https://sputnikarabic.ae/20221116/فرنسا-تسقط-دعوى-قضائية-ضد-محمد-بن-زايد-بشأن-حرب-اليمن-1070254578.html
فرنسا تسقط دعوى قضائية ضد محمد بن زايد بشأن حرب اليمن
فرنسا تسقط دعوى قضائية ضد محمد بن زايد بشأن حرب اليمن
أغلقت محكمة النقض الفرنسية، اليوم الأربعاء، دعوى قضائية ضد رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بشأن الحرب المشتعلة في اليمن منذ سنوات. 16.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-16T17:35+0000
2022-11-16T17:35+0000
2022-11-16T17:35+0000
الحرب على اليمن
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
أخبار فرنسا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/12/1065232708_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5328b08c241abaaa7f25ec33fc644dda.jpg
ونقلت إذاعة "مونت كارلو" عن المحكمة قولها إنه "بعد النظر في أهلية الشكوى وكذلك المستندات الإجرائية لاحظت محكمة النقض، أعلى سلطة قضائية في فرنسا، أن ليس هناك في هذه القضية، أي وسيلة ذات طبيعة تسمح بقبول الدعوى".وجاء قرار محكمة النقض الفرنسية، اليوم، ليؤكد قرار محكمة الاستئناف الذي صدر في يناير/ كانون الثاني القاضي بإسقاط الدعوى.يذكر أنه في عام 2018 حركت منظمة حقوقية فرنسية دعوى قضائية في محكمة بباريس زعمت فيها أن ولي عهد أبو ظبي آنذاك محمد بن زايد آل نهيان، ارتكب جرائم حرب وتواطؤ في تعذيب ومعاملة غير إنسانية في اليمن، وهي المزاعم التي ثبت بطلانها بقرار القضاء الفرنسي.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار من 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 في المئة من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.
أخبار فرنسا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/12/1065232708_239:0:2970:2048_1920x0_80_0_0_1b605e9d38fef3bc70bc364dcaa4a4a5.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الحرب على اليمن, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, أخبار فرنسا
الحرب على اليمن, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, أخبار فرنسا
فرنسا تسقط دعوى قضائية ضد محمد بن زايد بشأن حرب اليمن
تابعنا عبر
أغلقت محكمة النقض الفرنسية، اليوم الأربعاء، دعوى قضائية ضد رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بشأن الحرب المشتعلة في اليمن منذ سنوات.
ونقلت إذاعة
"مونت كارلو" عن المحكمة قولها إنه "بعد النظر في أهلية الشكوى وكذلك المستندات الإجرائية لاحظت محكمة النقض، أعلى سلطة قضائية في فرنسا، أن ليس هناك في هذه القضية، أي وسيلة ذات طبيعة تسمح بقبول الدعوى".
وجاء قرار محكمة النقض الفرنسية، اليوم، ليؤكد قرار محكمة الاستئناف الذي صدر في يناير/ كانون الثاني القاضي بإسقاط الدعوى.
يذكر أنه في عام 2018 حركت منظمة حقوقية فرنسية دعوى قضائية في محكمة بباريس زعمت فيها أن ولي عهد أبو ظبي آنذاك محمد بن زايد آل نهيان، ارتكب جرائم حرب وتواطؤ في تعذيب ومعاملة غير إنسانية في اليمن، وهي المزاعم التي ثبت بطلانها بقرار القضاء الفرنسي.
وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار من 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 في المئة من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.