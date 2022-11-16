https://sputnikarabic.ae/20221116/لجنة-الحدود-البيلاروسية-تعلن-إطلاق-النار-على-طائرة-دون-طيار-على-الحدود-مع-أوكرانيا-1070246432.html
حرس الحدود البيلاروسي يعلن إسقاط طائرة دون طيار على الحدود مع أوكرانيا
حرس الحدود البيلاروسي يعلن إسقاط طائرة دون طيار على الحدود مع أوكرانيا
أعلنت لجنة حرس الحدود البيلاروسية، اليوم الأربعاء، أنه تم إطلاق النار على طائرة من دون طيار على الحدود مع أوكرانيا. 16.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-16T14:02+0000
2022-11-16T14:02+0000
2022-11-16T14:26+0000
العالم
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار بيلاروسيا اليوم
طائرة بدون طيار
أخبار أوكرانيا
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وأضافت أن حرس حدود مدينة بينسك، اكتشفوا على بعد 100 متر من الحدود البيلاروسية الأوكرانية، طائرة رباعية متجهة من الجانب الأوكراني إلى أراضي جمهورية بيلاروسيا.وقع الحادث، اليوم الأربعاء 16 نوفمبر/تشرين الثاني، في منطقة كوبرين. تم إسقاط الطائرة المسيّرة من قبل مفرزة حدودية من بندقية كلاشينكوف. تم تجهيز المسيرة بكاميرا فيديو واستخدمت للاستطلاع وتصوير الوسائل التقنية لحماية الحدود على أراضي بيلاروسيا.وأضافت أنه يجري في الوقت الحالي اتخاذ تدابير تحقق إضافية.وكانت وسائل الإعلام البولندية، قد أفادت مساء أمس الثلاثاء 15 نوفمبر، بسقوط صاروخين على أراضي بولندا - في مقاطعة لوبلان على الحدود مع أوكرانيا، ومقتل شخصين.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار بيلاروسيا اليوم, طائرة بدون طيار, أخبار أوكرانيا
العالم, أخبار بيلاروسيا اليوم, طائرة بدون طيار, أخبار أوكرانيا
حرس الحدود البيلاروسي يعلن إسقاط طائرة دون طيار على الحدود مع أوكرانيا
14:02 GMT 16.11.2022 (تم التحديث: 14:26 GMT 16.11.2022) تابعنا عبر
يتبع
أعلنت لجنة حرس الحدود البيلاروسية، اليوم الأربعاء، أنه تم إطلاق النار على طائرة من دون طيار على الحدود مع أوكرانيا.
وأضافت أن حرس حدود مدينة بينسك، اكتشفوا على بعد 100 متر من الحدود البيلاروسية الأوكرانية، طائرة رباعية متجهة من الجانب الأوكراني إلى أراضي جمهورية بيلاروسيا.
وقع الحادث، اليوم الأربعاء 16 نوفمبر/تشرين الثاني، في منطقة كوبرين. تم إسقاط الطائرة المسيّرة من قبل مفرزة حدودية من بندقية كلاشينكوف. تم تجهيز المسيرة بكاميرا فيديو واستخدمت للاستطلاع وتصوير الوسائل التقنية لحماية الحدود على أراضي بيلاروسيا.
وأضافت أنه يجري في الوقت الحالي اتخاذ تدابير تحقق إضافية.
وكانت وسائل الإعلام البولندية، قد أفادت مساء أمس الثلاثاء 15 نوفمبر، بسقوط صاروخين على أراضي بولندا - في مقاطعة لوبلان على الحدود مع أوكرانيا، ومقتل شخصين.