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https://sputnikarabic.ae/20221116/غوتيريش-يدعو-قادة-قمة-الـ-20-لدعم-مقترح-إنشاء-ميثاق-رقمي-عالمي-1070235057.html
غوتيريش يدعو قادة قمة الـ 20 لدعم مقترح إنشاء ميثاق رقمي عالمي
غوتيريش يدعو قادة قمة الـ 20 لدعم مقترح إنشاء ميثاق رقمي عالمي
قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إنه دعا قادة الدول المشاركين في قمة مجموعة العشرين بدعم إنشاء الميثاق الرقمي العالمي. 16.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-16T09:53+0000
2022-11-16T09:53+0000
العالم
منظمة الأمم المتحدة
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جاء ذلك في تدوينة نشرها غوتيريش، اليوم الأربعاء، على صفحته الرسمية على "تويتر"، قال فيها إن غياب القواعد الإرشادية الخاصة بالاستخدام، يمكن أن يخلق أضرارا للتكنولوجيا الرقمية.وتابع: "خلال قمة العشرين، قمت بدعوة القادة المشاركين فيها لدعم مقترحي الخاص بإنشاء ميثاق رقمي عالمي يكون له تركيز ثابت على حقوق الإنسان ويوفر خدمات إنترنت مجانية وآمنة وشاملة للجميع".وقال مكتب مبعوث الأمين العام المعني بالتكنولوجيا إن الأمين العام أصدر، في سبتمبر/ أيلول 2021، تقريرا يقترح إنشاء ميثاق رقمي عالمي يتم الاتفاق عليه في قمة المستقبل في سبتمبر 2023.ولفت إلى أن هذا الميثاق عبارة عن مسار تكنولوجي يشمل الحكومات والقطاع الخاص ومنظومة الأمم المتحدة والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والأفراد.ولفت إلى أن هذا الميثاق سيحدد المبادئ المشتركة لمستقبل رقمي حر وآمن للجميع يضمن عدم تجزئة الإنترنت ويزود الأشخاص بخيارات حول كيفية استخدام بياناتهم، إضافة إلى تطبيق حقوق الإنسان عبر الإنترنت، كما أنه يعزز موثوقية الإنترنت من خلال معايير المساءلة عن المحتوى المضلل.
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العالم, منظمة الأمم المتحدة
العالم, منظمة الأمم المتحدة

غوتيريش يدعو قادة قمة الـ 20 لدعم مقترح إنشاء ميثاق رقمي عالمي

09:53 GMT 16.11.2022
© AFP 2022 / THOMAS COEXمودم انترنت
مودم انترنت - سبوتنيك عربي, 1920, 16.11.2022
© AFP 2022 / THOMAS COEX
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قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إنه دعا قادة الدول المشاركين في قمة مجموعة العشرين بدعم إنشاء الميثاق الرقمي العالمي.
جاء ذلك في تدوينة نشرها غوتيريش، اليوم الأربعاء، على صفحته الرسمية على "تويتر"، قال فيها إن غياب القواعد الإرشادية الخاصة بالاستخدام، يمكن أن يخلق أضرارا للتكنولوجيا الرقمية.
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وتابع: "خلال قمة العشرين، قمت بدعوة القادة المشاركين فيها لدعم مقترحي الخاص بإنشاء ميثاق رقمي عالمي يكون له تركيز ثابت على حقوق الإنسان ويوفر خدمات إنترنت مجانية وآمنة وشاملة للجميع".
وقال مكتب مبعوث الأمين العام المعني بالتكنولوجيا إن الأمين العام أصدر، في سبتمبر/ أيلول 2021، تقريرا يقترح إنشاء ميثاق رقمي عالمي يتم الاتفاق عليه في قمة المستقبل في سبتمبر 2023.
ولفت إلى أن هذا الميثاق عبارة عن مسار تكنولوجي يشمل الحكومات والقطاع الخاص ومنظومة الأمم المتحدة والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والأفراد.
ولفت إلى أن هذا الميثاق سيحدد المبادئ المشتركة لمستقبل رقمي حر وآمن للجميع يضمن عدم تجزئة الإنترنت ويزود الأشخاص بخيارات حول كيفية استخدام بياناتهم، إضافة إلى تطبيق حقوق الإنسان عبر الإنترنت، كما أنه يعزز موثوقية الإنترنت من خلال معايير المساءلة عن المحتوى المضلل.
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