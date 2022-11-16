https://sputnikarabic.ae/20221116/كييف-تريد-إجراء-تحقيق-مشترك-حول-حادث-الصاروخ-الذي-وقع-في-بولندا-1070243190.html
كييف تريد إجراء تحقيق مشترك حول حادث الصاروخ الذي وقع في بولندا
كييف تريد إجراء تحقيق مشترك حول حادث الصاروخ الذي وقع في بولندا
أكد بيان صادر عن وزير الأمن القومي ومجلس الدفاع الأوكراني أليكسي دانيلوف، أن كييف تريد إجراء تحقيق مشترك في الحادث الذي وقع في بولندا، وتطالب بالوصول إلى موقع... 16.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-16T12:55+0000
2022-11-16T12:55+0000
2022-11-16T12:55+0000
كييف
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وقال البيان: "نحن نؤيد إجراء مزيد من الدراسة التفصيلية لهذا الحادث بالاشتراك مع الشركاء... بالإضافة إلى ذلك، تطلب أوكرانيا توفير إمكانية الوصول الفوري إلى موقع الانفجار لممثلي وزارة الدفاع الأوكرانية ودائرة حرس الحدود الحكومية".تنص الوثيقة على أن أوكرانيا مستعدة لتسليم الأدلة لشركائها الغربيين التي يُزعم أن كييف تمتلكها عن "أثر روسي" في الحادث، وتتوقع الحصول على معلومات من شركائها، التي على أساسها تم التوصل إلى استنتاج نهائي بشأن ملكية الصواريخ للجانب الأوكراني.
كييف
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
كييف
كييف تريد إجراء تحقيق مشترك حول حادث الصاروخ الذي وقع في بولندا
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أكد بيان صادر عن وزير الأمن القومي ومجلس الدفاع الأوكراني أليكسي دانيلوف، أن كييف تريد إجراء تحقيق مشترك في الحادث الذي وقع في بولندا، وتطالب بالوصول إلى موقع تحطم الصاروخ.
وقال البيان: "نحن نؤيد إجراء مزيد من الدراسة التفصيلية لهذا الحادث بالاشتراك مع الشركاء... بالإضافة إلى ذلك، تطلب أوكرانيا توفير إمكانية الوصول الفوري إلى موقع الانفجار لممثلي وزارة الدفاع الأوكرانية ودائرة حرس الحدود الحكومية".
تنص الوثيقة على أن أوكرانيا مستعدة لتسليم الأدلة لشركائها الغربيين التي يُزعم أن كييف تمتلكها عن "أثر روسي" في الحادث، وتتوقع الحصول على معلومات من شركائها، التي على أساسها تم التوصل إلى استنتاج نهائي بشأن ملكية الصواريخ للجانب الأوكراني.