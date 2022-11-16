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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221116/كييف-تستعد-لقصف-مستشفى-في-منطقة-خاركوف-لإلقاء-اللوم-على-روسيا--1070260192.html
كييف تستعد لقصف مستشفى في منطقة خاركوف لإلقاء اللوم على روسيا
كييف تستعد لقصف مستشفى في منطقة خاركوف لإلقاء اللوم على روسيا
قال المتحدث باسم قوات جمهورية لوغانسك الشعبية، إيفان فيليبونينكو، يوم الخميس إن الجيش الأوكراني يعد استفزازا ينطوي على قصف مستشفى في قرية فيليكي بورلوك في... 16.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-16T23:56+0000
2022-11-16T23:56+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
روسيا
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لوغانسك - سبوتنيك. وقال فيليبونينكو للصحفيين: "وفقا لمعلوماتنا، يستعد نظام كييف لاستفزاز رفيع المستوى لاتهام روسيا بزعم تدمير مستشفى محلي في قرية فيليكي بورلوك في منطقة خاركيف، التي تسيطر عليها القوات المسلحة الأوكرانية، من أجل لفت الانتباه عن قصف الأراضي البولندية بصاروخ الدفاع الجوي الأوكراني إس-300".وأضاف المسؤول، نقلا عن المخابرات، أن القيادة العسكرية الأوكرانية تخطط لقصف المستشفى بالقرب من قرية خاتني ليلة الخميس.وأشار المسؤول إلى أن كييف تخطط لإشراك صحفيين أجانب في تغطية قصف روسيا المزعوم للمستشفى.وقال المسؤول: "لتغطية نتائج هذا العمل الإجرامي، من المتوقع أن يصل الصحفيون الأجانب والأوكرانيون ويقدمون في تقاريرهم هذه الجريمة من جانب القوات المسلحة الأوكرانية كدليل على الاستخدام العشوائي للمدفعية من قبل القوات المسلحة الروسية ردا على القصف المتزايد للأراضي الروسية".هذا وأفادت وسائل الإعلام البولندية مساء 15 تشرين الثاني/نوفمبر، بسقوط صاروخين على أراضي بولندا، في مقاطعة لوبلين على الحدود مع أوكرانيا، حيث قُتل شخصان جراء سقوط الصواريخ.وذكرت وزارة الخارجية البولندية، أن الصاروخ الذي سقط في بولندا روسي الصنع. وأشار الرئيس البولندي أندريه دودا، إلى أن وارسو ليس لديها معلومات دقيقة عن الصواريخ التي سقطت على أراضي الجمهورية.وفي صباح اليوم 16 تشرين الثاني/نوفمبر، دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى اجتماع طارئ لزعماء دول مجموعة السبع ودول الناتو، الذين يشاركون حاليًا في قمة مجموعة العشرين في بالي.ونتيجة لهذا الاجتماع، قال إن المعلومات الأولية تدحض حقيقة أن الصاروخ الذي سقط في بولندا كان قادمًا من روسيا.وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، لم تكن هناك ضربات على أهداف بالقرب من الحدود الأوكرانية البولندية في ذلك اليوم، والصور المنشورة لبعض الحطام لا علاقة لها بالأسلحة الروسية.ولفتت الوزارة إلى أن جميع تصريحات وسائل الإعلام البولندية حول السقوط المزعوم لصواريخ "روسية" هي استفزاز متعمد بغرض التصعيد.
https://sputnikarabic.ae/20221116/نيبينزيا-في-اجتماع-لمجلس-الأمن-الدولي-أوكرانيا-ساحة-تجارب-للأسلحة-الغربية-1070259915.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا
أخبار أوكرانيا, روسيا

كييف تستعد لقصف مستشفى في منطقة خاركوف لإلقاء اللوم على روسيا

23:56 GMT 16.11.2022
© Sputnik . Sergey Averin / الانتقال إلى بنك الصورأثار قصف القوات المسلحة الأوكرانية في دونيتسك
أثار قصف القوات المسلحة الأوكرانية في دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 16.11.2022
© Sputnik . Sergey Averin
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قال المتحدث باسم قوات جمهورية لوغانسك الشعبية، إيفان فيليبونينكو، يوم الخميس إن الجيش الأوكراني يعد استفزازا ينطوي على قصف مستشفى في قرية فيليكي بورلوك في منطقة خاركيف لإلقاء اللوم على روسيا.
لوغانسك - سبوتنيك. وقال فيليبونينكو للصحفيين: "وفقا لمعلوماتنا، يستعد نظام كييف لاستفزاز رفيع المستوى لاتهام روسيا بزعم تدمير مستشفى محلي في قرية فيليكي بورلوك في منطقة خاركيف، التي تسيطر عليها القوات المسلحة الأوكرانية، من أجل لفت الانتباه عن قصف الأراضي البولندية بصاروخ الدفاع الجوي الأوكراني إس-300".
وأضاف المسؤول، نقلا عن المخابرات، أن القيادة العسكرية الأوكرانية تخطط لقصف المستشفى بالقرب من قرية خاتني ليلة الخميس.
مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا - سبوتنيك عربي, 1920, 16.11.2022
نيبينزيا في اجتماع لمجلس الأمن الدولي: أوكرانيا ساحة تجارب للأسلحة الغربية
23:15 GMT
وأشار المسؤول إلى أن كييف تخطط لإشراك صحفيين أجانب في تغطية قصف روسيا المزعوم للمستشفى.
وقال المسؤول: "لتغطية نتائج هذا العمل الإجرامي، من المتوقع أن يصل الصحفيون الأجانب والأوكرانيون ويقدمون في تقاريرهم هذه الجريمة من جانب القوات المسلحة الأوكرانية كدليل على الاستخدام العشوائي للمدفعية من قبل القوات المسلحة الروسية ردا على القصف المتزايد للأراضي الروسية".
هذا وأفادت وسائل الإعلام البولندية مساء 15 تشرين الثاني/نوفمبر، بسقوط صاروخين على أراضي بولندا، في مقاطعة لوبلين على الحدود مع أوكرانيا، حيث قُتل شخصان جراء سقوط الصواريخ.
وذكرت وزارة الخارجية البولندية، أن الصاروخ الذي سقط في بولندا روسي الصنع. وأشار الرئيس البولندي أندريه دودا، إلى أن وارسو ليس لديها معلومات دقيقة عن الصواريخ التي سقطت على أراضي الجمهورية.
وفي صباح اليوم 16 تشرين الثاني/نوفمبر، دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى اجتماع طارئ لزعماء دول مجموعة السبع ودول الناتو، الذين يشاركون حاليًا في قمة مجموعة العشرين في بالي.
ونتيجة لهذا الاجتماع، قال إن المعلومات الأولية تدحض حقيقة أن الصاروخ الذي سقط في بولندا كان قادمًا من روسيا.
وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، لم تكن هناك ضربات على أهداف بالقرب من الحدود الأوكرانية البولندية في ذلك اليوم، والصور المنشورة لبعض الحطام لا علاقة لها بالأسلحة الروسية.
ولفتت الوزارة إلى أن جميع تصريحات وسائل الإعلام البولندية حول السقوط المزعوم لصواريخ "روسية" هي استفزاز متعمد بغرض التصعيد.
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Пилот возле ударного вертолета Ка-52 ВКС России - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 18:37 GMT
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