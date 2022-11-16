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https://sputnikarabic.ae/20221116/كيف-تغيرت-صيغة-موسكو-للمشاورات-حول-أفغانستان؟-1070242769.html
كيف تغيرت "صيغة موسكو" للمشاورات حول أفغانستان؟
كيف تغيرت "صيغة موسكو" للمشاورات حول أفغانستان؟
انعقد اليوم الأربعاء الاجتماع الرابع للمشاورات الأفغانية بـ"صيغة موسكو" في العاصمة الروسية موسكو. 16.11.2022, سبوتنيك عربي
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وقال مبعوث الرئيس الروسي الخاص لأفغانستان زامير كابولوف، في كلمة الافتتاح: "تمت دعوة ممثلين عن المملكة العربية السعودية وقطر وتركيا والإمارات العربية المتحدة، لحضور اجتماع تنسيق موسكو حول أفغانستان. وأوضح كابولوف أن "هذه الدول تشارك في الاجتماع كضيوف".للمزيد حول الاجتماع الرابع حول أفغانستان: روسيا تطالب الولايات المتحدة بالإفراج عن الأصول الأفغانية.تم إنشاء صيغة موسكو بشأن أفغانستان، في أبريل/ نيسان 2017، وهي تجمع بين 11 دولة مهتمة بالاستقرار الأفغاني، وهي روسيا وأفغانستان والصين وباكستان وإيران والهند وكازاخستان وطاجيكستان وقيرغيزستان وأوزبكستان وتركمانستان.تعرف عليها أكثر من خلال انفوجراف يقدمه لكم فريق عمل "سبوتنيك".
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وسائط متعددة, انفوجرافيك, инфографика
وسائط متعددة, انفوجرافيك, инфографика

كيف تغيرت "صيغة موسكو" للمشاورات حول أفغانستان؟

12:52 GMT 16.11.2022
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انعقد اليوم الأربعاء الاجتماع الرابع للمشاورات الأفغانية بـ"صيغة موسكو" في العاصمة الروسية موسكو.
وقال مبعوث الرئيس الروسي الخاص لأفغانستان زامير كابولوف، في كلمة الافتتاح: "تمت دعوة ممثلين عن المملكة العربية السعودية وقطر وتركيا والإمارات العربية المتحدة، لحضور اجتماع تنسيق موسكو حول أفغانستان. وأوضح كابولوف أن "هذه الدول تشارك في الاجتماع كضيوف".
للمزيد حول الاجتماع الرابع حول أفغانستان: روسيا تطالب الولايات المتحدة بالإفراج عن الأصول الأفغانية.
تم إنشاء صيغة موسكو بشأن أفغانستان، في أبريل/ نيسان 2017، وهي تجمع بين 11 دولة مهتمة بالاستقرار الأفغاني، وهي روسيا وأفغانستان والصين وباكستان وإيران والهند وكازاخستان وطاجيكستان وقيرغيزستان وأوزبكستان وتركمانستان.تعرف عليها أكثر من خلال انفوجراف يقدمه لكم فريق عمل "سبوتنيك".
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