرد تنحي ينس ستولتنبرغ في سبتمبر/ أيلول المقبل.
موسكو- سبوتنيك
. ونقلت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية عن مسؤولين لم تسمهم، قولهم إنه في حين لم تبدأ عملية الاختيار بجدية، فإن سفراء الناتو يبحثون بالفعل في قائمة متزايدة من المرشحين لخلافة النرويجي.
مددت فترة ولاية ستولتنبرغ
هذا العام حتى سبتمبر من العام المقبل. يجري اختيار الأمين العام الجديد تقليديا من بين رؤساء الدول أو الحكومات الحاليين أو السابقين.
ومن بين المرشحين للنظر فيه؛ رئيس الوزراء الإيطالي السابق ماريو دراغي ونظيره البولندي دونالد تاسك، ورؤساء الوزراء الحاليين مثل الإسباني بيدرو سانشيز، والإستونية كاجا كالاس، والليتوانية إنغريدا سيمونيت، ووزيرة الخارجية الكندية السابقة كريستيا فريلاند.
وذكرت الصحيفة أن بعض أعضاء الناتو يشعرون بعدم الارتياح إزاء احتمال أن يتولى زعيم من جمهورية سوفيتية سابقة أمانة الحلف، في ظل العملية العسكرية الروسية
، فيما يعتقد آخرون أن هذا سببا جيدا لاختيار أحدهم.