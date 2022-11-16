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فرنسا تسقط دعوى قضائية ضد محمد بن زايد بشأن حرب اليمن

فرنسا تسقط دعوى قضائية ضد محمد بن زايد بشأن حرب اليمن

أغلقت محكمة النقض الفرنسية، اليوم الأربعاء، دعوى قضائية ضد رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بشأن الحرب المشتعلة في اليمن منذ سنوات. 16.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-16T17:35+0000

2022-11-16T17:35+0000

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ونقلت إذاعة "مونت كارلو" عن المحكمة قولها إنه "بعد النظر في أهلية الشكوى وكذلك المستندات الإجرائية لاحظت محكمة النقض، أعلى سلطة قضائية في فرنسا، أن ليس هناك في هذه القضية، أي وسيلة ذات طبيعة تسمح بقبول الدعوى".وجاء قرار محكمة النقض الفرنسية، اليوم، ليؤكد قرار محكمة الاستئناف الذي صدر في يناير/ كانون الثاني القاضي بإسقاط الدعوى.يذكر أنه في عام 2018 حركت منظمة حقوقية فرنسية دعوى قضائية في محكمة بباريس زعمت فيها أن ولي عهد أبو ظبي آنذاك محمد بن زايد آل نهيان، ارتكب جرائم حرب وتواطؤ في تعذيب ومعاملة غير إنسانية في اليمن، وهي المزاعم التي ثبت بطلانها بقرار القضاء الفرنسي.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار من 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 في المئة من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.

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الحرب على اليمن, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, أخبار فرنسا