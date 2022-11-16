https://sputnikarabic.ae/20221116/طهران-تستدعي-سفير-أستراليا-بعد-تصريحات-رئيس-وزراء-بلاده-حول-الأحداث-الأخيرة-في-إيران-1070228842.html

طهران تستدعي سفير أستراليا بعد تصريحات رئيس وزراء بلاده حول الأحداث الأخيرة في إيران

طهران تستدعي سفير أستراليا بعد تصريحات رئيس وزراء بلاده حول الأحداث الأخيرة في إيران

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأربعاء، "استدعاء سفير أستراليا لديها بعد تعليقات أدلى بها رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، حول الأحداث الأخيرة في... 16.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-16T06:57+0000

2022-11-16T06:57+0000

2022-11-16T06:57+0000

أخبار إيران

أستراليا

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وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني: "يبدو أن رئيس وزراء أستراليا قد تبنى مقاربة خاطئة بناء على معلومات كاذبة والتي لا تساعد العلاقات بين البلدين"، مؤكدا استعداد بلاده لتقديم الرواية الصحيحة للحكومة الأسترالية، بعيدا عن الصخب الإعلامي حول التطورات في إيران"، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.وحول اتهامات أستراليا بشأن حقوق الإنسان ضد إيران، أكد كنعاني أن "الاحترام المتبادل والاعتماد على الحقائق هو أفضل طريقة لمنع الارتباك في الدبلوماسية"، مضيفًا أن "أستراليا بسجلها المعقد في حقوق الإنسان، بدءا من قتل اللاجئين إلى قتل 500 مواطن في سجون هذا البلد ومنع اجراء تحقيق مهني في هذه الحالات، تفتقر لأدنى شرعية أخلاقية لاعطاء المواعظ حول حقوق الإنسان".واعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية، "إيواء الجماعات الإرهابية والانفصالية والصمت حيال الهجوم الإرهابي الوحشي في شيراز على من قبل الحكومة الأسترالية علامة على ازدواجية المعايير لحقوق الإنسان.ودعت وزارة الخارجية الإيرانية، الأربعاء الماضي، مواطنيها إلى عدم السفر إلى أستراليا إلا في حالات الضرورة، وذلك بسب مخاوف من اعتقالات وتسليمهم لدول أخرى.ونقلت وكالة "إرنا" الرسمية، عن وزارة الخارجية أنها "تطلب من الإيرانيين وخاصة الطلاب والباحثين وأساتذة الجامعات بالامتناع عن السفر إلى أستراليا إلا للضرورة".وتابعت الخارجية أن "التوصية جاءت بسبب المعلومات عن إمكانية احتجازهم التعسفي وتسليمهم إلى الحكومات المعادية لإيران".

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