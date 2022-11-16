https://sputnikarabic.ae/20221116/كيف-تغيرت-صيغة-موسكو-للمشاورات-حول-أفغانستان؟-1070242769.html
كيف تغيرت "صيغة موسكو" للمشاورات حول أفغانستان؟
كيف تغيرت "صيغة موسكو" للمشاورات حول أفغانستان؟
انعقد اليوم الأربعاء الاجتماع الرابع للمشاورات الأفغانية بـ"صيغة موسكو" في العاصمة الروسية موسكو. 16.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-16T12:52+0000
2022-11-16T12:52+0000
2022-11-16T12:52+0000
وسائط متعددة
انفوجرافيك
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/10/1070242616_0:81:390:300_1920x0_80_0_0_e7d6ece86b37675e6b95f18d37e3f9be.png
وقال مبعوث الرئيس الروسي الخاص لأفغانستان زامير كابولوف، في كلمة الافتتاح: "تمت دعوة ممثلين عن المملكة العربية السعودية وقطر وتركيا والإمارات العربية المتحدة، لحضور اجتماع تنسيق موسكو حول أفغانستان. وأوضح كابولوف أن "هذه الدول تشارك في الاجتماع كضيوف".للمزيد حول الاجتماع الرابع حول أفغانستان: روسيا تطالب الولايات المتحدة بالإفراج عن الأصول الأفغانية.تم إنشاء صيغة موسكو بشأن أفغانستان، في أبريل/ نيسان 2017، وهي تجمع بين 11 دولة مهتمة بالاستقرار الأفغاني، وهي روسيا وأفغانستان والصين وباكستان وإيران والهند وكازاخستان وطاجيكستان وقيرغيزستان وأوزبكستان وتركمانستان.تعرف عليها أكثر من خلال انفوجراف يقدمه لكم فريق عمل "سبوتنيك".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/10/1070242616_0:44:390:337_1920x0_80_0_0_ff9c49165a678e1ce1720303d71d404f.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
وسائط متعددة, انفوجرافيك, инфографика
وسائط متعددة, انفوجرافيك, инфографика
كيف تغيرت "صيغة موسكو" للمشاورات حول أفغانستان؟
تابعنا عبر
انعقد اليوم الأربعاء الاجتماع الرابع للمشاورات الأفغانية بـ"صيغة موسكو" في العاصمة الروسية موسكو.
وقال مبعوث الرئيس الروسي الخاص لأفغانستان زامير كابولوف، في كلمة الافتتاح: "تمت دعوة ممثلين عن المملكة العربية السعودية وقطر وتركيا والإمارات العربية المتحدة، لحضور اجتماع تنسيق موسكو حول أفغانستان. وأوضح كابولوف أن "هذه الدول تشارك في الاجتماع كضيوف".
تم إنشاء صيغة موسكو بشأن أفغانستان، في أبريل/ نيسان 2017، وهي تجمع بين 11 دولة مهتمة بالاستقرار الأفغاني، وهي روسيا وأفغانستان والصين وباكستان وإيران والهند وكازاخستان وطاجيكستان وقيرغيزستان وأوزبكستان وتركمانستان.تعرف عليها أكثر من خلال انفوجراف يقدمه لكم فريق عمل "سبوتنيك".