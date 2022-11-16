https://sputnikarabic.ae/20221116/طائرة-مسيرة-تفجر-مستودعا-للنفط-في-مقاطعة-أوريول-الروسية-1070228982.html
طائرة مسيرة تفجر مستودعا للنفط في مقاطعة أوريول الروسية
طائرة مسيرة تفجر مستودعا للنفط في مقاطعة أوريول الروسية
أعلن حاكم المحافظة أندريه كليشكوف في تلغرام، أن طائرة مسيّرة فجرت مستودعًا للنفط في قرية ستالني كون في مقاطعة أوريول، ولم تقع إصابات. 16.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-16T06:59+0000
2022-11-16T06:59+0000
2022-11-16T06:59+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وكتب على تلغرام: "اليوم، في حوالي الساعة الرابعة صباحًا، فجّرت طائرة مسيرة على ما يبدو مستودعًا للنفط في قرية ستالني كون. ولم تقع إصابات".يشار إلى أن جميع الخدمات التشغيلية تعمل في مكان الحادث.وبحسب تقارير إعلامية، لحقت أضرار بمحطة خط أنابيب النفط دروجبا بالقرب من محطة ستالني كون. تُظهر الصور المنشورة على الشبكات الاجتماعية الخزان التالف- يوجد فجوة محترقة في بطانة الخزان.تقع قرية ستالني كون على بعد كيلومتر ونصف من أريول، وعلى مسافة تزيد عن 170 كم من الحدود مع أوكرانيا.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا
طائرة مسيرة تفجر مستودعا للنفط في مقاطعة أوريول الروسية
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أعلن حاكم المحافظة أندريه كليشكوف في تلغرام، أن طائرة مسيّرة فجرت مستودعًا للنفط في قرية ستالني كون في مقاطعة أوريول، ولم تقع إصابات.
وكتب على تلغرام: "اليوم، في حوالي الساعة الرابعة صباحًا، فجّرت طائرة مسيرة على ما يبدو مستودعًا للنفط في قرية ستالني كون. ولم تقع إصابات".
يشار إلى أن جميع الخدمات التشغيلية تعمل في مكان الحادث.
وبحسب تقارير إعلامية، لحقت أضرار بمحطة خط أنابيب النفط دروجبا بالقرب من محطة ستالني كون. تُظهر الصور المنشورة على الشبكات الاجتماعية الخزان التالف- يوجد فجوة محترقة في بطانة الخزان.
تقع قرية ستالني كون على بعد كيلومتر ونصف من أريول، وعلى مسافة تزيد عن 170 كم من الحدود مع أوكرانيا.