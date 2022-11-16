https://sputnikarabic.ae/20221116/قادة-مجموعة-السبع-يتفقون-على-اجتماع-طارئ-بعد-سقوط-صاروخ-في-بولندا-1070224735.html
قادة مجموعة السبع يتفقون على اجتماع طارئ بعد سقوط صاروخ في بولندا
قادة مجموعة السبع يتفقون على اجتماع طارئ بعد سقوط صاروخ في بولندا
ذكرت وكالة كيودو للأنباء أن قادة مجموعة السبع يتفقون على اجتماع طارئ بعد تقارير تزعم سقوط صاروخ روسي في بولندا، نقلا عن مصادر حكومية في الوفد الياباني في قمة... 16.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-16T00:45+0000
2022-11-16T00:45+0000
2022-11-16T01:15+0000
روسيا
بولندا
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طوكيو - سبوتنيك. وفي الوقت نفسه، تم تأجيل اجتماع رئيسي وزراء اليابان والمملكة المتحدة على هامش القمة، التي كان من المقرر عقده يوم الأربعاء، مؤقتا.وأفادت تقارير، في وقت سابق، بأن الصواريخ الروسية سقطت في بولندا بالقرب من الحدود الأوكرانية.وتفيد تقارير إن حلف شمال الأطلسي يخطط لعقد اجتماع يوم الأربعاء في ضوء التقارير.ونفت وزارة الدفاع الروسية التقارير التي تفيد بإطلاق صواريخ داخل الأراضي البولندية، ووصفت الادعاءات بأنها استفزاز متعمد لتصعيد التوترات.
https://sputnikarabic.ae/20221115/بولندا-ليس-لدينا-معلومات-دقيقة-حول-الجهة-المسؤولة-عن-سقوط-صاروخ-داخل-أراضينا-1070224603.html
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روسيا, بولندا
قادة مجموعة السبع يتفقون على اجتماع طارئ بعد سقوط صاروخ في بولندا
00:45 GMT 16.11.2022 (تم التحديث: 01:15 GMT 16.11.2022) تابعنا عبر
ذكرت وكالة كيودو للأنباء أن قادة مجموعة السبع يتفقون على اجتماع طارئ بعد تقارير تزعم سقوط صاروخ روسي في بولندا، نقلا عن مصادر حكومية في الوفد الياباني في قمة مجموعة العشرين في إندونيسيا.
طوكيو - سبوتنيك
. وفي الوقت نفسه، تم تأجيل اجتماع رئيسي وزراء اليابان والمملكة المتحدة على هامش القمة، التي كان من المقرر عقده يوم الأربعاء، مؤقتا.
وأفادت تقارير، في وقت سابق، بأن الصواريخ الروسية سقطت في بولندا بالقرب من الحدود الأوكرانية.
وتفيد تقارير إن حلف شمال الأطلسي يخطط لعقد اجتماع يوم الأربعاء في ضوء التقارير.
ونفت وزارة الدفاع الروسية التقارير التي تفيد بإطلاق صواريخ داخل الأراضي البولندية
، ووصفت الادعاءات بأنها استفزاز متعمد لتصعيد التوترات.