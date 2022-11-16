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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221116/لجنة-الحدود-البيلاروسية-تعلن-إطلاق-النار-على-طائرة-دون-طيار-على-الحدود-مع-أوكرانيا-1070246432.html
حرس الحدود البيلاروسي يعلن إسقاط طائرة دون طيار على الحدود مع أوكرانيا
حرس الحدود البيلاروسي يعلن إسقاط طائرة دون طيار على الحدود مع أوكرانيا
أعلنت لجنة حرس الحدود البيلاروسية، اليوم الأربعاء، أنه تم إطلاق النار على طائرة من دون طيار على الحدود مع أوكرانيا. 16.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-16T14:02+0000
2022-11-16T14:26+0000
العالم
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار بيلاروسيا اليوم
طائرة بدون طيار
أخبار أوكرانيا
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وأضافت أن حرس حدود مدينة بينسك، اكتشفوا على بعد 100 متر من الحدود البيلاروسية الأوكرانية، طائرة رباعية متجهة من الجانب الأوكراني إلى أراضي جمهورية بيلاروسيا.وقع الحادث، اليوم الأربعاء 16 نوفمبر/تشرين الثاني، في منطقة كوبرين. تم إسقاط الطائرة المسيّرة من قبل مفرزة حدودية من بندقية كلاشينكوف. تم تجهيز المسيرة بكاميرا فيديو واستخدمت للاستطلاع وتصوير الوسائل التقنية لحماية الحدود على أراضي بيلاروسيا.وأضافت أنه يجري في الوقت الحالي اتخاذ تدابير تحقق إضافية.وكانت وسائل الإعلام البولندية، قد أفادت مساء أمس الثلاثاء 15 نوفمبر، بسقوط صاروخين على أراضي بولندا - في مقاطعة لوبلان على الحدود مع أوكرانيا، ومقتل شخصين.
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العالم, أخبار بيلاروسيا اليوم, طائرة بدون طيار, أخبار أوكرانيا
العالم, أخبار بيلاروسيا اليوم, طائرة بدون طيار, أخبار أوكرانيا

حرس الحدود البيلاروسي يعلن إسقاط طائرة دون طيار على الحدود مع أوكرانيا

14:02 GMT 16.11.2022 (تم التحديث: 14:26 GMT 16.11.2022)
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طائرة مسيرة بدون طيار - سبوتنيك عربي, 1920, 16.11.2022
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أعلنت لجنة حرس الحدود البيلاروسية، اليوم الأربعاء، أنه تم إطلاق النار على طائرة من دون طيار على الحدود مع أوكرانيا.
وأضافت أن حرس حدود مدينة بينسك، اكتشفوا على بعد 100 متر من الحدود البيلاروسية الأوكرانية، طائرة رباعية متجهة من الجانب الأوكراني إلى أراضي جمهورية بيلاروسيا.
وقع الحادث، اليوم الأربعاء 16 نوفمبر/تشرين الثاني، في منطقة كوبرين. تم إسقاط الطائرة المسيّرة من قبل مفرزة حدودية من بندقية كلاشينكوف. تم تجهيز المسيرة بكاميرا فيديو واستخدمت للاستطلاع وتصوير الوسائل التقنية لحماية الحدود على أراضي بيلاروسيا.
وأضافت أنه يجري في الوقت الحالي اتخاذ تدابير تحقق إضافية.
وكانت وسائل الإعلام البولندية، قد أفادت مساء أمس الثلاثاء 15 نوفمبر، بسقوط صاروخين على أراضي بولندا - في مقاطعة لوبلان على الحدود مع أوكرانيا، ومقتل شخصين.
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Пилот возле ударного вертолета Ка-52 ВКС России - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15:15 GMT
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