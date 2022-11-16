https://sputnikarabic.ae/20221116/عودة-ثلاثة-بحارة-روس-إلى-بلادهم-من-الطاقم-المعتقل-في-مصر-1070248093.html
عودة ثلاثة بحارة روس إلى بلادهم من الطاقم المعتقل في مصر
عودة ثلاثة بحارة روس إلى بلادهم من الطاقم المعتقل في مصر
قالت الخدمة الصحفية للمنظمة الإقليمية الجنوبية لاتحاد البحارة الروس للصحفيين إن ثلاثة من البحارة الروس الخمسة الذين احتجزوا في وقت سابق بالإسكندرية في مصر... 16.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-16T15:03+0000
2022-11-16T15:03+0000
2022-11-16T15:05+0000
روسيا
مصر
أخبار مصر الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103203/32/1032033298_0:145:1521:1000_1920x0_80_0_0_6bd9fde032c4409ebadfb55cff63af2b.jpg
وأوضحت الخدمة الصحفية اليوم الأربعاء: "غدا سيطير ثلاثة بحارة من هذه السفينة إلى موسكو، فيما بقي القبطان ومساعده الأول في مصر".وقالت القنصلية الروسية في مدينة الإسكندرية المصرية لوكالة "سبوتنيك" في 14 نوفمبر/ تشرين الثاني إن "الدبلوماسيين يعملون على قضية اعتقال 5 مواطنين روس من طاقم سفينة شحن في المدينة".وبحسب البعثة الدبلوماسية، فقد احتُجزت سفينة الشحن "سوي" التي تبحر تحت علم جزر القمر في 4 نوفمبر/ تشرين الثاني في الإسكندرية.وأضافت القنصلية أن "سفينة الشحن المحتجزة في الإسكندرية تحتوي على أدوية ومواد مخدرة على متنها".وأردفت القنصلية: "السفارة الروسية في مصر والقنصلية العامة تتعاملان عن كثب مع الوضع المحيط بالسفينة المحتجزة، ومن بين أفراد الطاقم خمسة مواطنين روس بينهم القبطان وكبير مساعديه".
https://sputnikarabic.ae/20221115/مصر-تسلم-روسيا-مطلوبا-قام-بأنشطة-احتيال-مالي-تقدر-بنصف-مليار-روبل-1070199239.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103203/32/1032033298_0:3:1521:1143_1920x0_80_0_0_2f7d6e1b771fde73ae91d21e58527e7d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, مصر, أخبار مصر الآن
روسيا, مصر, أخبار مصر الآن
عودة ثلاثة بحارة روس إلى بلادهم من الطاقم المعتقل في مصر
15:03 GMT 16.11.2022 (تم التحديث: 15:05 GMT 16.11.2022) تابعنا عبر
قالت الخدمة الصحفية للمنظمة الإقليمية الجنوبية لاتحاد البحارة الروس للصحفيين إن ثلاثة من البحارة الروس الخمسة الذين احتجزوا في وقت سابق بالإسكندرية في مصر سيصلون إلى موسكو يوم 17 نوفمبر/ تشرين الثاني، فيما لا يزال الاثنان الآخران في مصر.
وأوضحت الخدمة الصحفية اليوم الأربعاء: "غدا سيطير ثلاثة بحارة من هذه السفينة إلى موسكو، فيما بقي القبطان ومساعده الأول في مصر".
وقالت القنصلية الروسية في مدينة الإسكندرية المصرية لوكالة "سبوتنيك" في 14 نوفمبر/ تشرين الثاني إن "الدبلوماسيين يعملون على قضية اعتقال 5 مواطنين روس من طاقم سفينة شحن في المدينة".
وبحسب البعثة الدبلوماسية، فقد احتُجزت سفينة الشحن "سوي" التي تبحر تحت علم جزر القمر في 4 نوفمبر/ تشرين الثاني في الإسكندرية.
وأضافت القنصلية أن "سفينة الشحن المحتجزة في الإسكندرية تحتوي على أدوية ومواد مخدرة على متنها".
وأردفت القنصلية:
"السفارة الروسية في مصر والقنصلية العامة تتعاملان عن كثب مع الوضع المحيط بالسفينة المحتجزة، ومن بين أفراد الطاقم خمسة مواطنين روس بينهم القبطان وكبير مساعديه".